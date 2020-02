Dịch cúm nCoV giúp Bitcoin tăng vượt mức 10.000 USD

Từ đầu giờ chiều ngày 9.2, giá Bitcoin theo ghi nhận trên trang Coinmartketcap tăng vượt mức 10.000 USD. Cụ thể lúc 17 giờ 30, giá Bitcoin đang ở mức 10.073,22 USD/BTC, tăng 2,86% so với 24 giờ trước đó. Đây cũng là lần đầu tiên Bitcoin tăng vượt lại ngưỡng tâm lý 10.000 USD sau hơn 3 tháng rớt khỏi mức này.

Hàng loạt tiền số khác cũng đồng loạt đi lên như Ethereum tăng 1,77% lên 228,94 USD, Bitcoin Cash tăng 0,69% lên 450,37 USD, Bitcoin SV tăng 2,72% lên 347,68 USD, Litecoin tăng 2,34% lên 77,39 USD hay EOS tăng 4,49% lên 4,97 USD... Thậm chí có những đồng tiền số tăng khủng chỉ trong một ngày như KickToken tăng 31,72%, Lisk tăng 21,28% hay Bitcoin Gold tăng 12,3%...

Tổng giá trị thị trường tiền số đã lên 287,82 tỉ USD, tăng thêm 9,68 tỉ USD so với 24 giờ trước. Còn nếu so với 1 tuần trước, tổng giá trị thị trường tiền kĩ thuật số tăng khoảng 30 tỉ USD. Trong đó, vốn hóa thị trường của Bitcoin đạt 183,42 tỉ USD, tăng thêm 13,86 tỉ USD so với 1 tuần trước.

Tính chung trong tuần qua, giá Bitcoin đã tăng thêm 754,22 USD, tương đương tăng hơn 8%. Như vậy chỉ sau 2 tuần qua, đồng tiền số này đã tăng thêm gần 1.500 USD khiến nhiều nhà giao dịch tiếp tục dự báo sẽ còn tăng cao hơn nữa trong thời gian tới. Với việc phá vỡ mức kháng cự tâm lý 10.00 USD, theo phân tích kỹ thuật thì Bitcoin sẽ nhanh chóng hướng đến mức 10.579 USD/BTC.

Nhiều nhà phân tích và giao dịch chuyên nghiệp tin Bitcoin vẫn đang trong xu hướng đi lên theo giá vàng khi khi thị trường chứng khoán các nước đi xuống vì nỗi lo về dịch bệnh do virus Corona khiến kinh tế thế giới bị tác động tiêu cực.