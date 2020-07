Sở hữu căn hộ Bcons sẽ có nhiều lợi thế đầu tư

An cư tiện nghi, cho thuê dễ

Có1.815 căn hộ Bcons Garden và 916 căn hộ Bcons Green View tọa lạc ngay trung tâm hành chính thành phố Dĩ An, và cách đó không xa là hàng trăm doanh nghiệp đang hoạt động tại 2 khu công nghiệp lớn nằm trong top danh sách các khu công nghiệp của tỉnh Bình Dương.

Hiện nay, tại Dĩ An, khu công nghiệp Sóng Thần 1 và Sóng Thần 2 là những nơi tập trung đông đúc công nhân đang làm việc. Các khu công nghiệp này có hệ thống cơ sở hạ tầng hoạt động công nghệ bền vững, nơi đây đã và đang giải quyết vấn đề công ăn việc làm cho những người dân trong khu vực và các vùng phụ cận cũng như đóng góp vào việc thúc đẩy các giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh Bình Dương tăng trưởng hằng năm. Không chỉ vậy, khu công nghiệp Sóng Thần 1 còn là một trong những khu công nghiệp đầu tiên của tỉnh Bình Dương, với tổng diện tích đất là 180 ha còn khu công nghiệp Sóng thần 2 có diện tích 298 ha. Đây cũng là 2 khu công nghiệp có quy mô lớn bậc nhất của thành phố Dĩ An.

Nằm ngay trên cung đường Mì Hòa Hợp, cư dân dự án Bcons Garden sẽ nhanh chóng tiếp cận với các tuyến đường lớn nội đô của Dĩ An, kết nối với các khu vực khác của Bình Dương và các thành phố lớn như TP.HCM, Biên Hòa. Từ dự án Bcons Garden (tọa lạc ngay trên đường Quốc lộ 1K, đối diện Big C Dĩ An) chỉ mất 15 phút là vào đến quận Thủ Đức (TP.HCM). Ngoài ra, tính từ dự án Bcons Green View thì chỉ tốn thời gian di chuyển hơn 5 phút.

Hệ thống chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, ngân hàng, bệnh viện và hàng loạt tiện ích khác phục vụ đời sống hàng ngày cho cư dân… hiện diện ngay khu vực xung quanh Dĩ An chỉ cách dự án vài phút di chuyển. Khoảng cách gần hệ thống tiện ích, đường xá giao thông khang trang là những yếu tố luôn được mọi người ưu tiên khi chọn nơi sinh sống.

Triển vọng tăng giá cao

So với các dự án căn hộ trong khu vực Dĩ An, các căn hộ Bcons Garden, Bcons Green View được đánh giá có mặt bằng giá hợp lý. Nếu so với các dự án ở thị trường TP.HCM khu vực vùng ven cách dự án vài cây số thì các sản phẩm dòng căn hộ Bcons còn có giá thành thấp hơn.

Căn hộ thiết kế thoáng đãng, tận dụng tối ưu diện tích

Các căn hộ Bcons Garden, Bcons Green View được tính toán mức giá từ 1,3 tỉ đồng đến hơn 1,5 tỉ đồng. Đây là lợi thế của dòng sản phẩm căn hộ Bcons về yếu tố tăng giá qua thời gian, khi thị trường có thêm dự án mới thì giá trị các căn hộ Bcons hiển nhiên đã tăng giá tiệm cận với mặt bằng giá mới.

Bên cạnh mặt tăng giá, nhờ vị trí sinh sống thuận tiện nên nhu cầu cho thuê cũng dễ dàng. Nếu so sánh với việc đi thuê 1 phòng để ở thì mọi người thuê để sinh sống trong căn hộ sẽ lợi hơn nhiều. Vị trí gần nơi làm việc, tiết kiệm thời gian di chuyển, điều kiện an cư cũng không thua kém các thành phố khác… sẽ là những điều kiện để thay đổi tư duy lựa chọn môi trường sống của nhiều người trong thời gian tới.

Giá hợp lý để sở hữu

Tại TP.HCM, chi phí thuê nhà trọ khá đắt đỏ. Các căn phòng rộng từ 45 - 50 m2, nằm trong các quận gần trung tâm TP.HCM có trang bị thiết bị điện tử hiện giá thuê từ là 4,5 - 6 triệu đồng/phòng; 1 căn phòng tầm 20 - 25 m2 giá khoảng 3 - 3,5 triệu đồng/phòng. Với khoản tiền này dễ dàng thuê được căn hộ phù hợp ngay tại Dĩ An.

Thiết kế “Xanh” để mang đến không gian sống tươi mát

Nếu làm bài toán lâu dài, với khoản chi trả tiền thuê nhà như hiện nay, vị chi mỗi năm, riêng tiền thuê nhà khoản từ 40 - 60 triệu đồng/năm trong thu nhập của một người. Đối với những người muốn tiết kiệm, phải chấp nhận thuê sống ở các khu vực vùng ven, điều kiện sống chật hẹp.

Nếu những ai đang làm việc tại Bình Dương thì việc mua căn hộ ở trong giai đoạn này rất lợi thế. Giá căn hộ còn rẻ, dễ lựa chọn vị trí ở ngay trung tâm, có khả năng tăng thu nhập…

Để đáp ứng cho mọi nhu cầu an cư, Bcons Garden được thiết kế có nhiều diện tích để người mua lựa chọn, căn hộ có diện tích từ 43 - 70 m2. Điều đặc biệt là các căn hộ đều có 2 phòng ngủ, phù hợp để cả gia đình cùng sinh sống. Vì vậy, việc sở hữu nhà ở thời điểm này tại Dĩ An, Bình Dương sẽ là quyết định vô cùng sáng suốt.