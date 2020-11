Khám phá căn hộ ‘chuẩn Âu’ trung tâm Thủ Dầu Một

Với chỉ từ 25 triệu đồng/m² nhưng các chủ nhân căn hộ tại đây được sở hữu hệ thống tiện ích phong phú đạt “chuẩn Âu” để trải nghiệm phong cách sống mới mẻ, khác biệt.

Mỗi ngày, hàng trăm khách hàng chen lấn tìm hiểu thông tin khu căn hộ Legend Complex

Xứng tầm khu căn hộ phức hợp

Từ cái tên dự án, dễ dàng hình dung được Legend Complex là khu căn hộ phát triển theo mô hình khép kín, đảm bảo an ninh tối đa và tích hợp tất cả tiện ích ngay trong nội khu. Thực vậy, Legend Complex sở hữu đến ba vòng bảo vệ kiên cố và chuyên nghiệp theo phong cách compound. Đây là vấn đề mà các cư dân thành đạt luôn rất quan tâm khi lựa chọn nơi an cư cho bản thân và gia đình.

Nhắm đến nhóm khách hàng là doanh nhân, chuyên gia, trí thức - những người có ít thời gian rảnh rỗi để nghỉ ngơi nên yêu cầu sự chu đáo, chuyên nghiệp rất cao - Legend Complex còn tích hợp một hệ thống tiện ích lần đầu tiên xuất hiện tại Thủ Dầu Một. Có thể kể đến như công viên trung tâm Spring Park, hồ bơi vô cực 500m² trên tầng 3 block A và hồ bơi Marina Garden ở công viên, 2 tầng trung tâm thương mại, trung tâm chăm sóc sức khỏe và thể dục thể thao Arena, vườn yoga, vườn nướng BBQ, nhà hàng - cà phê, trung tâm y tế, Trường mẫu giáo Lucky Star…

Phối cảnh khu căn hộ phức hợp Legend Complex, dự án theo phong cách compound đạt “chuẩn Âu” hiếm hoi tại thành phố Thủ Dầu Một

Không dừng lại ở đó, với mật độ xây dựng rất thấp, Legend Complex mang đến không gian sống hài hòa với thiên nhiên, tầm nhìn thoáng đãng ra xung quanh, thiết kế kiến trúc châu Âu vừa sang trọng vừa nhấn mạnh tính thuận tiện trong sinh hoạt hằng ngày của các chủ nhân. Đại diện chủ đầu tư - Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Minh Quốc - cho biết công ty rất tâm huyết với Legend Complex bởi dự án nằm trên mảnh đất vàng còn sót lại với quy mô lên đến 3,2ha ngay trung tâm thành phố Thủ Dầu Một. Hơn nữa, đây cũng là khu vực cửa ngõ thành phố mới Bình Dương nên chúng tôi muốn biến dự án thành một công trình mang tính biểu tượng đẳng cấp và khác biệt dành cho những cư dân tinh hoa.

Trên thực tế, Bình Dương đang có hàng chục ngàn doanh nhân, chuyên gia trong và ngoài nước đến làm việc nhưng đến nay vẫn chưa có những khu căn hộ xứng tầm đáp ứng nhu cầu an cư. Legend Complex là dự án tiên phong nên ngay khi công bố ra thị trường đã nhận được rất nhiều sự chú ý. Bằng chứng là chỉ sau hai tuần, dù chưa chính thức mở bán nhưng đã có hơn 200 khách hàng đăng ký giao dịch.

Sở hữu tổ ấm đẳng cấp chỉ với 30% giá trị

Mặt bằng giá căn hộ tại Bình Dương hiện nay đã chạm ngưỡng 36-37 triệu đồng/m², tăng khoảng 20% so với năm 2019. Nguyên nhân ngoài biến động tại TP.HCM, còn được các chuyên gia lý giải do làn sóng đầu tư căn hộ tại đây đang bùng nổ và nhu cầu sinh sống trong các dự án căn hộ hiện đại của nhóm khách hàng trí thức, mặt bằng thu nhập cao đang gia tăng rõ rệt tại Bình Dương.

Trong khi đó, Legend Complex chào thị trường với mức giá khởi điểm chỉ từ 25 triệu đồng/m² kèm chính sách thanh toán ưu đãi đặc biệt như chiết khấu thanh toán 10%, tặng ngay 23 triệu đồng (tương đương 1.000 USD) và rút thăm trúng nhiều phần quà giá trị khác… Tất cả các căn hộ đều bàn giao với nội thất cao cấp, thiết kế sang trọng và vượng phong thủy. Chủ đầu tư lý giải chính sách ưu đãi này chỉ dành riêng cho block A nhằm tri ân sự tin tưởng đồng hành của khách hàng, sau đó sẽ điều chỉnh tăng khoảng 20% ở những giai đoạn tiếp theo. Đây là một cơ hội không thể tốt hơn với các nhà đầu tư cũng như khách mua căn hộ để ở.

Phối cảnh hồ bơi vô cực 500m² sang trọng trên tầng 3 block A Legend Complex

Một lợi thế lớn của Legend Complex là dự án hiếm hoi có đầy đủ pháp lý, cơ bản đã hoàn thành xong phần móng nên được Vietcombank cam kết bảo lãnh tiến độ bàn giao nhà. Như vậy, khách hàng “xuống tiền” mua căn hộ xem như nắm chắc khoản đầu tư của mình vừa nhanh chóng sinh lợi nhuận vừa an toàn về pháp lý.

“Phân khúc căn hộ tại Bình Dương đang bước vào giai đoạn bùng nổ nhưng những dự án chất lượng và an toàn về pháp lý lại rất hiếm. Tôi đã tham quan nhiều dự án nhưng cuối cùng chọn mua 2 căn hộ Legend Complex, một để ở và một để đầu tư. Bởi giá đất nền diện tích dưới 100m² ở xung quanh dự án hiện nay cũng đã vượt 30 triệu đồng/m² nhưng ít có hàng nên nhiều người đang quay sang mua căn hộ, vừa an ninh vừa nhiều tiện nghi. Đặc biệt, so với mặt bằng chung tại Bình Dương thì giá căn hộ Legend Complex cũng rất hợp lý”, khách hàng Hoàng Huy (Thủ Dầu Một) cho biết.