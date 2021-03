Nhà đầu tư vững tin khi đầu tư vào căn hộ Happy One - Premier

Lý do nhà đầu tư vẫn yên tâm vào bất động sản nội đô TP.HCM bởi vì tình trạng nguồn cung căn hộ tại đây ngày càng khan hiếm nhưng nhu cầu sở hữu căn hộ của người dân để tiện cho công việc và con cái học hành vẫn rất cao.

Thực tế cũng đã chứng minh, từ đầu năm đến nay, mặc dù gặp nhiều thử thách nhưng giá bất động sản vẫn không hề giảm. Điều này cho thấy, bất động sản vẫn có sức đề kháng tốt trước biến động của thị trường vậy nên sở hữu căn hộ Trung tâm Tân Sơn Nhất Happy One - Premier trong quý 1/2021 là cơ hội tốt để các nhà đầu tư tối ưu hóa dòng tiền.

Là nhà đầu tư lâu năm, anh Trần Văn Quang - đang tìm hiểu mua căn hộ Happy One - Premier cho hay, sở dĩ anh chọn dự án này vì được hưởng nhiều ưu đãi từ chính sách bán hàng của chủ đầu tư.

Ngoài ra, Vạn Xuân Group cũng đưa ra nhiều chính sách ưu đãi hấp dẫn như tặng 5 chỉ vàng cho khách hàng mua căn hộ và 10 chỉ vàng cho khách hàng sở hữu penthouse, tạo thuận lợi cho giới đầu tư mua để ở hoặc cho thuê.

Góc nhìn từ căn penthouse tại căn hộ trung tâm Tân Sơn Nhất Happy One - Central

Căn hộ trung tâm Tân Sơn Nhất Happy One - Premier là dự án đang được nhiều nhà đầu tư săn đón bởi tài chính hợp túi tiền. Ngoài ra, dự án sở hữu vị trí đắc địa nằm tại trục đường Nguyễn Oanh, cách sân bay Tân Sơn Nhất chỉ 10 phút di chuyển, giải quyết nhu cầu đi lại cho giới chuyên gia nước ngoài hay bộ phận cư dân thường đi công tác, du lịch bằng đường hàng không. Chỉ trong một bước chân, cư dân hoàn toàn tận hưởng mọi tiện ích ngoại khu hay dễ dàng di chuyển đến các quận trung tâm, huyện ngoại thành thậm chí là các tỉnh vệ tinh xung quanh để trao đổi và phát triển kinh tế.

Được ví là dự án khai sáng cho phong cách “nhà thông minh” tại khu vực, căn hộ Happy One - Premier tích hợp công nghệ đẳng cấp đến từ Mỹ. Ở đó, chỉ bằng một lần chạm tay, các thiết bị, điều hòa, ánh sáng,… đều được hoạt động theo ý của gia chủ. Bên cạnh đó, nhằm giải quyết mối lo về an ninh cũng như hỏa hoạn, chủ đầu tư cũng tích hợp công nghệ 4.0 vào việc bảo đảm an toàn với camera 24/7; hệ thống báo cháy thông minh, khẩn cấp cảnh báo các trường hợp phát sinh cháy nổ trước khi hệ thống báo cháy được kích hoạt. Chưa dừng lại ở đó, tại căn hộ Happy One - Premier, bãi đỗ xe cũng là điểm mạnh thu hút sự chú ý của khách hàng khi được áp dụng công nghệ tiên tiến giúp tiết kiệm tối đa thời gian đỗ/đậu xe.

Song song với những tiện nghi đẳng cấp phù hợp chuẩn mực căn hộ thông minh, Happy One - Premier còn tạo nên hấp lực lớn nhờ mảng xanh đậm chất miền nhiệt đới. Với mật độ xây dựng chỉ 34,19%, dự án hướng đến không gian sống chuẩn xanh của quốc đảo sư tử Singapore; mảng xanh không chỉ hiện hữu ở công viên trung tâm mà còn được bài trí tại khu vực sảnh chờ, sảnh đón thác nước, khu vui chơi trẻ em, khu hồ bơi vô cực,… Nhờ đó, cư dân có thể dễ dàng tận hưởng không khí trong lành và gần gũi thiên nhiên mỗi ngày.

Happy One - Premier giúp cư dân tận hưởng đặc quyền sống xanh ngay lòng đô thị

Ngoài ra, nhằm mang đến cho cư dân chốn an cư yên lành, xanh mát ngay tại nội đô TP.HCM, Happy One - Premier còn cung cấp 39 tiện ích độc bản đầy ấn tượng. Tiểu biểu trong đó phải kể đến sự kỳ công trong việc bố trí tường cây xanh, thác nước nhân tạo nhằm tăng tính thẩm mỹ và cảm giác thư thái tại các khu vực sảnh chung. Đặc biệt, sự để tâm của chủ đầu tư khi cải tạo cảnh quan bờ kênh trước mặt tiền dự án cùng với vị trí cách sông Vàm Thuật chỉ 300m vô hình trung mang đến cho cư dân một đặc quyền độc đáo. Đó chính là view sông hiếm có.

Vạn Xuân Group cũng không ngần ngại lựa chọn các đối tác uy tín hàng đầu để tham gia phát triển dự án như một bảo chứng về tiến độ và chất lượng bền vững theo thời gian, từ đơn vị tổng thầu Ricons cho đến đơn vị quản lý vận hành, ngân hàng bảo lãnh,…

Hiện tại, căn hộ trung tâm Tân Sơn Nhất Happy One - Premier là một trong số ít các dự án tại TP.HCM sở hữu giấy phép xây dựng, đây cũng là một trong số những điều kiện cho thấy độ uy tín tuyệt vời mà chủ đầu tư mang lại cho cư dân tương lai của mình.

Những lợi thế trên sẽ giúp các căn hộ Happy One - Premier thu hút khách hàng và niềm tin cho nhà đầu tư về khả năng sinh lời bền vững.