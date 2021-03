Doanh nghiệp mở tài khoản giao dịch tại HDBank được hưởng ngay ưu đãi phí

Chương trình “Mở tài khoản doanh nghiệp - Nhận ngay ưu đãi phí” được HDBank triển khai từ nay đến 31.12.2021 nhằm mang đến những hỗ trợ thiết thực cho doanh nghiệp trong việc tiếp cận dịch vụ tài chính, tối ưu hóa hiệu quả và tập trung phát triển kinh doanh.

Theo đó, các khách hàng doanh nghiệp (KHDN) mở mới tài khoản tại HDBank sẽ được tặng gói dịch vụ ưu đãi như sau: KHDN có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) mở mới tài khoản được miễn, giảm phí dịch vụ giá trị 10 triệu đồng; KHDN trong nước mở mới tài khoản được miễn, giảm phí dịch vụ giá trị 5 triệu đồng; KHDN hiện hữu kích hoạt sử dụng lại tài khoản được miễn, giảm phí dịch vụ giá trị 3 triệu đồng; KHDN hiện hữu đang hoạt động giới thiệu thành công KHDN mới mở tài khoản được cộng thêm ưu đãi miễn, giảm phí 3 triệu đồng cho khách hàng giới thiệu.

Với nền tảng công nghệ thông tin hiện đại, tiên tiến nhất, HDBank luôn đảm bảo các giao dịch tài chính bảo mật, nhanh chóng, tiện lợi, từ chuyển tiền trong nước đến quốc tế, dịch vụ nộp thuế điện tử, quản lý tài khoản tập trung… hỗ trợ tối ưu cho các doanh nghiệp. Song song, HDBank cung cấp dịch vụ mở tài khoản doanh nghiệp online, cùng các các sản phẩm tín dụng đa dạng, gói trả lương cán bộ nhân viên, các nghiệp vụ bảo lãnh và tài trợ thương mại với quy trình và chính sách nhiều ưu đãi, đáp ứng tối đa lợi ích của khách hàng.

Tiên phong chuyển đổi số và phát triển bền vững, HDBank định hướng trở thành một trong những ngân hàng đi đầu về công nghệ số, hướng đến các chuẩn mực quốc tế. Với sức khỏe tài chính vững mạnh và các sản phẩm, dịch vụ ứng dụng số vượt trội, HDBank nằm trong top các ngân hàng đầu tiên được Thống đốc NHNN Việt Nam trao quyết định áp dụng đạt chuẩn Tỷ lệ an toàn vốn (CAR) Basel II từ năm 2019. Năm 2020, HDBank tiếp tục được trao nhiều danh hiệu cao quý do các tổ chức uy tín trong và ngoài nước vinh danh: "Ngân hàng bán lẻ nội địa tốt nhất 2020” do Asian Banking & Finance trao tặng; Top 50 Công ty niêm yết tốt nhất năm 2020; top 10 doanh nghiệp niêm yết lớn có BCTN xuất sắc nhất; Doanh nghiệp tiêu biểu Việt Nam - ASEAN 2020…