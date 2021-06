Lavela Garden kiến tạo khu phố thương mại sầm uất hàng đầu Thuận An

Đáp ứng nhu cầu thương mại - dịch vụ và an cư lý tưởng

Shophouse tại Lavela Garden (dự án Khu nhà ở Ngọc Lễ 1) tiếp cận khách hàng không chỉ tại dự án mà còn là dân địa phương. Họ dễ dàng di chuyển đến đây qua đường Bình Chuẩn 69 để mua sắm, giải trí tại các siêu thị mini, cửa hàng tiện lợi, quán cafe, nhà hàng, spa, cửa hàng thời trang, hiệu thuốc…. Nhờ đó, bạn và gia đình được đáp ứng mọi nhu cầu sinh hoạt ngay trong không gian sống mà không cần phải đi đâu xa.

Shophouse Lavela Garden nằm ngay mặt tiền đường Bình Chuẩn 69 lộ giới 22m và tâm điểm kết nối của khu vực Thuận An

Dự án nằm ngay mặt tiền đường Bình Chuẩn 69 lộ giới 22m và kết nối với những tuyến giao thông trọng điểm của Thuận An như ĐT 743, Tân Vạn - Mỹ Phước, Thủ Khoa Huân. Do đó, khu vực này đã phát triển đô thị sầm uất từ nhiều năm nay. Các tiện ích công cộng và hoạt động thương mại - dịch vụ tư nhân đều đa dạng, phong phú bậc nhất thành phố Thuận An. Khu dân cư hiện hữu chính là cam kết cho hoạt động kinh doanh tại shophouse Lavela Garden.

Thiết kế shophouse hiện đại, tiện nghi và đa năng. Tầng trệt có mặt tiền rộng, thoáng, vị trí đắc địa cho kinh doanh. Các tầng lầu được thiết kế đầy đủ công năng để sinh hoạt gia đình như phòng khách, phòng ăn, nhà bếp, phòng ngủ, nhà vệ sinh, ban công… Nhà phố được thiết kế đẹp, hiện đại phù hợp với đa dạng nhu cầu của gia chủ. Chất lượng bàn giao đảm bảo với nhiều vật liệu cao cấp như mặt tiền ốp đá marble Golden Line, đá hoa cương chống ẩm, sơn nước ngoại thất Dulux Professional Weathershield Sealer, kính solar toàn bộ mặt ngoài giúp cản nhiệt, cản tia UV và tiết kiệm chi phí làm mát.

Thiết kế chuẩn sống mới không gian an cư kết hợp kinh doanh tại nhà phố thương mại Lavela Garden

Dự án nằm liền kề công viên khu vực Bình Chuẩn rộng 3ha và sở hữu công viên nội khu 1.656m² giúp không gian thêm nhiều mảng xanh, thoáng mát, trong lành hơn. Các công viên được bố trí nhiều cây xanh, đường dạo bộ, khu vui chơi trẻ em và khu tập thể thao.

Thời điểm vàng đầu tư nhà phố thương mại Lavela Garden

Đối với nhu cầu đầu tư, Lavela Garden cũng là sự lựa chọn sáng giá về lợi nhuận. Sản phẩm có mức giá đầu tư ban đầu khá tốt so với khu vực, chỉ 2,8 tỉ đồng/căn shophouse 1 trệt 2 lầu. Giá trị tăng trưởng của shophouse Lavela Garden có tiềm năng cao về lợi nhuận. Khảo sát thực tế cho thấy, giá nhà phố tại Thuận An, Dĩ An tăng mạnh trong những năm gần đây. Mức độ tăng giá bất động sản Thuận An và Dĩ An vẫn còn tiếp tục tăng trưởng mạnh vì đời sống thương mại, đô thị tại đây đang bắt nhịp phát triển và nâng cao chất lượng sống của thành phố mới.

Sản phẩm Lavela Garden là kênh đầu tư phù hợp với nhiều đối tượng vì ngân hàng hỗ trợ lên đến 70% tổng giá trị, thanh toán chỉ 20% sở hữu ngay và ân hạn gốc lên đến 12 tháng. Với chính sách này, nhà đầu tư có thể dễ dàng điều chỉnh dòng tiền giúp tối đa hoá hiệu quả nguồn vốn.

Shophouse Lavela Garden đáp ứng mọi nhu cầu sinh hoạt, mua sắm, giải trí ngay trong không gian sống

Các chuyên gia nhận định, các tài sản vừa đầu tư vừa phục vụ nhu cầu an cư hoặc khai thác được dòng tiền là tâm điểm thu hút dòng vốn đầu tư vào bất động sản. Nhà phố thương mại (shophouse) chính là sản phẩm đáp ứng tốt các tiêu chí này, vừa là nơi kinh doanh vừa là không gian sống hiện đại, tiện nghi. Shophouse thuộc các dự án được quy hoạch thành khu phố thương mại, thiết kế bài bản, pháp lý rõ ràng sở hữu giá trị gia tăng bền vững theo thời gian. Nhà phố thương mại còn phù hợp với thói quen mua sắm truyền thống của người Việt. Khách hàng thường có thói quen dạo phố mua sắm, trải nghiệm thực tế sản phẩm trước khi quyết định mua hàng.

Lavela Garden là dự án được đầu tư và thiết kế bài bản, sở hữu tiềm năng phát triển bền vững nhằm mang lại đẳng cấp sống, giá trị gia tăng cho bất động sản và chất lượng thương mại - dịch vụ tại dự án. Bên cạnh đó, đây còn là môi trường sống xanh mát, trong lành, tốt cho sức khỏe mọi thành viên trong gia đình.