The Opera Residence do SonKim Land phát triển lập hat-trick với ba giải thưởng danh giá

Các giải thưởng bao gồm: Kiến trúc tòa nhà cao tầng tiêu biểu tại Việt Nam, Dự án căn hộ tiêu biểu Việt Nam, Dự án phức hợp tiêu biểu tại Việt Nam” tại Giải thưởng Bất động sản châu Á Thái Bình Dương năm 2021. Đây là sự ghi nhận chiến lược “Dấu ấn SonKim Land” trong việc tạo ra những biểu tượng kiến trúc, phong cách sống tiêu chuẩn cao cấp, đồng thời tiếp tục nâng cao danh tiếng của SonKim Land tại khu vực sau 4 năm thành công liên tiếp tại Giải thưởng Bất động sản châu Á Thái Bình Dương năm 2021.

Ông Andy Han Suk Jung - Tổng Giám Đốc SonKim Land chia sẻ: “Với các dự án cao cấp được xây dựng theo tiêu chuẩn quốc tế, chúng tôi rất vui mừng giành chiến thắng tại Giải thưởng Bất động sản châu Á Thái Bình Dương 2021 bốn năm liên tiếp. Các dự án của SonKim Land có vị trí chiến lược, chất lượng cao, mang đến môi trường trong lành, hiện đại và năng động, luôn coi trọng phát triển bền vững và trách nhiệm với cộng đồng. The Opera Residence không chỉ là một dự án sang trọng với thiết kế độc đáo, công nghệ tiên tiến nhất mà còn cung cấp chất lượng cuộc sống theo tiêu chuẩn quốc tế tới khách hàng. Đặc biệt trong thời điểm đại dịch toàn cầu này, chúng tôi càng nỗ lực xây dựng những ngôi nhà tốt hơn nữa cho khách hàng”.

Giải thưởng Bất động sản châu Á - Thái Bình Dương là một trong những giải thưởng lớn nhất và lâu đời nhất trong ngành bất động sản với hơn 900 ứng cử mỗi năm từ các quốc gia trong toàn khu vực. Tất cả những công ty giành chiến thắng trong năm 2021, bao gồm những công ty hoạt động tốt nhất trong lĩnh vực kiến trúc, thiết kế nội thất, bất động sản, các nhà phát triển bất động sản ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương, sẽ trở thành một phần của Giải thưởng Bất động sản Quốc tế và được vinh danh tại một buổi lễ trực tuyến năm nay. Các công ty này được thẩm định bởi một đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm, tập trung vào các tiêu chuẩn về thiết kế, chất lượng, dịch vụ, đổi mới, tính độc đáo và cam kết về tính bền vững.

Tọa lạc tại vị trí đắc địa nhất của The Metropole Thủ Thiêm, The Opera Residence là phân khu đẹp nhất với tầm nhìn hoàn hảo, đảm bảo gần như tuyệt đối 100% view sông cho các căn hộ. Dự án bao gồm 2 tòa tháp mang tên Scala và Massimo, đặt theo tên của hai nhà hát Opera nổi tiếng lâu đời nhất của miền Bắc và Nam nước Ý. Toàn bộ dự án có 646 căn hộ, 3 tầng hầm, 24 tầng căn hộ và 4 tầng khối đế thương mại.

Dự án The Opera Residence

The Opera Residence không chỉ nằm liền kề Nhà hát Nhạc vũ kịch thành phố với tầm nhìn tuyệt vời về phía sông Sài Gòn, dự án còn được bao quanh bởi các công trình biểu tượng mới của thành phố như Trung tâm Hội nghị, Quảng trường Central Plaza, Công viên ven sông và Đại lộ Vòng cung. Ý tưởng thiết kế của The Opera Residence được lấy cảm hứng từ những bản giao hưởng nhạc kịch, thiết kế với các vật liệu phản chiếu, khiến tòa nhà gần như vô hình khi nhìn từ xa. Những bức tường kính giúp tòa nhà không chỉ tận dụng được ánh sáng tự nhiên, cách âm và cách nhiệt mà còn cho phép The Opera Residence bắt trọn những chuyển động đầy màu sắc của các khoảnh khắc trong ngày. Các căn hộ tại The Opera Residence đều được trang bị hệ thống thiết bị nội thất thông minh với công nghệ hiện đại nhất nhằm mang lại trải nghiệm sống tốt nhất cho cư dân như: hệ thống khóa cửa bảo mật kép qua nhận dạng khuôn mặt, dấu vân tay và tự mở không cần lực tác động, máy lọc không khí, tủ rượu, máy giặt sấy bằng không khí, phòng tắm thông minh và thang máy riêng được trang bị để đảm bảo không gian biệt lập cho gia chủ từ đại sảnh đến cửa nhà.

Dự án The Opera Residence

The Opera Residence sẽ được trang bị các tiện nghi đa dạng như một bộ sưu tập các loại hồ bơi (hồ bơi tràn, hồ bơi gia đình, hồ bơi trẻ em, suối nước nóng và hồ spa ngoài trời), phòng gym với trang thiết bị hiện đại và các huấn luyện viên chuyên nghiệp, sân golf giả lập, phòng sauna ngoài trời. The Opera Residence là một tuyệt tác giao hòa hoàn hảo giữa những nhịp điệu của con người với nghệ thuật và thiên nhiên, hứa hẹn mang đến không chỉ là một không gian sống mà còn là nơi truyền cảm hứng cho gia chủ và trở thành di sản cho những thế hệ tương lai.