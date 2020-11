HAPPY ONE - Premier, nơi giá trị sống được đề cao

Nhận thấy nhu cầu lớn của thị trường cộng với thành công từ dự án HAPPY ONE - Phú Hòa trước đó, Vạn Xuân Group đã mạnh tay đầu tư xây dựng khu căn hộ trung cao cấp HAPPY ONE - Premier, tọa lạc ngay trên trục đường Nguyễn Oanh, chỉ cách sân bay Tân Sơn Nhất 10 phút di chuyển về hướng trung tâm.

Môi trường sống xanh an lành

Dự án hướng đến không gian sống xanh, đậm chất miền nhiệt đới.

Các tiêu chuẩn về mảng xanh đều được tuân thủ nghiêm ngặt với mật độ xây dựng chỉ 34,19%; mảng xanh không chỉ hiện hữu ở công viên trung tâm mà còn được sắp đặt tại khu vực sảnh chờ, sảnh đón - tiếp khách, khu vui chơi trẻ em, khu hồ bơi tràn bờ tầng 3,… Nhờ đó, cư dân có thể dễ dàng tận hưởng không khí trong lành và có thể “chạm” vào thiên nhiên mỗi ngày.

Đặc biệt tại các căn hộ của HAPPY ONE - Premier, khách hàng cũng có thể thoải mái ngắm nhìn các nhánh sông của Sài Gòn như một dải lụa mềm mại vắt ngang thành phố, để khiến cư dân thêm yêu và gắn bó hơn với không gian mình đang sống.

Thêm nữa Vạn Xuân Group cũng không quên để tâm cải tạo cảnh quan bờ kênh trước mặt tiền dự án với vị trí cách sông Vàm Thuật chỉ 300m, vô hình trung mang đến cho cư dân một đặc quyền độc đáo. Đó chính là view sông hiếm có. Bởi cho đến hiện tại và cả tương lai, bất động sản ven sông hoặc view sông chưa bao giờ thôi hấp dẫn và luôn được xem là “của hiếm” trên thị trường.

Dòng căn hộ thông minh, phù hợp với xu hướng của thời đại

Trong kỷ nguyên 4.0 hiện nay, mong muốn sở hữu một không gian sống xanh, thông minh, tiện ích, hợp xu hướng,… càng được nhiều khách hàng chú trọng. Chính vì thế, chủ đầu tư đã không ngần ngại nâng cấp các tiêu chuẩn “nhà thông minh” lên một tầm cao mới với chuỗi công nghệ 4.0 đến từ Mỹ.

Vậy ở căn hộ thông minh có những gì?

Đầu tiên phải kể đến là hệ thống khóa từ ngay cửa chính căn hộ - hỗ trợ mở khóa tối đa cho chủ nhân thông qua SmartLock, dùng vân tay không cần chìa khóa; chỉ bằng một lần chạm tay - hệ thống điện, chiếu sáng, điều hòa,… đều được khởi động. Tiếp theo, cư dân tại đây cũng hoàn toàn yên tâm tận hưởng ngay tại ngôi nhà của mình khi được bảo vệ bởi hệ thống an ninh kiểm soát 24/7 kết hợp cùng công nghệ camera tiên tiến.

Tiếp đến là hệ thống mạng wifi được trang bị ở tất cả các khu vực công cộng, để cư dân có thể thỏa thích truy cập bất cứ lúc nào; và cuối cùng là ngay cả những khu vực chức năng cơ bản cũng được chú trọng như bãi đỗ xe thông minh, kết nối với hệ thống an ninh ngay cổng ra vào, tự động vào khu vực đỗ xe không cần thẻ kiểm soát, tìm kiếm và hướng dẫn vị trí đỗ xe bằng điện thoại hoặc bảng thông tin…

Di chuyển, đi lại - chưa bao giờ dễ dàng hơn thế

Có thể nói một trong những vấn đề nhức nhối nhất hiện nay của công đồng dân cư sống tại TP.HCM đó chính là kẹt xe và ô nhiễm môi trường. Do đó, sự phát triển của các khu căn hộ thông minh, tích hợp các mảng xanh, cùng chính sách mở rộng, cải tạo đường phố, kênh rạch,… đã phần nào giải quây được vấn đề ách tắc nói trên.

Căn hộ HAPPY ONE - Premier sở hữu vị trí vàng ngay trên trục đường Nguyễn Oanh

Sở hữu vị trí vàng ngay trên trục đường Nguyễn Oanh, cư dân HAPPY ONE - Premier chỉ mất 10 phút di chuyển đến sân bay Tân Sơn Nhất, 20 phút để đến trung tâm nội thành, tiếp giáp với các trục đường lớn như quốc lộ 1A, đường Phạm Văn Đồng khiến phần lớn cộng đồng dân cư “thảnh thơi” hơn trong việc đi lại và thuận tiện giao thoa với các khu vực vệ tinh xung quanh thành phố…

Anh Jame, một trong số khách hàng lựa chọn căn hộ HAPPY ONE - Premier chia sẻ: “Tôi chọn HAPPY ONE - Premier bởi vì đây là dòng căn hộ thông minh, an ninh, đáp ứng tiêu chuẩn sống hiện đại. Bên cạnh đó, dự án còn thuận tiện cho việc di chuyển đến nơi tôi làm việc và ra sân bay để về nước vào những dịp quan trọng…”.

Với nhiều tiện ích đối với cộng đồng cư dân cũng như những điểm nhấn sáng tạo trong quy hoạch, chủ đầu tư Vạn Xuân Group còn đưa ra nhiều chính sách hấp dẫn như: nhận nhà khi thanh toán 30% giá trị căn hộ, hỗ trợ lãi suất 0% cho người mua nhà, vay tối đa 70% trong thời hạn lên đến 20 năm,... HAPPY ONE - Premier, hứa hẹn sẽ là nơi đầu tư, an cư tuyệt vời cho khách hàng vào thời điểm nóng cuối năm.