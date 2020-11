Tiện ích nội - ngoại khu vượt trội giúp shophouse Him Lam Vạn Phúc tăng giá trị

Đây chính là sự khác biệt giúp khách hàng và nhà đầu tư sở hữu shophouse Him Lam Vạn Phúc nắm bắt cơ hội “2 trong 1” vừa đầu tư kinh doanh sinh lời vừa nâng tầm chất lượng cuộc sống.

Tọa lạc tại vị trí đắc địa bậc nhất Hà Đông, mảnh đất “vàng” cuối cùng dọc trục đường Lê Văn Lương - Tố Hữu, 222 căn shophouse của Him Lam Vạn Phúc đều sở hữu 2 mặt phố thuận tiện cho đầu tư, kinh doanh và hưởng thụ cuộc sống đẳng cấp. Không chỉ nắm giữ vị trí chiến lược, Him Lam Vạn Phúc còn sở hữu hệ thống tiện ích nội - ngoại khu vượt trội góp phần nâng cao giá trị cho toàn bộ dự án.

Được thiết kế mang dáng dấp của đại lộ sầm uất bậc nhất châu Âu, Him Lam Vạn Phúc đã hiện thực hóa ước mơ về một tuyến phố sôi động hiện đại, với đầy đủ tiện ích nội khu như: Trường Quốc tế Nhật Bản, Nhà để xe thông minh, khu vui chơi trẻ em, khu thể thao ngoài trời… cùng hệ thống các chuỗi shophouse kinh doanh đa dạng sẽ sớm được hình thành khi cư dân vào sinh sống. Chính sự sầm uất trong giao thông và kinh doanh buôn bán sẽ là điểm nhấn thu hút sự quan tâm của khách hàng và nhà đầu tư ngay khi mới có thông tin dự án sắp bung hàng.

Khu vui chơi trẻ em được bố trí xen kẽ giữa các dãy shophouse sầm uất

Ngoài ra, cảnh quan cũng là một trong những yếu tố góp phần tạo nên điểm nhấn cho dự án. Với mong muốn kiến tạo “Paris trong lòng Phố Lụa”, Him Lam Vạn Phúc mang đến phong cách kiến trúc tân cổ điển đậm chất Haussmann song được sáng tạo, cách điệu theo hướng hiện đại, trang nhã. Tất cả được bố trí hài hòa giữa không gian phố phường sầm uất nhưng vẫn duyên dáng, tao nhã, góp phần hình thành nên tuyến phố mang ý nghĩa biểu trưng của quận Hà Đông.

Không chỉ sở hữu các tiện ích nội khu sáng giá, Him Lam Vạn Phúc còn thừa hưởng hệ thống các tiện ích ngoại khu cao cấp và đồng bộ. Từ Him Lam Vạn Phúc, cư dân rất thuận tiện khi kết nối với các tiện ích hàng đầu của quận Hà Đông như: Siêu thị Co.opMart Trần Phú, Metro Hà Đông, Aeon Mall Hà Đông, BigC Hồ Gươm Plaza, Bưu điện Hà Đông, chợ Hà Đông, Trung tâm Thể dục thể thao; vườn hoa, làng nghề truyền thống Lụa Hà Đông,…

Đặc biệt, xung quanh Him Lam Vạn Phúc có các hệ thống trường học từ cấp mầm non công lập và tư thục, tiểu học, THCS, THPT và đại học, trong đó rất gần các trường đại học lớn như Học viện Chính trị, Học viện An ninh Nhân dân, Đại học Kiến trúc Hà Nội, Đại học Hà Nội, Cao đẳng Y tế Hà Đông…

Hệ thống tiện ích đa dạng xung quanh Him Lam Vạn Phúc

Không chỉ là không gian sống lý tưởng, Him Lam Vạn Phúc còn là kênh đầu tư thu hút nhiều nhà đầu tư bởi mô hình kết hợp giữa an cư và kinh doanh độc đáo mang đến giá trị sinh lời kép.

Theo quy hoạch, tất cả 222 căn shophouse đều có 2 mặt tiền, được bố trí dọc theo trục đường di chuyển và giữa các khu dân cư hiện hữu nằm 2 bên đường Tố Hữu (Hà Đông). Diện tích đất mỗi căn shophouse từ 84 - 126m² , được thiết kế 6 tầng. Trong đó, tầng 1 và tầng 2 phù hợp để kinh doanh, các tầng còn lại là không gian sinh hoạt gia đình với đầy đủ khu vực chức năng như phòng khách, bếp, phòng ngủ, khu giải trí… Mặt tiền shophouse với diện tích rộng, tầm nhìn thoáng rộng vừa tối ưu hóa không gian vừa tận dụng nguồn sáng tự nhiên, giúp chủ nhân thuận tiện kinh doanh còn khách hàng dễ dàng tiếp cận.

Nói tóm lại, trong tình hình thị trường khan hiếm nguồn cung như hiện nay, Him Lam Vạn Phúc là dự án "hiếm có khó tìm" khi sở hữu hàng loạt ưu thế về vị trí, tiện ích, pháp lý… hình thành nên tuyến phố vừa đáp ứng được nhu cầu sống cao cấp cho cư dân vừa là “con gà đẻ trứng vàng” cho các nhà đầu tư nhanh nhạy.