Shantira Beach Resort & Spa bắt sóng 'khẩu vị' đầu tư mới

Hội An dẫn đầu xu hướng du lịch nghỉ dưỡng đi cùng trải nghiệm văn hoá

Trên thế giới, xu hướng du lịch nghỉ dưỡng kết hợp trải nghiệm văn hóa đã phát triển từ lâu, vì vậy với phần đa phần khách nước ngoài đến Việt Nam quan niệm, du lịch không chỉ là ngồi trên xe, đến những địa danh nổi tiếng để “check-in” mà giờ đây, kỳ nghỉ hoàn hảo chính là kỳ nghỉ đầy ắp các hoạt động trải nghiệm.

Hội An – nơi hội tụ tinh hoa vẻ đẹp, văn hóa, lịch sử Việt Nam.

Và Hội An (Quảng Nam) là một vùng đất hội đủ những điều thú vị, giúp du khách trải nghiệm trọn vẹn và tìm lại sự cân bằng trong cuộc sống qua nhiều hoạt động đặc biệt. Không chỉ có lợi thế lớn về vị trí khi gần Cảng hàng không Quốc tế Đà Nẵng, sân bay Chu Lai mà Hội An còn nằm trên trục “Con đường di sản miền Trung” rất thuận tiện kết nối các địa điểm du lịch, văn hoá nổi tiếng. Hội An cũng là nơi hội tụ những lợi thế lý tưởng để phát triển BĐS nghỉ dưỡng ven biển với tầm nhìn tuyệt đẹp.

Nhà đầu tư BĐS chuyển hướng theo “khẩu vị” du lịch mới.

Nắm bắt được "khẩu vị" mới của du khách, CĐT với tiềm lực mạnh và kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực du lịch lưu trú nhiều năm, sáng ngang với các thương hiệu quốc tế tại Hội An, Tập Đoàn Hoàng Gia Hội An (Royal Hội An Group) đã kiến tạo nên dự án Shantira Beach Resort & Spa nhằm đáp ứng xu hướng nghỉ dưỡng mới này, đồng thời chia sẻ cơ hội đầu tư BĐS ven biển hiếm hoi tại vùng đất du lịch đầy tiềm năng này.

Hội tụ mọi giá trị cần có của một khu nghỉ dưỡng ven biển như toạ độ kim cương trên cung đường biển An Bàng - Hội An, trải nghiệm văn hoá đa dạng khi nằm liền kề Phố Hội, tiện ích phong phú chuẩn 5 sao quốc tế và sở hữu tầm nhìn hoàn hảo ra 1,5ha bãi biển riêng An Bàng; Shantira Beach Resort & Spa là hình mẫu lý tưởng cho sự kết hợp giữa xu hướng du lịch nghỉ dưỡng đã phát triển từ lâu của Hội An và xu hướng du lịch trải nghiệm văn hóa mới nổi.

Phối cảnh dự án Shantira Beach Resort & Spa.

Với hệ thống sản phẩm hữu hạn gồm 430 căn hộ resort biển và 70 căn biệt thự mặt tiền biển trong không gian resort xanh mát và rộng thoáng, đến với Shantira Beach Resort & Spa du khách sẽ được tận hưởng một kỳ nghĩ dưỡng thật sự cùng những dịch vụ cao cấp bậc nhất và trải nghiệm tầm nhìn hướng biển tuyệt đẹp.

Điểm đặc biệt từ vị trí mà Shantira Beach Resort & Spa sở hữu chính là nằm ở vị trí liền kề với Phố Hội, giúp khách hàng dễ dàng tận hưởng kỳ nghỉ kết hợp 2 yếu tố: nghỉ dưỡng và trải nghiệm văn hóa. Muốn nghỉ dưỡng, bạn có thể thả mình thư thái tại bể bơi xanh mát nội khu hoặc nằm tận hưởng gió biển với bờ cát mịn tại bãi biển riêng An Bàng ngay trong khuôn viên dự án. Đồng thời, ngay tại dự án du khách còn được đáp ứng các nhu cầu tận hưởng như: Gym, các khu vui chơi trẻ em, /, quầy bar các hoạt động thể thao, giải trí tại beach club ngay mặt tiền biển… và đặc biệt là dịch vụ chăm sóc sức khỏe theo nhu cầu với dịch vụ Spa & Wellness cao cấp trị liệu theo phong cách Thái Lan nằm trong khuôn viên resort

Shantira Beach Resort & Spa được chủ đầu tư thi công tích cực, đảm bảo tiến độ bàn giao vào Q2/2021

Cũng tại Shantira Beach Resort & Spa, du khách muốn khám phá và trải nghiệm văn hóa địa phương, trong bán kính 5km bạn dễ dàng kết nối đến trung tâm Phố Cổ, vịnh Cửa Đại, Rừng dừa Bảy Mẫu, Cù Lao Chàm, làng rau Trà Quế… và rất nhiều làng nghề truyền thống của người dân bản địa như làng gốm Thanh Hà, làng Mộc Kim Bồng, làng nghề làm lồng đèn… trong bán kính 10km.

Với vị trí ven biển tuyệt mỹ cùng thiết kế ấn tượng và sở hữu dòng sản phẩm mới - căn hộ resort biển, Shantira Beach Resort & Spa được các chuyên gia đánh giá cao về cơ hội đầu tư hiếm có tại thị trường nghỉ dưỡng ven biển Hội An.. Tuy nhiên việc thiếu các hoạt động giải trí, thể thao trên biển trong những khu nghỉ dưỡng cao cấp khiến phố Hội khó níu chân du khách lưu trú dài ngày. Vì thế với những BĐS ven biển tại thị trường khan hiếm quỹ đất như Hội An giá trị tài sản sẽ đến từ yếu tố sinh lời bền vững theo thời gian. Tài sản này không chỉ đóng vai trò là nơi nghỉ dưỡng, mà còn là tài sản mang về nguồn tích lũy và thu nhập cao cho các nhà đầu tư.