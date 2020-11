Thị trường nhà ở sinh thái tăng sức nóng tại vùng ven

Yếu tố quan trọng tạo nên xu hướng nhà ở sinh thái đó là sự xuống cấp trong chất lượng không khí và hạ tầng xã hội không đủ đáp ứng nhu cầu tại các đô thị lớn như TP.HCM. Theo thống kê, 90% dân số TP.HCM đang chỉ tập trung trong 14 quận nội thành. Điều này khiến tình trạng quá tải ngày càng nghiêm trọng và không còn quỹ đất nội thành để phát triển những dự án nhà ở chất lượng.

Trong thời điểm năm 2019 - 2020, thông tin về vấn đề ô nhiễm không khí tại TP.HCM đạt ngưỡng báo động đã thường xuyên xuất hiện trên mặt báo. Thời gian gần đây, chỉ số chất lượng không khí tại “Sài thành” đang ở mức gây nguy hại cho sức khỏe con người. Góp phần không nhỏ trong tình trạng ô nhiễm hiện tại chính là lượng khí thải khổng lồ từ phương tiện giao thông. Sở Giao thông vận tải cho biết tính từ năm 2010, TP.HCM đã tăng thêm hơn 4 triệu phương tiện, hiện nay đã có đến gần 1 triệu ô tô và hơn 8 triệu xe máy.

Ô nhiễm không khí trầm trọng, tình trạng ngập nước và chỉ số tia UV đáng báo động đã trở thành những “giọt nước tràn ly” đối với người dân tại TP.HCM, khiến họ phải cân nhắc tìm một nơi an cư mới tại vùng ven. Trong quá khứ, các khu vực ngoại ô, tỉnh giáp ranh thành phố thường bị “hắt hủi” do hạ tầng kết nối và tiện ích không đủ sức hút. Tuy nhiên trong những năm gần đây, nhiều tỉnh vùng ven đã được đầu tư phát triển công nghiệp và hạ tầng giao thông một cách đáng kể.

Khu dân cư sinh thái tại vùng ven được săn đón

Điển hình là tại Long An, những tuyến giao thông huyết mạch được triển khai đã giúp khoảng cách đến với TP.HCM được rút gọn và việc di chuyển đã không còn là trở ngại. Ngoài ra, quỹ đất và điều kiện tự nhiên của Long An cũng tạo nên tiềm năng phát triển nhà ở sinh thái tại nơi đây.

The Pearl Riverside là dự án nhà phố compound bên sông Vàm Cỏ Đông do SeaHoldings phát triển với mục tiêu kiến tạo nên một khu dân cư đẳng cấp, xanh mát nhằm phục vụ nhu cầu sống an dưỡng sức khỏe của người dân. Đến với dự án, khách hàng có thể cảm nhận rõ giá trị sinh thái hiện hữu ở mọi nơi, từ những căn nhà phố đến các tiện ích và công viên The Pearl River Park rộng gần 6.000 m2 đã được khánh thành vào ngày 8.11 vừa qua. Dự kiến, SeaHoldings tiếp tục khai trương công trình Clubhouse, nhà mẫu tại The Pearl Riverside vào cuối tháng 11 và bàn giao nhà cho cư dân trong 4 tháng tới.

Hình ảnh thực tế từ công viên The Pearl River Park

Theo nhiều khách hàng của The Pearl Riverside, đây là một dự án vô cùng toàn diện. Đầu tiên là vị trí bên sông Vàm Cỏ Đông và công viên trải dài xuyên suốt bờ sông đã giúp dự án tạo được ấn tượng với không gian cây xanh hài hòa cùng sông nước hiếm có trên thị trường. Chất lượng không khí tại dự án cũng từ đó được thanh lọc, hình thành môi trường sống thoải mái, an dưỡng cả về thể chất lẫn tinh thần.

Đại diện của SeaHoldings cho biết: “Khi phát triển The Pearl Riverside, chúng tôi không chỉ quan tâm đến giá trị thiên nhiên, sinh thái mà còn muốn mang lại một trải nghiệm sống hoàn toàn riêng tư và an ninh cho cư dân. Đó là lý do chúng tôi quyết định dự án sẽ là một khu compound khép kín. Điều này sẽ giúp cư dân không phải chịu tình trạng ô nhiễm tiếng ồn, vốn đang gây nhiều phiền toái cho người dân thành phố lớn”.

Tính chất khu compound mang lại trải nghiệm sống an ninh, riêng tư cho cư dân

Ngoài những thế mạnh về môi trường sống sinh thái, The Pearl Riverside còn sở hữu nhiều chính sách ưu đãi, hỗ trợ tài chính giúp giải tỏa nỗi lo cho nhà đầu tư. Việc sở hữu sổ đỏ từng căn giúp The Pearl Riverside được bảo lãnh, cho vay 70% bởi nhiều ngân hàng uy tín. Đặc biệt, chính sách ân hạn nợ gốc trong 24 tháng và cơ hội trúng thưởng “xế hộp” Mazda 3 sẽ mang đến nhiều lợi ích cho khách hàng.

Có thể thấy rõ, The Pearl Riverside xuất hiện trên thị trường như một sản phẩm đánh trúng nhu cầu thật sự của khách hàng ở thời điểm hiện tại. Trong thời gian tới, các tỉnh giáp ranh TP.HCM sẽ vẫn phát triển vượt bậc và nhà ở sinh thái sẽ tiếp tục được săn đón. Vì vậy việc đầu tư tại The Pearl Riverside thời điểm hiện tại sẽ là một quyết định thể hiện tầm nhìn về lâu dài của nhà đầu tư.