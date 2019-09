Đỏ mắt tìm căn hộ vài trăm triệu đồng tại Bình Dương

Tuy nhiên, thị trường này đang thiết lập mặt bằng giá mới, nhiều người có nhu cầu lại không dễ tìm mua căn hộ tầm trung với giá vài trăm triệu đồng.

Bình Dương thiết lập mặt bằng giá mới

Ghi nhận thực tế, 6 tháng đầu năm, thị trường bất động sản Bình Dương đón nhận hàng chục dự án với hơn 6.000 căn hộ tập trung chủ yếu tại khu vực Dĩ An, Thuận An, Thủ Dầu Một. Cùng với “cơn sóng” nguồn cung, thị trường căn hộ tại Bình Dương cũng đang thiết lập một mặt bằng giá mới, nhiều dự án trong đợt mở bán lần đầu đã đưa ra mức giá 30 - 35 triệu đồng/m2, tăng 20% - 30% so với thời điểm cuối năm 2018.

Mới đây, một doanh nghiệp bất động sản ở TP.HCM vừa tung ra thị trường dự án 1.000 căn hộ tại thành phố Thủ Dầu Một, có giá chào bán đợt đầu dao động quanh mức 32 - 36 triệu đồng/m2 (chưa VAT), cao hơn đơn giá đỉnh của thị trường căn hộ tại Thủ Dầu Một cuối năm 2018 khoảng 8 - 10 triệu đồng.

Trước đó, một dự án căn hộ trên đường Phạm Văn Đồng, trong địa phận Dĩ An (Bình Dương) được tung ra thị trường cũng có giá khoảng 30 triệu đồng/m2 (chưa VAT). Một dự án khác tại Thuận An, mở bán giữa tháng 5, gần khu công nghiệp VSIP có giá 34 triệu đồng/m2. Được biết, trước thời điểm 2 dự án trên bung ra, các dự án căn hộ tại Dĩ An, Thuận An… có mức giá bình quân từ 20 - 25 triệu đồng/m2.

Dù giá cao và luôn trong tình trạng “cháy hàng” nhưng các dự án này phần lớn nhắm đến đầu tư hoặc cho chuyên gia nước ngoài thuê, chưa đáp ứng được nhu cầu tầm trung của người lao động đang làm việc trong các khu công nghiệp.

Khan hiếm căn hộ vài trăm triệu đồng

Theo thống kê, hiện Bình Dương có gần 1 triệu lao động nhập cư, nhu cầu về căn hộ dưới 1 tỉ đồng vô cùng lớn nhưng phân khúc căn hộ này cực kỳ hiếm hoi tại Bình Dương ở thời điểm hiện tại.

Hơn 5 năm lập nghiệp ở Bình Dương, gia đình chị Đặng Hạnh Ngọc (Bến Cát - Bình Dương) - đang làm việc trong KCN Mỹ Phước 2, luôn dành dụm tiền để mua một căn nhà nho nhỏ.

Vợ chồng chị đang nuôi hai con ăn học nên không thể vay thêm ngân hàng để mua căn hộ giá hơn 1 tỉ đồng bởi không đủ sức để trả lãi. Chị tâm sự: “Vợ chồng mình đi tìm cả năm nay vẫn chưa chọn được căn nào ưng ý dưới 1 tỉ đồng. Căn hộ chung cư thương mại hiện nay, căn rẻ nhất cũng phải từ 1,3 tỉ đồng trở lên, mà lại nằm ở Dĩ An, Thuận An”.

Câu chuyện của gia đình chị Ngọc cũng là câu chuyện của nhiều hộ gia đình đang làm việc trong các khu công nghiệp tại Bình Dương trước mức giá trên thị trường đang khá cao, trong khi đó nguồn thu của họ lại không đủ.

Anh Hồ Quốc Phong - chuyên viên môi giới lâu năm tại Bình Dương cho biết:

“Hiện khu vực Thủ Dầu Một, Thuận An, Dĩ An đang bão hòa về căn hộ, dưới 1 tỉ đồng khó có thể tìm được căn hộ tại đây. Nếu người lao động muốn tìm nơi an cư thì nên tìm hiểu ở khu vực thị xã Bến Cát hoặc Tân Uyên sẽ hợp lý hơn”.

Theo khảo sát, trong 4 tháng cuối năm 2019, thị trường bất động sản thị xã Bến Cát sẽ đón nhận nguồn cung gần 5.000 căn hộ đến từ 6 đại dự án của các chủ đầu tư lớn nhất Bình Dương và TP.HCM. Tuy nhiên, số dự án tiện nghi có giá dưới 1 tỉ đồng chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Đơn cử như dự án Thịnh Gia Tower của chủ đầu tư Ruby Group sẽ ra mắt trong tháng 9 này. Dự án này đang được đánh giá là tiện nghi bậc nhất Bến Cát, Bình Dương nhưng giá bán chỉ tương đương bình dân khi dao động trong khoảng 16,5 - 18 triệu đồng/m2. Để sở hữu được căn hộ này người mua nhà chỉ cần có tích lũy 200 - 300 triệu đồng, còn lại chỉ cần thanh toán 5 - 8 triệu đồng/tháng.

Thịnh Gia Tower gồm khoảng 1.000 căn hộ nằm trong khu đô thị Thịnh Gia khép kín, có vị trí thuận lợi khi nằm ngay trên mặt tiền quốc lộ 13, gần TP Thủ Dầu Một. Khu căn hộ này sở hữu hàng loạt tiện ích hiện đại hàng đầu Bến Cát, Bình Dương với: hồ bơi resort rộng gần 500 m2, công viên 4 mùa rộng 4 ha, hồ cảnh quan giữa công viên 4 mùa rộng hàng nghìn m2, khu vui chơi trẻ em rộng hàng trăm m2, 3 tầng trung tâm thương mại dưới chân các tháp căn hộ với hàng chục nhà hàng ẩm thực, mua sắm tiện nghi.

Được biết, dù mức giá mềm nhưng dự án này luôn hướng tới bàn giao tiêu chuẩn cao cấp cho người sử dụng như đá lát sàn, thiết bị vệ sinh TOTO, nhà tắm kính, chìa khóa từ smart và thẻ thang máy giúp bảo đảm an toàn tuyệt đối cho cuộc sống của cư dân Thịnh Gia Tower. Không những thế, Ruby Group còn đầu tư hầm để xe tiện nghi, rộng khoảng 16.000 m2 dành riêng cho cư dân.

Nhiều chuyên gia bất động sản dự báo, thị trường Bến Cát sẽ là thị trường “nóng” hàng đầu Bình Dương trong những tháng cuối năm 2019. Các khu công nghiệp tập trung về đây sẽ nhiều hơn, nhu cầu nhà ở cho người lao động và chuyên gia nước ngoài làm việc trong các khu công nghiệp sẽ tăng cao.

Đặc biệt là Bến Cát là khu vực hiếm hoi tại Bình Dương xuất hiện dự án căn hộ tiện nghi nhưng giá dưới 1 tỉ đồng dành cho người lao động ở thời điểm hiện tại.