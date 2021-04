Thành Phương đồng hành cùng với sự phát triển của Bình Phước

Kiến tạo những công trình hiện đại, thiết thực

Với ước mong nâng tầm chuẩn sống cho người dân Bình Phước cũng như khẳng định cái tên Thành Phương trong lĩnh vực bất động sản, Thành Phương Real đã khởi đầu hành trình của mình tại Bình Phước với dự án Trung tâm thương mại và dân cư cao cấp Phước Bình tại Thị xã Phước Long.

Dự án này đã thu hút được nhiều sự quan tâm của người dân địa phương với tốc độ xây dựng và lấp đầy nhanh chóng. Bởi đây là dự án đầu tiên của tỉnh được Bộ Xây dựng và UBND tỉnh cho phép chủ đầu tư phân lô bán nền để người dân tự xây dựng nhà ở. Sự lựa chọn và định hướng đúng nhu cầu thị trường đã ghi dấu cái tên Thành Phương lên thị trường Bình Phước.

Quang cảnh nhộn nhịp của The Gold Mart

Sau sự thành công của dự án Khu dân cư cao cấp Phước Bình, Thành Phương tiếp tục triển khai các dự án Khu đô thị The Gold City (Khu dân cư TM-DV Tiến Thành), Dự án Tà Bế Gold City (KĐT TM-DV Tiến Hưng), các tuyến đường Phú Thanh. Trong đó, Trung tâm thương mại (TTTM) The Gold Mart, tiểu thành phần của dự án The Gold City, đã được khai trương vào ngày 25.1.2019.

Cùng đó, cuối năm 2020, Thành Phương đã khởi công dự án Trung tâm thương mại Đồng Xoài với TTTM 10 tầng. Đây hứa hẹn sẽ trở thành một vùng kinh tế đêm năng động cho vùng đất Bình Phước với hàng loạt các hoạt động giao thương và vui chơi giải trí.

Sự xuất hiện của The Gold Mart cùng sự hoàn thành của TTTM Đồng Xoài sẽ góp phần đẩy thương mại - dịch vụ, tạo công ăn việc làm cho người lao động và tận dụng tối đa tài nguyên, nguồn lực tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, đưa TP.Đồng Xoài xứng tầm là đô thị trung tâm của Bình Phước.

Tiên phong ngành nghề gắn với phục vụ đời sống người dân bản địa

Không chỉ dừng lại ở lĩnh vực bất động sản, Thành Phương còn chú trọng đến sự nghiệp giáo dục của đất nước với hệ thống giáo dục Thần Đồng đạt chuẩn quốc tế. Với cơ sở vật chất được đầu tư bài bản, chương trình giảng dạy và dinh dưỡng được tư vấn bởi các chuyên gia hàng đầu, hệ thống giáo dục Thần Đồng đã trở thành một thương hiệu giáo dục của Thành Phương trên địa bàn tỉnh.

Môi trường giáo dục đạt chuẩn quốc tế

Là một trong những đơn vị đầu tiên tiên phong phát triển nông nghiệp công nghệ cao với quy mô lớn tại Bình Phước, Nông trại SunFarm của Thành Phương trở thành HTX kiểu mẫu của tỉnh trong lĩnh vực này với mục tiêu đem lại nông sản sạch cho Bình Phước.

Nông trại Sunfarm

Tiên phong trong nhiều lĩnh vực trên địa bàn tỉnh Bình Phước, Thành Phương trở thành đơn vị kinh doanh bất động sản đầu tiên trên địa bàn tỉnh vận hành thành công TTTM, hệ thống giáo dục, nông nghiệp công nghệ cao và ngày càng khẳng định vị thế của mình trong ngành bất động sản của tỉnh nhà.

Bên cạnh các hoạt động kinh doanh, Thành Phương cũng nhận thức được trách nhiệm của mình đối với cộng đồng. Vì thế, hằng năm công ty trích từ 10-15% lợi nhuận cho các hoạt động thiện nguyện với các hoạt động cộng đồn nổi bật gần đây là: hỗ trợ 3 tỷ đồng cho các hoàn cảnh khó khăn qua chương trình “Cây ATM nghĩa tình”; hỗ trợ 5 tỉ đồng cho Quỹ người nghèo vui xuân 2021 giúp các hoàn cảnh khó khăn có một cái tết ấm êm; ủng hộ 5 tỉ đồng cho Quỹ khuyến học năm 2019;…

Thành Phương tích cực tham gia thiện nguyện

Đến nay, những nỗ lực của Thành Phương trong công cuộc phát triển Bình Phước đã được ghi nhận. Bằng chứng là các dự án của Công ty đều nhận được sự tín nhiệm của người dân và có tỷ lệ về xây dựng cao bởi sự đầu tư bài bản về hạ tầng, tiện ích và sự hoàn thiện về thủ tục pháp lý. Nhiều năm gắn bó cùng Bình Phước, Thành Phương không ngừng nỗ lực để có thể mang đến một cuộc sống tốt hơn cho người dân địa phương.