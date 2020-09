SeaHoldings bàn giao sổ đỏ cho khách hàng dự án khu dân cư Lago Centro

Niềm vui đó sẽ được nhân đôi khi sổ đỏ được trao đúng với thời gian cam kết ban đầu của chủ đầu tư. Hiểu được điều này, SeaHoldings đã luôn khẩn trương xuyên suốt quá trình phát triển khu dân cư Lago Centro để có thể hoàn thành dự án và bàn giao cho khách hàng kịp thời, đúng như thỏa thuận.

Niềm vui của những khách hàng khi được nhận sổ đỏ cho lô đất nền của mình

Sau khi đã bàn giao nền trong tháng 2.2020, vào ngày 19.9 vừa qua, SeaHoldings đã tổ chức buổi lễ trao sổ đỏ cho cư dân Lago Centro. Trong buổi lễ, khách hàng không chỉ được trao quyền sở hữu lô đất của mình mà còn nhận được những phần quà giá trị từ chủ đầu tư. Chị P.T.Ngọc Đoan - cư dân của Lago Centro cho biết: “Bản thân tôi và gia đình đều cảm thấy hài lòng với tiến độ thực hiện dự án của SeaHoldings, từ quá trình xây dựng cơ sở hạ tầng và thực hiện những thủ tục pháp lý. Cả nhà rất vui mừng khi được nhận sổ đỏ sau thời gian chờ đợi. Trong thời gian sắp tới chắc chắn sẽ tiếp tục đồng hành cùng những dự án của SeaHoldings nếu tài chính cho phép”.

Tuy là dự án đất nền có tầm giá không cao, nhưng Lago Centro đã luôn được phát triển với tâm huyết cao nhất. Mọi hạng mục đều được hoàn thành một cách chỉn chu nhằm mang lại sự thỏa mãn cho khách hàng. Những cố gắng của chủ đầu tư dường như đã được đền đáp khi dự án được thị trường đón nhận, 80% lượng sản phẩm trên tổng số 700 nền đã bán ra thành công.

Sự hài lòng của khách hàng là nguồn động lực để SeaHoldings tiếp tục phát triển

Thừa hưởng những kinh nghiệm SeaHoldings đúc kết từ dự án đầu tiên là khu căn hộ Fresca Riverside, Lago Centro được nhiều chuyên gia đánh giá là lựa chọn tiêu biểu trong các dự án đón đầu làn sóng phát triển mạnh mẽ tại tỉnh Long An. Những yếu tố tạo nên đánh giá này ngoài chất lượng của dự án còn phải kể đến tiềm năng phát triển của khu vực này.

Khu vực công viên, hồ trung tâm tại khu dân cư Lago Centro

Nơi đây là cửa ngõ nối liền ĐBSCL với vùng Đông Nam bộ. Đồng thời cũng là khu vực đang được tập trung phát triển hạ tầng kết nối và thu hút rất nhiều vốn đầu tư của các tập đoàn lớn. Từ vị trí của dự án trên Tỉnh lộ 830 có thể di chuyển đến trung tâm TP.HCM nhanh chóng thông qua cao tốc TP.HCM - Trung Lương và đến sân bay Tân Sơn Nhất một cách thuận tiện qua Tỉnh lộ 10.

Chỉ trong bán kính 4km, cư dân Lago Centro có thể di chuyển nhanh chóng đến Bệnh viện Đa khoa Tân Tạo, hệ thống trường học các cấp và hàng loạt cụm công nghiệp. Điển hình có thể kể đến khu công nghiệp (KCN) IDICO Hựu Thạnh, KCN Tân Đô, KCN Tân Đức, KCN Hải Sơn và KCN Thịnh Phát… Lực lượng chuyên gia và nhiều nhân sự khác của những cụm công nghiệp này mang đến nhu cầu nhà ở dồi dào, từ đó tạo nên tiềm năng lớn cho các khu dân cư có chất lượng vượt trội như Lago Centro.

Công viên tại khu compound The Pearl Riverside đang được SeaHoldings phát triển

Song song với việc bàn giao căn hộ Fresca Riverside cũng như nền và sổ đỏ Lago Centro trong năm 2020, SeaHoldings cũng đang trong quá trình phát triển khu nhà phố compound The Pearl Riverside. Đây là dự án nằm ven bờ sông Vàm Cỏ Đông ngay trung tâm thị trấn Bến Lức, chỉ cách trung tâm TP.HCM và khu đô thị Phú Mỹ Hưng (Q.7) khoảng 30 đến 40 phút đi xe. Tương tự như Lago Centro, The Pearl Riverside cũng đã được SeaHoldings giải quyết vấn đề pháp lý một cách nhanh chóng khi chỉ trong thời gian ngắn, dự án đã sở hữu đầy đủ quy hoạch 1/500, công nhận chủ đầu tư, giấy phép xây dựng và giấy phép kinh doanh. Hiện tại, công viên ven sông The Pearl River Park đã sẵn sàng khai trương và nhà mẫu sẽ được hoàn thành vào tháng 10.2020 để có thể cho khách hàng trải nghiệm tốt nhất khi tham quan dự án.