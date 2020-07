Tâm điểm thị trường kề khu Đông TP.HCM, căn hộ Bcons được săn lùng

Căn hộ diện tích 50m² hấp dẫn thị trường

Một điều người mua nhà dễ dàng nhận ra là trong loạt dự án Bcons công bố ra thị trường ở thời gian qua các căn hộ đều có diện tích thiết kế chỉ hơn 50m², nhưng các căn hộ này vẫn đầy đủ các công năng từ phòng khách rộng rãi, khu bếp hiện đại, 2 phòng ngủ, 2 nhà vệ sinh và ban công rộng. Không chỉ bất ngờ ở căn hộ 50m², khách hàng của Bcons còn rất ngạc nhiên khi chủ đầu tư còn có thể thiết kế khá hợp lý một số căn hộ có diện tích nhỏ hơn nữa.

Bcons Garden cung cấp các căn hộ diện tích nhỏ cho thị trường

Ngay từ những dự án đầu tay là Bcons Suối Tiên, Bcons Miền Đông, đơn vị chủ đầu tư Bcons đã đưa ra thị trường một số căn hộ diện tích chỉ với 35m², được thiết kế gồm 1 phòng ngủ, 1 nhà vệ sinh, không gian phòng khách, bếp, ban công tiện nghi. Tuy nhiên, số lượng căn hộ có diện tích nhỏ rất hạn chế trong tổng số mấy trăm căn hộ của cả dự án.

Càng ngạc nhiên hơn nữa, tiến sang các dự án mới là Bcons Garden (Công ty Cổ phần Địa ốc Bcons đầu tư), và Bcons Green View (chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Bất động sản Phú Mỹ Hiệp - thành viên của Bcons) thì năng lực thiết kế của Bcons càng được khẳng định hơn khi đưa ra thị trường một số các căn hộ diện tích chỉ từ 43-46m² nhưng vẫn đáp ứng đầy đủ không gian cho cả gia đình sinh hoạt với 2 phòng ngủ riêng biệt, rộng rãi.

Khẳng định cho xu hướng thiết kế hợp lý, “đánh” trúng nhu cầu lớn hàng đầu của thị trường có thể thấy qua sự hài lòng của các khách hàng đã nhận căn hộ Bcons đầu tư. Gần như 100% khách mua căn hộ Bcons Suối Tiên, khi đến nhận bàn giao căn hộ đều rất ngạc nhiên và hài lòng khi bước chân vào căn hộ. Diện tích nhỏ gọn, nhưng thông thoáng, ánh sáng tự nhiên, công năng đầy đủ. Không ít khách hàng phải chia sẻ rằng, lúc đặt mua căn hộ đều không kỳ vọng quá nhiều bởi thấy diện tích nhỏ, nhưng khi nhận nhà thì suy nghĩ ấy phải thay đổi vì căn hộ nhận được khá đẹp và ưng ý.

Giá khởi điểm thấp

Trong suy nghĩ của mọi người diện tích 50m² là khá nhỏ, ngay đến một ngôi nhà phố có diện tích đất 50m² cũng rất khó khăn để thiết kế đầy đủ công năng trong không gian 1 tầng. Hơn thế nữa, để mua được một ngôi nhà hoàn chỉnh giá lại rất phải chăng là một bài toán nan giải cho những khách hàng có nhu cầu ở thực.

Nếu làm bài toán so sánh thì các căn hộ Bcons đều có mức khởi điểm thấp bậc nhất trên thị trường. Đơn cử như dự án Bcons Garden, tọa lạc ngay trong khu dân cư phát triển nhộn nhịp của thành phố Dĩ An, nằm cạnh bên khu vực cung cấp lượng lớn đầu việc cho thị trường việc làm, thuận tiện đầu tư cho thuê, và an cư nhưng giá các căn hộ cũng chỉ từ 1,3 - 1,5 tỉ đồng/căn hộ 2 phòng ngủ. Hay như, dự án Bcons Green View, vị trí ngay quốc lộ 1K đường huyết mạch kết nối ba địa phương gồm TP.HCM - Bình Dương - Đồng Nai, đối diện trung tâm thương mại BigC Dĩ An, giá cũng chỉ từ 1,5 tỉ đồng/căn hộ 2 phòng ngủ.

Thiết kế hợp lý, không gian căn hộ tận dụng tối ưu diện tích

Cả hai dự án Bcons Garden, Bcons Green View chỉ cách TP.HCM vài cây số. Khoảng cách này đáp ứng được tốt cho cả hai nhu cầu an cư làm việc và hưởng thụ tiện ích cao cấp.

Với lợi thế về vị trí liền kề hai quận khu Đông TP.HCM là Thủ Đức và quận 9, thành phố Dĩ An được giới am hiểu thị trường bất động sản đánh giá rất cao về triển vọng tiềm năng.

Không đợi đâu xa, ngay thời điểm này, thành phố Dĩ An đã thể hiện rõ vai trò là thành phố vệ tinh của TP.HCM, hàng loạt các tiện ích công cộng lớn đã hình thành trên địa bàn hai thành phố như khu Đại học Quốc gia TP.HCM, tuyến Metro số 1, mở rộng và thông các tuyến đường lớn, phát triển thị trường nhà ở khu vực liền kề…

Trong tương lai gần, khu Đông TP.HCM sẽ còn phát triển mạnh hơn nữa bằng những kế hoạch vĩ mô, từ đó Dĩ An là địa phương liền kề cũng sẽ tiến theo. Vai trò liên kết khu vực phát triển để mở rộng đô thị sẽ là động lực mạnh mẽ hỗ trợ cho thị trường bất động sản.

Vậy cho nên, lựa chọn chốn an cư tại các dự án ở Dĩ An hiện nay như Bcons Graden, Bcons Green View là một cơ hội cho khách hàng khi dự án Bcons có chất lượng tốt, thanh toán linh hoạt, tiến độ thi công thần tốc sẽ là bài toán an cư, đầu tư hợp lý và sáng suốt.