Doanh nghiệp năn nỉ để được làm đúng luật

Bà Nguyễn Thị Hồng Thắm, Giám đốc Công ty TNHH An Hạ, bức xúc phát biểu như trên tại cuộc họp về nghe báo cáo tiến độ thực hiện nhà máy giết mổ gia súc, gia cầm công nghiệp trên địa bàn TP.HCM, do Sở NN-PTNT TP tổ chức ngày 18.11.

Bà Thắm cho biết dự án Nhà máy giết mổ gia súc Xuyên Á (H.Củ Chi, TP.HCM) do Công ty An Hạ triển khai từ 5 năm trước theo chủ trương kêu gọi đầu tư của UBND TP.HCM. Sau nhiều thăng trầm, vướng mắc liên quan thủ tục xin giấy phép xây dựng, công ty gửi đơn cầu cứu khắp các sở, ban ngành và UBND TP.HCM; đến ngày 14.9 vừa qua, Sở TN-MT TP.HCM có Văn bản số 8185 trình UBND TP.HCM xem xét, quyết định cho công ty thuê đất để xây dựng Nhà máy giết mổ gia súc và chế biến thực phẩm An Hạ. Đến ngày 14.10, UBND TP.HCM có Quyết định 3845 cho Công ty An Hạ thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất tại xã Tân Phú Trung (H.Củ Chi) để xây nhà máy.

Gia đình chúng tôi có 4 đời làm nghề này, nay chỉ một bước cuối cùng là mong muốn Sở TN-MT trình UBND TP chấp thuận cho công ty làm đúng luật, đóng tiền thuê đất một lần để hoàn tất hồ sơ vay tiền triển khai dự án... Bà Nguyễn Thị Hồng Thắm, Giám đốc Công ty TNHH An Hạ Thế nhưng, "Sở TN-MT không biết dựa vào quy định nào để tư vấn cho UBND TP cho công ty đóng tiền thuê đất hằng năm. Chính quyết định này như đòn cuối "kết liễu" đối với công ty. Bởi lý do nếu công ty phải trả tiền thuê đất hằng năm tức là doanh nghiệp (DN) không thể đem dự án thế chấp ngân hàng lấy vốn để xây dựng hoàn thiện nhà máy. Trong khi trước đó, để làm cơ sở hạ tầng và nhập khẩu máy móc, chúng tôi đã huy động toàn bộ nguồn tiền từ anh em trong gia đình đổ vào hơn 100 tỉ đồng từ năm 2018 đến nay, toàn bộ máy móc nhập về cũng trùm mền gần 2 năm qua. Thậm chí nhiều lần lên gặp Sở TN-MT, cán bộ tại đây nói rõ ràng với chúng tôi là luật không có quy định bắt phải đóng tiền thuê từng năm nhưng UBND TP.HCM "muốn" vậy (?!). Gia đình chúng tôi có 4 đời làm nghề này, nay chỉ một bước cuối cùng là mong muốn Sở TN-MT trình UBND TP chấp thuận cho công ty làm đúng luật, đóng tiền thuê đất một lần để hoàn tất hồ sơ vay tiền triển khai dự án...".

Tương tự, theo ông Đàm Văn Hoạt, Giám đốc Công ty TNHH SX-TM thịt an toàn và dinh dưỡng, dự án nhà máy giết mổ và chế biến đã được công ty tham gia và trúng đấu giá tài sản đất của Công ty TNHH Phạm Tôn từ tháng 3.2019. Tháng 5.2019, UBND TP.HCM có quyết định chấp thuận cho Công ty Phạm Tôn làm nhà máy giết mổ gia súc, gia cầm tại xã Phú Hòa Đông, H.Củ Chi. Tháng 7.2019, công ty bắt đầu làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại Sở

KH-ĐT TP.HCM. Thế nhưng từ đó đến nay, sau hàng loạt ý kiến và công văn lên xuống của các sở ngành, công ty vẫn chưa được cấp phép đầu tư dự án. Đáng nói hơn, tháng 7.2020, UBND TP.HCM cũng có Quyết định 2515 điều chỉnh thời gian hoàn thành các nhà máy giết mổ công nghiệp trên địa bàn TP, đưa Công ty thịt an toàn và dinh dưỡng vào điểm đầu tư là xã Phú Hòa Đông, H.Củ Chi với công suất dự kiến 150.000 con gia cầm mỗi ngày.

Ông Đàm Văn Hoạt cho biết: “Hiện tại, DN chúng tôi có đất hợp pháp, không tranh chấp, chúng tôi muốn xây dựng nhà máy theo chủ trương của TP.HCM đã đồng ý và DN chúng tôi cũng đã được đưa vào chương trình phát triển dự án nhà máy giết mổ gia súc gia cầm theo Quyết định 2515 của UBND TP. Bên cạnh đó, giấy chứng nhận đầu tư của Công ty Phạm Tôn hết hạn và không đủ năng lực để triển khai dự án. Quyết định cho Công ty Phạm Tôn chuyển đổi mục đích sử dụng đất để làm nhà máy giết mổ và chế biến gia cầm do UBND TP.HCM cấp từ ngày 30.9.2016, đến nay công ty đó không thực hiện được, cũng không nộp thuế vào ngân sách…”.

Các sở hỏi ý kiến “lòng vòng” rồi cử chuyên viên đi họp

Trước phản ánh của bà Thắm, ông Đinh Minh Hiệp, Giám đốc Sở NN-PTNT, đề nghị đại diện Sở TN-MT giải đáp. Tuy nhiên, người đại diện cho biết chỉ là người đi thay, không có thẩm quyền quyết định. Sau khi nghe phản ánh của bà Thắm, vị đại diện này đã gọi điện về Sở thì nhận được thông tin Sở TN-MT sẽ có cuộc họp về vấn đề này. Còn với phản ánh của ông Hoạt, ông Hiệp hứa sẽ trao đổi với Sở Tư pháp TP.HCM, trình UBND TP và sớm có thông tin đến DN.

Doanh nghiệp rất sốt ruột Ông Đàm Văn Hoạt kiến nghị: "Các cơ quan ban ngành sớm giải quyết các thủ tục pháp lý để DN thực hiện đầu tư dự án. Riêng phần thuế mà Công ty Phạm Tôn chưa nộp ngân sách (chu kỳ 5 năm đầu), chúng tôi sẽ trả thay cho họ. Nếu các cơ quan quản lý và nhà nước không chấp thuận cho đầu tư làm nhà máy nữa thì cũng cho chúng tôi sang tên sổ đất và chuyển sang mục đích khác nhằm tránh thất thoát lãng phí nguồn tài nguyên đất, giúp thu hồi vốn cho DN vốn bị bỏ hoang phí cả mấy năm nay. Hiện các sở ban ngành cứ hỏi ý kiến lòng vòng suốt nhiều năm rồi chuyển qua chuyển lại khiến DN rất sốt ruột". Đại diện Sở Quy hoạch - Kiến trúc cũng cho rằng việc không cho Công ty An Hạ nộp tiền thuê đất một lần là quá cứng nhắc và hoàn toàn không đúng quy định. Đất mà Công ty An Hạ xây dựng nhà máy là của công ty mua, bản chất đây là đất sở hữu của công ty tư nhân chứ không phải đất nhà nước cho thuê. Do đó, công ty hoàn toàn có quyền được đóng tiền thuê đất một lần chứ không phải hằng năm theo tham mưu của Sở TN-MT.

Trao đổi với chúng tôi, nhiều DN cho rằng có một điều rất lạ là các sở ngành liên tục hỏi “lòng vòng” ý kiến của nhau, nhưng khi có các cuộc họp này, các cơ quan công quyền đều cử chuyên viên đi, thế nên hiệu quả cuộc họp, đưa ra quyết định hoặc đánh giá tình hình khó khăn của DN đang gặp lại tiếp tục đi lòng vòng. Thậm chí, tại buổi họp, có chủ lò mổ kiến nghị mời các lãnh đạo sở ngành “mục sở thị nhà máy” của họ trước khi ra quyết định.

