Dịch vụ đòi nợ: Cần có khung pháp lý hoàn chỉnh

Tuy vậy, Công an TP.HCM đến nay cũng chỉ kiểm tra đột xuất 2 lượt DN, phát hiện vi phạm và xử phạt hành chính với số tiền 3 triệu đồng. Dự kiến, trong tháng 10 này Công an TP sẽ kiểm tra định kỳ đối với các DN đòi nợ thuê. Năm 2018, theo UBND TP.HCM, tổng số nợ nhận ủy quyền để đòi của các DN trên 80.000 tỉ đồng nhưng tổng nợ chỉ đòi được gần 4.000 tỉ đồng.

Người cho vay, chủ nợ luôn mong muốn sẽ nhận lại được tiền nhưng trên thực tế cũng có nhiều người đi vay chây ì, không muốn trả nợ. Trong khi đó, VN chưa có khung pháp lý bảo vệ người cho vay. Còn việc đòi nợ thông qua tòa án quá nhiêu khê.

Đó là chưa kể nhiều hoạt động vay mượn chỉ phát sinh dưới hợp đồng tay, thậm chí hợp đồng miệng... nên không đủ bằng chứng pháp lý. Tuy nhiên, nếu cấm hoạt động này nhằm tránh các biến tướng cho xã hội thì lại khiến môi trường kinh doanh trở nên hẹp đi. Luật sư Nguyễn Quốc Toản, Giám đốc Hãng luật IAM (TP.HCM) cho rằng, không nên cấm vì trong xã hội mọi người bình đẳng trước mọi hoạt động kinh doanh, trừ những vấn đề liên quan an ninh quốc phòng , an ninh quốc gia... Việc biến tướng trong đòi nợ thuê thời gian qua phát sinh nhiều là do quản lý chưa tới. “Kinh doanh đòi nợ trong khuôn khổ pháp luật cho phép là cần thiết vì có cầu sẽ có cung, có rơi vào hoàn cảnh chủ nợ bị quỵt sẽ hiểu sự chây ì của con nợ tạo bức xúc như thế nào”, luật sư Toản nhấn mạnh.