Sống ở chung cư - Xu hướng của lớp trí thức tại Bình Dương

“Khẩu vị” chọn nhà đã thay đổi

Từ một tỉnh thuần về nông nghiệp, nguồn thu còn hạn chế khi tách tỉnh năm 1997, sau hơn 20 năm thu hút đầu tư, tới nay Bình Dương đã thuộc Top các tỉnh dẫn đầu cả nước. Kinh tế xã hội phát triển, kéo theo sự thay đổi trong các nhu cầu của cuộc sống, đặc biệt là nhu cầu nhà ở.

Nếu trước đây, yếu tố được quan tâm khi mua nhà của người dân Bình Dương là diện tích, giá cả hay coi BĐS như “của để dành” thì hiện nay, khi mức sống ngày càng cao, khách hàng có xu hướng “chuộng” loại hình căn hộ chung cư với hạ tầng hoàn thiện cùng các tiện ích sống đa dạng. Nơi cả gia đình được trải nghiệm không gian sống tiện nghi, hiện đại và đặc biệt là mức độ an ninh, an toàn cho cuộc sống.

Xét về mức giá, chỉ với 2,68 tỉ đồng - căn 2 phòng ngủ (gồm VAT và phí bảo trì), khách hàng đã có thể dễ dàng sở hữu căn hộ hiện đại có vị trí giao thông thuận tiện. Cũng tầm tiền đó, nếu mua nhà mặt đất thì người mua phải lựa chọn các căn nhà nhỏ, trong ngõ, di chuyển khó khăn.

Về thiết kế, hầu hết các dự án chung cư, đặc biệt là dự án cao cấp đều được ứng dụng những kỹ thuật xây dựng tiên tiến, ý tưởng thiết kế thông minh, người ở dễ dàng tối đa hóa không gian sống.

Đặc biệt, sống tại chung cư, cư dân còn được tận hưởng những tiện ích riêng như: Bể bơi, phòng tập gym, khu vui chơi trẻ em, khu sinh hoạt cộng đồng, đường dạo bộ, vườn cây xanh… đáp ứng tối đa nhu cầu tận hưởng cuộc sống của cư dân. So với việc lựa chọn sinh sống tại nhà mặt đất, đây là một ưu điểm khác biệt và nổi trội của mô hình này.

Bên cạnh đó, việc được sống trong một cộng đồng văn minh, dân trí cao, sẽ giúp cho cư dân dễ dàng tìm được sự kết nối và đồng điệu. Hệ thống an ninh 24/7 cũng là một điểm cộng tại các dự án chung cư cao cấp, giúp cư dân hoàn toàn yên tâm mỗi dịp đi công tác hoặc du lịch dài ngày.

Chọn căn hộ cao cấp tại Bình Dương - Chọn C-Sky View

Thấu hiểu nhu cầu của khách hàng, C-Holdings đã cho ra mắt dự án căn hộ chung cư cao cấp, kỳ vọng sẽ trở thành biểu tượng, là nơi trải nghiệm phong cách sống mới của người dân Bình Dương.

Mang định hướng phát triển bền vững, C-Sky View đưa đến trải nghiệm cuộc sống nghỉ dưỡng thư thái mỗi ngày, vừa là nơi tách biệt với những ồn ào, huyên náo thường nhật, vừa là nơi tận hưởng tiện ích đủ đầy của trung tâm thành phố.

Dự án tọa lạc tại mặt đường phố Tây, Chánh Nghĩa, bao gồm 2 khối tháp cao 35 và 36 tầng, cung ứng 1.165 căn hộ có diện tích đa dạng từ 1 đến 3 phòng ngủ. Với chiều cao nổi bật đến 125m, C-Sky View đem đến cho cư dân góc nhìn ôm trọn lòng trung tâm và trở thành biểu tượng mới cao nhất TP Thủ Dầu Một.

C-Sky View sở hữu tầm nhìn tuyệt đẹp, bao trọn cảnh quan thành phố

Thừa hưởng trọn vẹn những tiện ích ngoại khu của TP Thủ Dầu Một, C-Sky View kết nối giao thông thuận tiện với các khu công nghiệp: VSIP 1, VSIP 2, Tân Hiệp, Việt Hương 3, Sóng Thần 3; liền kề các tiện ích dịch vụ giải trí như: Siêu thị Big C, Coop Mart, Aeon Mall; công viên Thanh Lễ, rạp chiếu phim CGV, Sân vận động Gò Đậu, hệ thống trường học quốc tế, trường đại học, trung tâm ngoại ngữ, bệnh viện, ngân hàng...

Bên cạnh đó, C-Sky View tự trang bị hệ thống tiện ích nội khu vượt trội phục vụ mọi nhu cầu của cư dân từ thiết yếu tới đẳng cấp: bể bơi rộng 600m², bể sục Jacuzzi, gym - spa, vườn BBQ, công viên cây xanh, đường tản bộ hoa hồng, khu vui chơi trẻ em, các tiện ích giáo dục, chăm sóc sức khoẻ… Nhờ đó, cư dân dễ dàng trải nghiệm, sử dụng các tiện ích phục vụ cho cuộc sống hằng ngày. Kết thúc một ngày học tập và làm việc, cả gia đình được trở về với tổ ấm yêu thương. Ba mẹ dễ dàng đón các bé từ nhà trẻ hay trường học liền kề dự án, có nhiều thời gian hơn để vui chơi cùng con trẻ, gắn kết tình cảm gia đình.

Đặc biệt, C-Sky View là khu căn hộ tiên phong xây khoang lánh nạn tại Bình Dương. Chủ đầu tư dành phần lớn diện tích tầng 17 của tòa căn hộ C-Sky View để xây khoang lánh nạn, có sức chứa toàn bộ cư dân của tòa nhà, giúp đảm bảo an toàn tối đa cho cư dân trong những trường hợp khẩn cấp.

C-Sky View còn có an ninh đảm bảo nhờ hệ thống bảo vệ nghiêm ngặt, camera 24/24… Nhờ đó, cư dân được sống trong một môi trường an toàn, an tâm tận hưởng cuộc sống tiện nghi và hiện đại cùng gia đình.