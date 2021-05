Yếu tố vàng làm nên giá trị đầu tư ‘cực lời’ của Imperia Smart City

Theo số liệu công bố từ Ngân hàng Nhà nước, cho biết đến cuối quý 1/2021, dư nợ tín dụng bất động sản (BĐS) đạt hơn 1,85 triệu tỉ đồng, tăng 3% so với cuối năm 2020, mức tăng này cao hơn so với mặt bằng tăng trưởng tín dụng chung các ngành kinh tế trong quý 1/2021 (2,93%). Trước đó, dư nợ tín dụng lĩnh vực BĐS cuối tháng 2/2021 là hơn 1,8 triệu tỉ đồng, tăng 2,13% so với năm 2020.

Điều đó có nghĩa rằng, tiền vẫn đổ nhiều vào BĐS mà tín dụng chỉ là một phần nổi của tảng băng chìm, khiến cho thị trường nhà đất trở nên nóng suốt mấy tháng qua, trong đó có những nơi giá trị BĐS tăng tới 200%.

Tuy nhiên, để có được một kênh đầu tư tốt thì nhà đầu tư cần phải cân nhắc nhiều yếu tố, trong đó quan trọng nhất vẫn là vị trí và giá trị đầu tư.

Vị trí dự án là yếu tố hàng đầu quyết định giá trị BĐS

Đơn cử như dự án Imperia Smart City do MIKGroup phát triển. Dự án này được xem chính là câu trả lời cho bài toán đầu tư của các nhà đầu tư có từ tầm tiền dư giả hơn 1 tỉ đồng trở lên. Bởi lẽ, Imperia Smart City nằm tại vị trí tọa độ "vàng" kết nối ngàn giao điểm phía Tây, chỉ mất 15-20 phút di chuyển là có thể đến các trung tâm văn hóa, hành chính, trụ sở văn phòng, các trường đại học khu vực quận Cầu Giấy, Nam Từ Liêm.

Với một vị trí đắc địa được xem là cửa ngõ giao thương huyết mạch khu vực phía Tây, từ Imperia Smart City có thể dễ dàng di chuyển, kết nối đến bất cứ nơi đâu. Thông qua các tuyến đường trọng điểm như Đại lộ Thăng Long, Quốc lộ 70, đường Lê Trọng Tấn, Tố Hữu,… và đến các tỉnh thành lân cận như Hòa Bình, Phú Thọ,…

Hệ thống giao thông đồng bộ, hiện đại

Quan trọng hơn, Imperia Smart City tọa lạc vị trí trung tâm đại đô thị thông minh, kế cận công viên trung tâm hồ điều hòa. Dự án cũng nằm ngay trên trục đường huyết mạch của đô thị rộng 52m² giúp khách ở dễ dàng kết nối với các tiện ích nội khu, cũng như thuận lợi di chuyển đến chỗ làm việc.

Theo ông Nguyễn Văn Đính, Phó chủ tịch Hội môi giới BĐS Việt Nam, trong các lợi thế đưa ra thì lợi thế cạnh hồ và công viên luôn được xem là trọng yếu và có sức hấp dẫn bậc nhất đối với người mua. Bởi lẽ, xu hướng tìm kiếm không gian sống xanh, không khí trong lành là điều mà bất kể người mua nào cũng mong muốn có được trong thời buổi hiện nay.

“Hai dự án có vị trí gần nhau, giá trị tương đương nhau nhưng dự án nào ở gần công viên và hồ nước thì sẽ đắt khách hơn và giá trị BĐS cao hơn, đó là điều chắc chắn. Hơn nữa, việc một dự án chung cư mà ở gần hồ và công viên thì coi như các cư dân không phải lo về không gian, môi trường nữa”, ông Đính cho hay.

Imperia Smart City sở hữu vị trí kế cận công viên trung tâm 10,2ha, hồ điều hòa

Ngoài ra, có một đặc điểm là người Việt vốn yêu thích sự tiện lợi và ngại di chuyển. Họ muốn bước chân ra khỏi nhà là có các dịch vụ tiện ích về ăn uống, mua sắm, giải trí. Hay những nhu cầu thiết thân trong cuộc sống của mỗi gia đình như trường học và dịch vụ y tế. Bạn có thể lái xe nhiều cây số để đi làm nhưng luôn mong muốn con cái được học ở trường gần nhà và đảm bảo chất lượng. Tất cả những tiện ích trên đều được đáp ứng khi bạn sống tại Imperia Smart City - nơi được mệnh danh là có vị trí kết nối ngàn tiện ích trong đại đô thị.

Thiết kế căn hộ Imperia Smart City

Sở hữu những lợi thế “độc nhất vô nhị” về vị trí: vừa chiếm trọn vị trí trung tâm của đại đô thị vừa sở hữu tọa độ “vàng” kết nối ngàn giao điểm phía Tây nơi hội tụ đông đảo đối tượng khách hàng có nhu cầu về nhà ở, Imperia Smart City nhanh chóng lọt vào “tầm ngắm” của khách hàng, nhà đầu tư.

Theo khảo sát thực tế, nhu cầu về căn hộ cho thuê tại khu vực này luôn rất cao, đối tượng chủ yếu là các gia đình trẻ chưa có đủ điều kiện tài chính mua nhà, các chuyên gia, người nước ngoài sinh sống, làm việc trong khu vực hay sinh viên các trường đại học thuê ở ghép,… Đây cũng chính là lý do khiến Imperia Smart City trở thành dự án được nhiều nhà đầu tư có dòng tiền khoảng 1 tỉ đồng lựa chọn cho bài toán đầu tư sinh lời an toàn và bền vững.

