Địa phương dồn sức kích cầu nội địa

Mới đây, Sở Du lịch TP.HCM chính thức công bố chiến dịch “Thành phố Hồ Chí Minh Xin chào - Hello Ho Chi Minh City”, khởi nguồn cho một cuộc kích cầu lần 2 với mục tiêu giới thiệu những sản phẩm mới hấp dẫn với mức giá hợp lý. Ngoài ra, Sở Du lịch cũng đề xuất UBND TP, đồng ý cho các điểm tham quan do Nhà nước quản lý miễn phí vé vào cổng; các điểm do tư nhân quản lý giảm 50% giá vé vào cổng và các cơ sở cung ứng dịch vụ du lịch sẽ giảm từ 30% trở lên so với giá niêm yết.