Doanh nghiệp bia tăng trưởng trở lại

Tổng công ty cổ phần bia - rượu - nước giải khát Sài Gòn (Sabeco - SAB) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2021. Theo đó, doanh thu thuần đạt hơn 5.861 tỉ đồng, tăng hơn 19% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận gộp đạt 1.712 tỉ đồng, tăng 26,5% và biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 27,6% lên 29,2%. Kết quả, Sabeco đạt 986,3 tỉ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 37,5% so với quý 1/2020. Sabeco còn có lượng tiền mặt dồi dào và tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lên hơn 12.283 tỉ đồng. Năm nay, Sabeco đặt mục tiêu doanh thu là 33.491 tỉ đồng, tăng 20% và lợi nhuận sau thuế gần 5.300 tỉ đồng, tăng 7% so với năm 2020. Kế hoạch trả cổ tức ở tỷ lệ 35% tiền mặt.