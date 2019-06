Mở bán phân khu đẹp nhất dự án Cát Tường Phú Hưng

Dự án sở hữu vị trí đắc địa tại trung tâm thành phố trẻ Đồng Xoài, Bình Phước, sở hữu lên đến 18 tiện ích độc đáo, gồm 6 công viên nội khu xanh mát, trường học, bệnh viện quốc tế, đại lộ, quảng trường, công viên Thế giới Di Sản Kiến Trúc đầu tiên tại cửa ngõ phía Bắc TP.HCM.

Hai khu thương mại sầm uất, trong đó một Trung tâm thương mại Ngân Phát quy mô 2,8 ha đã được khởi công vào tháng 4.2019; và một chợ đêm Phú Thiên Kim quy mô 1,4 ha cũng sẽ được xây dựng và hoạt động vào cuối năm nay. Khi các khu thương mại này đi vào hoạt động sẽ góp phần tăng tính thanh khoản của dự án, là yếu tố mọi nhà đầu tư đều kỳ vọng.

Cát Tường Phú Hưng còn ghi điểm bởi pháp lý minh bạch và phương thức thanh toán linh hoạt. Theo đó, dự án đã có Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất từng nền, khách hàng chỉ cần trả trước 50%, phần còn lại có thể thanh toán đều trong 24 tháng.

Hiện chủ đầu tư đang mở bán phân khu thương mại Phú Thiên Kim - phân khu có vị trí đẹp nhất dự án với giá chỉ từ 998 triệu đồng/nền, kèm nhiều quà tặng và ưu đãi hấp dẫn lên hơn 6,5 tỉ đồng. Phú Thiên Kim được bao quanh bởi các tiện ích chất lượng như: trường mầm non Thiên Thần Nhỏ, trường tiểu học Nhân Văn, Chợ Đêm Phú Thiên Kim, Công viên Thế Giới Di Sản Kiến Trúc The Destina, Quảng trường Ánh Sáng, Đại lộ Khải Hoàn, Đại lộ Danh Nhân,… an cư tại nơi đây, mọi nhu cầu giáo dục, mua sắm, thư giãn đều được đáp ứng.

Thị trường nhà đất tại Bình Phước đang sôi động nhờ sự phát triển của các khu công nghiệp. Vì thế trên địa bàn tỉnh xuất hiện nhiều dự án đa dạng về cả quy mô lẫn chất lượng. Tuy nhiên, khó có thể tìm ra một dự án thứ hai như Cát Tường Phú Hưng, vừa tích hợp loạt tiện ích hiện đại, đẳng cấp, pháp lý minh bạch, vừa sở hữu vị trí đẹp với mức giá hấp dẫn.