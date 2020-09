Tiềm năng đầu tư tại căn hộ trung tâm Tân Sơn Nhất HAPPY ONE - Premier

Xã hội càng phát triển thì nhu cầu sống của con người ngày một nâng cao. Giờ đây, khi tìm kiếm chốn an cư, các gia đình hiện đại đều mong muốn sở hữu không gian sống văn minh, an toàn, đầy đủ tiện nghi - nơi kiến tạo những trải nghiệm độc đáo và khơi nguồn mọi cảm xúc. Tất cả những yếu tố đắt giá ấy đều hội tụ tại căn hộ trung tâm Tân Sơn Nhất HAPPY ONE - Premier.

Căn hộ trung tâm Tân Sơn Nhất cung ứng giá trị thực cho cuộc sống hiện đại

Đúng với tiêu chí cung ứng giá trị thực cho cuộc sống hiện đại, từng mét vuông tại dự án căn hộ trung tâm Tân Sơn Nhất HAPPY ONE - Premier đều được tối ưu để nâng cao chất lượng cuộc sống và đem lại trải nghiệm khác biệt cho mỗi cư dân. Sự kết hợp hoàn hảo của những mảng không gian xanh mượt và kiến trúc hiện đại vốn làm nên tên tuổi cho Vạn Xuân Group trên thị trường căn hộ trung cao cấp, nay tiếp tục phát huy trọn vẹn ở dự án này.

HAPPY ONE - Premier tiên phong ứng dụng công nghệ thông minh 4.0 vào toàn bộ hệ thống vận hành và quản lý toàn khu như bãi đỗ xe thông minh hoàn toàn mới, Free Wifi phủ sóng, hệ thống chiếu sáng tự động, tắt mở tiện ích bằng smartphone... Mặt khác, toàn bộ căn hộ đều được bàn giao đầy đủ nội thất cao cấp theo phong cách châu Âu thay vì hoàn thiện cơ bản như thông thường.

Toàn bộ khuôn viên được nâng tầm giá trị bởi hệ sinh thái 39 tiện ích hàng đầu đáp ứng tất cả nhu cầu sinh hoạt cho từng thành viên trong gia đình từ vui chơi, giải trí, rèn luyện sức khỏe cho tới địa điểm đón và tiếp khách sang trọng như: Công viên view sông, cà phê ngoài trời, sảnh đón thác nước, sảnh chờ nhiệt đới, hồ bơi tràn bờ,…

Tiện ích hồ bơi tràn bờ tại căn hộ trung tâm Tân Sơn Nhất HAPPY ONE - Premier

Tiềm năng đầu tư tại căn hộ trung tâm Tân Sơn Nhất

Theo nhận định của các chuyên gia, trong những năm gần đây, người Việt Nam đang và sẽ có nhiều sự thay đổi ở cách ứng xử, thói quen và các hoạt động đời sống thường nhật - một trong số đó là quan niệm về giá trị của một căn nhà hiện đại. Bởi ngày nay, nhà không chỉ là nơi trú ngụ, làm đẹp tổ ấm mỗi gia đình mà nhà còn phải là nơi cung ứng đầy đủ tiện ích sống, có công năng và hiệu quả sử dụng tối đa.

Vạn Xuân Group cho ra mắt dự án căn hộ trung tâm Tân Sơn Nhất HAPPY ONE - Premier

Được xứng danh là một trong những chủ đầu tư uy tín, Vạn Xuân Group tiếp tục triển khai dòng căn hộ trung cao cấp tại trung tâm Tân Sơn Nhất HAPPY ONE - Premier với mức giá khởi điểm chỉ từ 1,9 tỉ đồng/căn, cách sân bay 10 phút di chuyển và thuận tiện giao thoa với các khu vực vệ tinh xung quanh nhờ vào sự phát triển của cơ sở hạ tầng. Không những thế, căn hộ trung tâm Tân Sơn Nhất HAPPY ONE - Premier hoàn toàn hấp dẫn người mua bởi phong cách “nhà thông minh”, mạnh dạn nâng cấp trọn vẹn các tiêu chuẩn sống hiện đại, định hình nên những mẫu căn hộ thông minh và là loại hình ưa chuộng bậc nhất trên thị trường bất động sản hiện tại.

Tuy được nâng cấp đặc biệt như vậy, nhưng số lượng mà chủ đầu tư Vạn Xuân Group tung ra thị trường lại vô cùng hạn chế, chỉ 219 căn - bao gồm 210 căn hộ điển hình, 3 shopshouse và 6 căn penthouse với phương thức thanh toán linh hoạt. Do đó, từng căn hộ tại HAPPY ONE - Premier sẽ có giá trị vượt trội trên số tiền giao dịch ban đầu, hứa hẹn là nơi thu hút đông đảo giới đầu tư.