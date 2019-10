Dịch vụ ngân hàng hiện đại dành cho doanh nghiệp tại Sacombank

Tính đến ngày 30.9.2019, lợi nhuận trước thuế của Sacombank đạt 2.491 tỉ đồng, tăng 89,5% so với cùng kỳ năm trước. Tổng tài sản đạt 450.200 tỉ đồng, tăng 10,9% so với đầu năm; huy động từ tổ chức kinh tế và dân cư đạt 408.882 tỉ đồng, tăng 14,4%; cho vay đạt 290.934 tỉ đồng, tăng 13,1%. Các nguồn thu nhập của Sacombank tiếp tục tăng trưởng ổn định, tổng thu nhập thuần đạt 10.861 tỉ đồng, tăng 36,5% so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó, thu nhập lãi thuần đạt 7.405 tỉ đồng, tăng 34,1%. Các hoạt động kinh doanh khác cũng có sức tăng trưởng ấn tượng, thu dịch vụ đạt 2.131 tỉ đồng, tăng 21,1%; trong đó thu dịch vụ bảo hiểm đạt hơn 280 tỉ đồng, chiếm 13,3% trong tổng thu dịch vụ; thu kinh doanh ngoại hối đạt 422 tỉ đồng, tăng 35%. Thu từ hoạt động khác đạt 845 tỉ đồng, tăng 176,2%. Tỷ lệ nợ xấu tiếp tục giảm từ 2,11% xuống còn 1,96% nhờ tái cơ cấu danh mục cho vay, kiểm soát chặt chẽ và hạn chế cấp tín dụng đối với lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro, đồng thời tăng cường các biện pháp kiểm soát rủi ro tín dụng.