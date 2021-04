Doanh nghiệp mong giãn thủ tục

Mặc dù cũng hoan nghênh các chính sách hỗ trợ của Chính phủ cho DN trong giai đoạn khó khăn hiện nay, nhưng theo bà Cecile Le Phạm, Tổng giám đốc Tập đoàn Dacotex, thực tế nhiều DN không quan tâm lắm đến việc giãn thuế. Vì nếu không có tiền để đầu tư sản xuất, đơn hàng không có để kinh doanh thì cũng không phải đóng thuế. Cụ thể năm 2020, công ty này ráng cầm cự, giữ chân công nhân để chờ những đơn hàng mới, vẫn đầu tư mở rộng và hiện tại đang có những đơn hàng may áo jacket cho khách châu Âu từ Myanmar trị giá 1 - 1,5 triệu USD. Dù vậy Dacotex không dám nhận vì không thể vay được tiền để mua trả trước nguyên vật liệu, trong khi giá nguyên vật liệu của ngành may đang tăng liên tục. “Đến nay các gói hỗ trợ hàng chục ngàn tỉ đồng của Chính phủ nghe lớn vậy nhưng những DN sử dụng cả 2.000 lao động như chúng tôi vẫn không thể tiếp cận được vốn vay để xoay vòng vốn. Hiện tại, hạn mức tín dụng áp với tài sản thế chấp vay quá thấp, tài sản có 10 đồng, ngân hàng chỉ duyệt cho vay 5 đồng là tối đa, muốn vay thêm đủ trả tiền hàng là không thể”, bà Cecile Le Phạm nói.

Bà Cecile Le Phạm chia sẻ trong năm khó khăn vừa qua do đại dịch, công ty vẫn cố gắng không để công nhân nào nghỉ việc. Tuy nhiên, DN vẫn không vay được tiền với lãi suất thấp mà Chính phủ đã công bố để trả lương cho người lao động do các quy định DN phải không còn tiền sau khi sử dụng hết các khoản dự trữ, mới được vay. “Giai đoạn này là giai đoạn tốt nhất để DN phục hồi, cơ hội lấy những đơn hàng từ các nước khi nhu cầu mua hàng của thế giới đang tăng trở lại. Theo tôi, sự hỗ trợ lớn nhất cho DN, đặc biệt với DN dệt may là nới hạn mức tín dụng cho vay đối với những hồ sơ DN tốt, có tài sản ổn định, vượt qua khó khăn được ghi nhận… hạn mức có thể lên 65 - 70% so với tài sản thế chấp. Thứ hai, tiếp tục hỗ trợ cho vay lãi suất thấp nhất có thể để trả lương cho công nhân, bảo đảm mức sống cơ bản cho họ và phải cắt bỏ các thủ tục gây khó khăn”, bà Cecile Le Phạm nhấn mạnh.