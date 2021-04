Doanh nghiệp tặng mũ bảo hiểm cho trẻ em Vĩnh Phúc

Dự án “Mũ bảo hiểm cho trẻ em” nhằm giảm thiểu rủi ro mất an toàn giao thông thông qua hoạt động trao tặng mũ bảo hiểm đạt chuẩn và tuyên truyền kiến thức, kỹ năng an toàn giao thông đường bộ cho học sinh, giáo viên và cán bộ công nhân viên của các trường học trên địa bàn. Trong năm học 2020 - 2021, dự án trao tặng hơn 400 mũ bảo hiểm cho trường tiểu học Sơn Lôi A, xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Huyện Bình Xuyên hiện đang là một trong những nơi có khu công nghiệp trọng điểm ở miền Bắc, rất nhiều người dân phải đối mặt với tình trạng mất an toàn khi tham gia giao thông đường bộ, do kết nối 4 trục quốc lộ chính trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Đây cũng chính là nơi nhà máy của Công ty VNG - thành viên của Tập đoàn may mặc TAL Apparel có trụ sở chính tại Hồng Kông ( Trung Quốc ) đang hoạt động.