Kích hoạt ‘chuẩn sống vàng’ cho cư dân Thủ Dầu Một

Vị trí trung tâm, nâng tầm chuẩn sống

Sở hữu không gian sống hiện đại ngay trung tâm thành phố là niềm tự hào của cư dân thời thượng, đồng thời còn giúp giá trị căn hộ tăng theo thời gian. Với quy hoạch chỉn chu, diện mạo khang trang, TP.Thủ Dầu Một được đánh giá là nơi đáng sống bậc nhất Bình Dương. Đặc biệt, tại phường trọng điểm như Chánh Nghĩa, Phú Hòa, trong bán kính từ 1 km, cư dân có thể trải nghiệm mọi tiện ích giáo dục, chăm sóc sức khỏe, mua sắm, vui chơi và giải trí...

Là dự án hiếm hoi tại khu dân cư Chánh Nghĩa, C-Sky View của chủ đầu tư C-Holdings thừa hưởng cơ sở hạ tầng đồng bộ, vượt trội của khu vực. Bao quanh dự án là hệ thống đường sá rộng rãi, cây xanh mát mẻ, tiện ích công cộng đầy đủ… Nhờ đó, cư dân tận hưởng tối đa cuộc sống an toàn, tiện nghi từ căn hộ tầng cao.

Khu căn hộ compound đa tiện ích và an ninh

Ngoài vị trí trung tâm, tiện ích nội khu cũng là yếu tố được quan tâm hàng đầu. Hiện nay, khách hàng luôn ưu tiên lựa chọn những khu căn hộ compound, biệt lập với đầy đủ tiện ích, không cần phải đi xa mà có thể vui chơi ngay tại nhà.

Hơn hết, khi chuẩn sống càng được nâng lên, khách hàng sẽ càng đề cao tính cá nhân hóa. Theo đó, những tiện ích sống được “đo ni đóng giày”, phù hợp với sở thích của cư dân sành điệu, văn minh. Những khu căn hộ không chỉ cao cấp về tiện ích nội khu mà còn phải đảm bảo sự riêng tư và an ninh cho cư dân.

Với C-Sky View, bên cạnh lợi thế về vị trí, đây còn là khu căn hộ compound biệt lập, sở hữu quần thể tiện ích chuẩn quốc tế ngay khuôn viên dự án chỉ dành cho cư dân. Với hồ bơi 600 m2 đạt chuẩn Olympic, cư dân thỏa sức bơi lội và rèn luyện sức khỏe. Ngoài ra, các gia đình có thể thư giãn ở bể sục Jacuzzi và khu nhà chòi tắm nắng, quên đi muộn phiền với đường tản hộ hoa hồng, tổ chức tiệc nướng tại vườn BBQ, chơi đùa cùng bé yêu tại khu vui chơi trẻ em…

Không gian sống đa tiện ích, biệt lập dành riêng cho cư dân C-Sky View

Chủ đầu tư uy tín và đơn vị quản lý chuyên nghiệp

Chủ đầu tư uy tín, năng lực tài chính tốt sẽ mang đến những dự án nhà ở chất lượng, pháp lý đảm bảo, tiến độ xây dựng tốt, có tiềm năng sinh lời cao. Bên cạnh chủ đầu tư, đơn vị quản lý cũng là yếu tố mà người mua nhà cần quan tâm. Một đơn vị quản lý đạt chuẩn quốc tế sẽ đảm bảo an ninh 24/7, quản lý và vận hành tòa nhà hiệu quả.

Lựa chọn C-Sky View, cư dân hoàn toàn yên tâm bởi sự chuyên nghiệp, tâm huyết của chủ đầu tư C-Holdings và đơn vị quản lý Savills. Với sự kết hợp này, dự án sẽ mang đến những trải nghiệm, dịch vụ đẳng cấp quốc tế cho cư dân và gia đình.

Ngoài 3 yếu tố trên, người mua nhà cần quan tâm đến thiết kế căn hộ. Bởi dẫu căn hộ có vị trí thuận tiện, tiện ích đa dạng nhưng không gian bí bách, sắp xếp không hợp lý cũng chưa thể là nơi an cư lý tưởng.

Những dự án có phong cách hiện đại, đường nét tinh tế, bố trí thông minh sẽ tạo nên không gian sống tiện nghi cho gia chủ. Đặc biệt, người mua nhà nên chọn căn hộ có ban công và sân phơi riêng, có cửa sổ đón gió và ánh sáng tự nhiên, giúp gia đình khỏe mạnh, vui tươi, thư thái tận hưởng cuộc sống.

Quý 4/2020, Bình Dương lên hạng về nguồn cung nhà ở, nhiều dự án ra mắt với hàng ngàn căn hộ. Tuy nhiên, dự án tại TP Thủ Dầu Một không nhiều, do nơi này không còn quỹ đất rộng để xây dựng các khu căn hộ cao cấp, chất lượng. Do đó, những dự án tại thành phố trọng điểm này luôn được khách hàng săn đón, lựa chọn làm nơi an cư lâu dài.

