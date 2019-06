Đô thị sinh thái: Thiên đường xanh, tuổi nào cũng thích

Đau đầu với những vòng quay “sống mệt”

Buổi sáng của chị Nguyễn Lệ Nguyên (Thủ Đức, TP.HCM) bắt đầu bằng việc đưa con đến trường ở quận 1. Con chị đang học cuối cấp 2 ở một trường điểm nổi tiếng. Vì tương lai của con, chị mỗi ngày phải làm “tay đua tốc độ”, lượn lách giữa những dòng xe cộ như mắc cửi, chịu đựng các cơn đau đầu váng vất do viêm đa xoang vì khói bụi mỗi ngày. Chị làm “xe ôm” cho con gần 4 năm nay. Nhìn số thuốc uống mỗi ngày là chị ngán ngẩm.

Khói bụi ô nhiễm ảnh hưởng đến sức khỏe của cư dân đô thị từng ngày Ở một nơi khác tại TP.HCM, gia đình 3 thế hệ của anh Trần Hữu Hào (39 tuổi, ngụ quận Tân Bình) cũng đang băn khoăn với cuộc sống hiện tại. Gia đình anh sống trong một căn nhà mặt tiền nhưng hầu như phải thắp điện cả ngày vì thiếu ánh sáng tự nhiên. Bé trai 8 tuổi con anh mỗi ngày sau giờ học chỉ lẩn quẩn trong nhà làm bạn với điện thoại và ti vi. Bản thân anh cũng quá căng thẳng mệt mỏi khi ngày ngày phải "chạy sấp mặt" trên những con đường đông đúc để đến nơi làm và tận hưởng những dịch vụ như ý muốn. Anh có điều kiện để mua xe hơi nhưng anh nói vui, anh có thể bị "điên nặng" nếu cầm vô lăng vì phải đối phó với tình hình giao thông lộn xộn, nguy hiểm trên đường.

Cần một môi trường sống chất lượng, khác biệt

“Gia đình tôi lúc nào cũng đau đáu mong ước sống trong một môi trường có nhiều không gian để được hít thở chút không khí sạch mỗi buổi sáng thức dậy thay vì tiếng còi xe và bầu không khí đặc nghẹt khói bụi. Tôi còn cảm thấy ngột ngạt, bí bách nói chi người già. Rồi còn con cái mình nữa, tiền bạc đâu mua được sức khỏe cho chúng…”, anh Hào nói.

Nhiều người đang đi tìm không gian sống xanh để thoát khỏi những "chật chội" của đô thị trung tâm Vốn là người chịu khó cập nhật thông tin, chị Nguyên lo ngại khi biết rằng khói bụi ô nhiễm đang đe dọa sức khỏe mình từng ngày. Chị bảo, "Ở Sài Gòn mà như ở Đà Lạt, nhiều khi khói bụi mịt mù cứ như sương. Bệnh tật, đặc biệt là các bệnh đường hô hấp luôn rình rập. Mình bệnh đã đành, tụi nhỏ còn cả một quãng đường dài phía trước để sống. Chưa bao giờ tôi thấy mình được thôi thúc về một cuộc thay đổi, về việc tìm kiếm một nơi ở khác "xanh" hơn, chất lượng hơn như lúc này".

Quả thật, ô nhiễm không khí được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) xem là “kẻ giết người thầm lặng”. Theo phân tích mới nhất của WHO, có khoảng 8,8 triệu người chết sớm mỗi năm do ô nhiễm không khí, gấp đôi các ước tính trước đó.

Những dự án “xanh”

Đô thị sinh thái với không gian sống xanh hiện đại là điều mà gia đình chị Nguyên, anh Hào và hàng triệu cư dân đô thị đang tìm kiếm. Theo PGS-TS Nguyễn Minh Hòa, nguyên Trưởng khoa Đô thị học, đô thị sinh thái là một trong các mô hình phát triển chủ đạo, nhiều ưu việt mà các nước trong khu vực đều đã và đang hướng tới. Những đô thị này được quy hoạch đồng bộ, khai thác tối đa các nguồn mặt trời, gió, nước, nhiều không gian xanh, đầy đủ tiện ích.

Từ những nhu cầu bức bách của một tầng lớp cư dân đô thị, các doanh nghiệp BĐS lớn cũng đã vào cuộc. Mới đây, Tập đoàn Novaland vừa giới thiệu dự án Đô thị sinh thái Aqua City quy mô lên tới hơn 100 ha, tọa lạc tại xã Long Hưng, TP.Biên Hòa, Đồng Nai. Dự án được đánh giá cao vì hội đủ các yếu tố cần cho một khu đô thị sinh thái với hệ thống sông lớn và kênh rạch bao quanh như sông Đồng Nai, sông Buông, sông Trong.

Không chỉ hưởng lợi thế thiên nhiên hiện hữu, đô thị sinh thái Aqua City sẽ là một trong những thành phố kiểu mẫu về ứng dụng công nghệ xanh, giảm thiểu sự tác động đến môi trường. Điển hình như việc tận dụng năng lượng mặt trời cho các tiện ích công cộng, hệ thống thu gom, phân loại rác thải theo quy chuẩn hiện đại...

“Chúng tôi rất hào hứng với những dự án xanh chuẩn mực như thế này. Khi cuộc sống hiện đại ngày càng khiến ta thấy chật chội, bất an, thật tốt khi vẫn còn có những nơi xanh, sạch, cân bằng để sống tiếp”, chị Nguyên nói vui kết thúc cuộc trò chuyện.