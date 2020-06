The Emerald Golf View biểu tượng thời thượng cho giới thượng lưu

Hưởng thụ đẳng cấp 5 sao với đặc quyền hơn 80 tiện ích

The Emerald Golf View được ví như một khu phức hợp cao cấp với hệ sinh thái hơn 80 tiện ích thượng lưu ngay nội khu. Nắm bắt nhu cầu của giới chuyên gia có lối sống hiện đại và yêu thiên nhiên, khắp The Emerald Golf View đều được nhấn nhá bởi mảng xanh của cây cỏ hay mặt nước, mang đến không gian sống trong lành dù nằm ngay cạnh khu đô thị sầm uất. Nếu tìm kiếm sự yên tĩnh thì công viên cây xanh hay hệ thống vườn trải dài từ tầng trệt đến tầng mái như: Vườn nhiệt đới, vườn thư giãn, vườn chân mây… cho đến các khu thư giãn nhẹ nhàng sẽ là nơi bạn yêu thích. Nhưng kể cả khi ưa thích sự sôi động thì trung tâm thương mại, hồ bơi vô cực, khu Gym - Yoga hay rạp chiếu phim nghệ thuật ngoài trời cũng sẽ khiến bạn hài lòng.

Từ đây, cư dân cũng chỉ cần 3 - 10 phút di chuyển để có thể tiếp cận hàng loạt tiện ích ngoại khu, đa dạng từ y tế, giáo dục đến mua sắm giải trí như Aeon Mall Bình Dương, hệ thống nhà hàng sân Golf Sông Bé, siêu thị Lotte Mart, Điện máy Chợ Lớn, hệ thống ngân hàng uy tín hay trường học các cấp tiêu chuẩn quốc tế.

Bên cạnh đó, chủ nhân The Emerald Golf View còn an tâm tận hưởng với hệ thống an ninh 3 lớp đảm bảo an toàn cho và an ninh tối đa.

Hồ bơi vô cực sẽ là nơi thư giãn và tận hưởng cuộc sống trọn vẹn dành cho các chủ nhân tại Khu căn hộ đẳng cấp thượng lưu The Emerald Golf View

Vị trí thuận lợi với tầm view triệu đô về sân Golf quốc tế Sông Bé

Thị trường đang ghi nhận sự dịch chuyển các dự án bất động sản từ vùng ven phía Đông TP.HCM về lõi trung tâm kinh tế - công nghiệp tỉnh Bình Dương nhờ sự kết nối hạ tầng giao thông hết sức thuận tiện. Những tuyến đường huyết mạch, trọng điểm giao thông luôn tạo ra và thúc đẩy sự tăng vọt của các dự án bất động sản do sự thuận tiện của việc đi lại, từ đó gia tăng giá trị bền vững cho các dự án. Tương tự như đại lộ Nguyễn Văn Linh của khu Nam Sài Gòn, có thể nói đại lộ Bình Dương địa phận Thuận An - Thủ Dầu Một đang tạo ra một trục đô thị phát triển cực kỳ sôi động theo chiều dọc của tỉnh Bình Dương nói riêng và của Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam nói chung.

Khu căn hộ đẳng cấp thượng lưu The Emerald Golf View sẽ trở thành biểu tượng sống mới của Bình Dương

Yếu tố làm nên sự đắt giá của The Emerald Golf View khi tọa lạc ngay mặt tiền đại lộ Bình Dương, trực diện cổng chính khu công nghiệp Việt Nam - Singapore (VSIP 1), siêu thị lớn Nhật Bản Aeon Mall và sân Golf quốc tế Sông Bé. Điều này có nghĩa The Emerald Golf View không chỉ sở hữu vị trí thuận lợi kết nối giao thương, mà còn là nơi kết hợp “sống - làm việc - nghỉ ngơi” vô cùng hiếm có với tầm nhìn ôm trọn mảng xanh sân Golf.

Từ nơi đây, quý khách đều dễ dàng kết nối với các địa phương khác thông qua quốc lộ 1, quốc lộ 13, 14, cao tốc Tân Vạn - Biên Hòa, DT 743, đại lộ Phạm Văn Đồng và hàng loạt các tuyến giao thông quan trọng khác.

Không gian sống đẳng cấp thượng lưu

Mỗi căn hộ The Emerald Golf View có diện tích linh hoạt từ 50m2 - 115m2, được thiết kế tinh tế, tối ưu không gian sử dụng. Đặc biệt, các kiến trúc sư quốc tế đã tính toán để tạo ra bố cục rộng rãi, thoáng đãng, hết sức hợp lý giữa các khu sinh hoạt chính như phòng khách, phòng bếp và phòng ngủ để gia tăng tính lưu thông, thoáng khí, đảm bảo tính phong thủy bên trong căn hộ. The Emerald Golf View được kiến tạo bởi những đường nét vuông vức, sắc sảo khó bị lỗi thời theo thời gian. Hơi thở hiện đại của mỗi căn hộ được tôn lên bởi hệ nguyên vật liệu cao cấp và hệ màu sơn theo xu hướng mới nhất tạo cảm giác thư giãn, biến căn nhà thực sự trở thành nơi muốn đến, chốn muốn về. Các trang thiết bị hiện đại đến từ những thương hiệu danh tiếng càng gia tăng thêm giá trị, tiện nghi cho chốn an cư.

Sảnh đón biểu tượng The Emerald Golf View sang trọng chào đón các quý cư dân trở về nhà

Đặc biệt, tại The Emerald Golf View còn có sự xuất hiện của siêu phẩm căn hộ Duplex nằm trong Bộ sưu tập phiên bản giới hạn, nơi chủ nhân sở hữu cả một khoảng trời riêng với thế giới thiên nhiên rộng lớn trải dài trong tầm mắt.

Được bảo chứng bởi những thương hiệu hàng đầu

Để tạo ra một sản phẩm đúng tầm cao cấp, Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Lê Phong đã dày công tìm kiếm những đối tác uy tín bậc nhất trong từng lĩnh vực. Thiết kế căn hộ được thực hiện bởi NQH Architects, tiến độ và chất lượng xây dựng được đảm bảo bởi tổng thầu Design & Build tập đoàn xây dựng Coteccons, quản lý giám sát xây dựng FQM, tư vấn tiếp thị phân phối bởi công ty DKRS, đơn vị quản lý vận hành từ Nhật Bản công ty Anabuki… Tất cả tạo nên giá trị vượt trội cho The Emerald Golf View - khu căn hộ đẳng cấp thượng lưu.