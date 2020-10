Nhà đầu tư lý giải sức hút của dự án InterContinental Residences Halong Bay

Sức hút mang thương hiệu InterContinental

Không phải dễ dàng để một nhà đầu tư lâu năm như chị N.D - chủ nhân biệt thự RV03 thuộc tiểu khu Sông Thu - Row Villa thực hiện giao dịch với một bất động sản có giá trị lớn. Chị giải thích: “Tôi từng tới và trải nghiệm tại InterContinental Phu Quoc Long Beach Resort và thực sự thích khu nghỉ dưỡng đẳng cấp này. Khi đó, tôi đã tìm hiểu ngay và biết ở đây chỉ có 4 căn villa được bán ra cho chủ sở hữu thôi. Nhưng khi ngỏ lời mua lại thì không ai bán. Đó là lý do mà khi InterContinental Residences Halong Bay ra mắt, tôi đã không đắn đo đặt ngay một căn Row Villa”.

Là một doanh nhân sống ở miền Nam, chị N.D thường xuyên ra Bắc công tác và du lịch. Mỗi dịp như vậy, chị và bạn bè cũng như các đối tác nước ngoài đặc biệt thích Hạ Long. “Cơ sở lưu trú ở Hạ Long khá nhiều, đặc biệt là các du thuyền 5 sao. Tuy nhiên, tôi thấy chưa có lựa chọn về trải nghiệm khách sạn hay resort cao cấp. Do đó khi được biết thương hiệu InterContinental Hotels & Resorts đặt chân đến Hạ Long, tôi rất quan tâm và tìm hiểu cơ hội đầu tư” - chị N.D chia sẻ.

Rõ ràng, câu chuyện của chị N.D cho thấy công thức "InterContinental + Hạ Long" rất lôi cuốn các nhà đầu tư có tiềm lực. Thực tế là hơn 90% các căn biệt thự mở bán đợt đầu của dự án InterContinental Residences Halong Bay đã chốt giao dịch chỉ trong khoảng 2 tháng chính thức ra mắt.

Trong khi đó, một vị khách doanh nhân sở hữu căn căn Garden Villa - Vườn Xuân với thiết kế 3 tầng, bể bơi riêng và thảm thực vật xanh, cho biết sức hút của dự án này với anh chính là cái tên InterContinental.

“Trước khi đại dịch Covid-19 xảy ra, tôi thường xuyên phải đi công tác và du lịch nước ngoài. Sau khi ở tại khách sạn InterContinental tại Mỹ và Nhật Bản, tôi đã trở thành thành viên IHG Rewards Club. Dù ở bất cứ đâu, tôi luôn hài lòng với dịch vụ tại các khách sạn, khu nghỉ dưỡng mà các thương hiệu của IHG vận hành. Đặc biệt là InterContinental”.

Sự tin tưởng của những hội viên trung thành đã tạo nên một mạng lưới 100 triệu khách hàng thân thiết của chương trình IHG Rewards Club trên khắp thế giới. Họ không chỉ là những người luôn dành cho thương hiệu này sự ưu ái mà còn là cơ sở quan trọng để InterContinental xây dựng chương trình rental pool - cho thuê bên thứ ba. Đây chính là một lợi thế lớn cho các nhà đầu tư trong hợp tác kinh doanh với đơn vị quản lý, điều chỉ có tại các dự án mang thương hiệu quốc tế đẳng cấp.

Dự án đẳng cấp với số lượng giới hạn

InterContinental Residences Halong Bay là cái bắt tay thứ 5 giữa tập đoàn khách sạn IHG và nhà phát triển bất động sản BIM Group. Đây cũng là dự án biệt thự và căn hộ nghỉ dưỡng thứ ba mà hai bên đã triển khai, trước đó là InterContinental Phu Quoc Long Beach Resort và Regent Phu Quoc. Đặc điểm chung của các dự án này chính là yếu tố giới hạn về số lượng biệt thự của các dự án (limited edition).

Yếu tố này giúp bảo toàn giá trị của khoản đầu tư lớn cho một sản phẩm cao cấp, đặc biệt tại những điểm đến tầm cỡ quốc tế như Hạ Long, nơi dư địa phát triển không còn nhiều. Tại dự án InterContinental Residences Halong Bay, chủ đầu tư dự án chỉ giới thiệu bộ sưu tập giới hạn: 9 căn Garden villa - Vườn Xuân, 24 căn Row villa - Sông Thu, 7 căn Beach villa - Biển Hạ và duy nhất 1 Dinh thự Tổng thống. Đáng chú ý, chủ đầu tư cho biết, căn Dinh thự Tổng thống độc bản của dự án cũng đã có chủ nhân ngay trong những ngày mở bán đầu tiên.

"Độ tuổi 40-50 tuổi là giai đoạn vàng để lao động nhưng cũng là thời điểm vàng để ta hưởng thụ những thành quả lao động của mình. Có thể chúng ta không "nghỉ hưu sớm" như trào lưu trên thế giới nhưng những kỳ nghỉ cuối tuần trong căn biệt thự đẹp như vậy bên vịnh Hạ Long bốn mùa trong năm thì hoàn toàn xứng đáng với những chủ đầu tư đẳng cấp" - anh Hoàng Minh Trí phân tích.

Có thể kết lại những điều làm nên sức hút của dự án InterContinental Halong Bay với chia sẻ của chính một nhà đầu tư vừa đặt cọc cho căn Garden villa: “Biệt thự mặt biển, số lượng khan hiếm và mang thương hiệu cao cấp hàng đầu thế giới là những điểm nhấn độc đáo của InterContinental Residences Halong Bay, và là lý do tôi quyết định đầu tư vào dự án này. Bởi lẽ không phải ai có tiền đều có thể sở hữu nó nếu không thực sự yêu thích thương hiệu và sự khác biệt của sản phẩm”.