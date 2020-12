Diễn viên Quốc Trường: Bí mật thành công phía sau 100 quán mì cay hút giới trẻ

Nhiều người bất ngờ khi biết chuỗi mì cay nổi tiếng giới trẻ hay lui tới là thương hiệu do Quốc Trường đứng sau, ý tưởng khởi nghiệp quán mì cay của Quốc Trường đến từ đâu?

Diễn viên Quốc Trường: Trường là người mê kinh doanh từ lâu. Trước khi kinh doanh mì cay, mình từng khởi nghiệp với bánh mì que nhưng thất bại. Đến khi trào lưu mì cay xuất hiện, Trường lại nghĩ cơ hội đã tới, vừa muốn thử thách bản thân thêm lần nữa, vừa muốn có cơ ngơi nào đó làm quà tặng bố mẹ đã dành phần lớn cuộc đời cơ cực nuôi dưỡng Trường.

Một chuỗi nhà hàng đến 100 cơ sở cả nước và kinh doanh thành công là một thành quả rất lớn đối với một diễn viên khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng. Vậy đâu là bí quyết phía sau thành công này?

Trước tiên là phải hiểu rõ thị hiếu của giới trẻ ngày nay, thích ăn gì, thích uống gì. Thứ hai là không gian của quán, cần tạo không gian ấm cúng, gần gũi để không chỉ là nơi mọi người đến ăn rồi đi mà là nơi để mọi người dành thời gian vừa ăn vừa trò chuyện, cảm giác gần gũi như đang ở nhà. Cuối cùng và quan trọng nhất là chất lượng món ăn: ngon, đảm bảo vệ sinh và hợp khẩu vị của khách.

Quốc Trường bày tỏ sự hứng thú với những giá trị tiềm năng mà dự án Cát Tường Western Pearl mang lại

Những yếu tố này thật ra các ông chủ đều “nằm lòng”, chắc hẳn Quốc Trường còn chưa bật mí bí quyết thật sự đứng sau thành công của mình?

Thật ra bí quyết quan trọng nhất là Quốc Trường rất chú trọng vào mặt bằng kinh doanh. Trường nghĩ đây là yếu tố quyết định sự sống còn của hình thức kinh doanh quán ăn.

Một địa chỉ đắc địa cho kinh doanh ẩm thực không chỉ tọa lạc ở những khu vực đông dân cư, gần trường học, nơi làm việc là đủ, Trường còn rất chú trọng việc vị trí của quán phải nằm trong những khu vực hội tụ nhiều tiện ích phong phú xung quanh, ví dụ như ở những khu trung tâm, cạnh nơi mua sắm, khu đô thị phức hợp. Yếu tố này đặc biệt quan trọng với các thương hiệu hướng tới khách hàng trẻ.

Quốc Trường đánh giá thế nào về tiềm năng kinh doanh ở thị trường miền Tây? Liệu khu vực này có nằm trong kế hoạch kinh doanh của Quốc Trường không?

Đây là quê của Trường. Trường rất mừng vì sự phát triển cơ sở hạ tầng, đường sá, kinh tế, đời sống của người dân những năm gần đây. Miền Tây chắc chắn sẽ nằm trong kế hoạch kinh doanh tương lai của Trường!

Quốc Trường tham quan dự án Cát Tường Western Pearl

Có thông tin tiết lộ rằng Quốc Trường đang xuống Vị Thanh, Hậu Giang để xem xét đất nền. Phải chăng đây chính là “bãi đáp” tiếp theo của quán mì cay thứ 101?

Tin tức lan nhanh quá, thật ra việc này vẫn nằm trong kế hoạch kinh doanh của Trường nên chưa thể bật mí hết. Nhưng một thông tin Trường không ngại chia sẻ là Trường đang có những chuyến đi thăm dự án Cát Tường Western Pearl 2, đặc biệt là Bến Thành Pearl, được mệnh danh là Khu Tứ giác Thương mại nằm ngay vị trí vàng tại thành phố Vị Thanh.

Những địa chỉ nhà phố thương mại như khu Bến Thành Pearl ở Vị Thanh đáp ứng nhiều tiêu chí của Trường. Nằm gần các trục đường huyết mạch, từ Bến Thành Pearl cực kỳ dễ kết nối với các trung tâm thương mại như TTTM Vincom Plaza, Siêu thị Co.op Mart Vị Thanh, nhiều trường học, cơ quan hành chính và cả các không gian cộng đồng như công viên Hòa Bình…

Khu thương phố Bến Thành Pearl là sự lựa chọn lý tưởng cho địa điểm kinh doanh của Quốc Trường trong tương lai

Đặc biệt, hệ thống tiện ích bao quanh Bến Thành Pearl như: công viên kỳ quan cổ đại đầu tiên tại Việt Nam The Miracle, công viên giải trí The Wonderful, khu kinh tế đêm The Regina Khánh Ngọc… thật sự là sự lựa chọn lý tưởng cho việc kinh doanh của trường.

Còn về quyết định đây sẽ là “bãi đáp” hay không thì Trường xin giữ lại thông tin này và sẽ bật mí sau.