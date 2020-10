An Cường làm mới hàng loạt ứng dụng tại hệ thống

“Synchronicity & More” - bộ sưu tập đồng màu số 4 với định hướng “Back to nature” đem lại cho quý khách hàng sự trải nghiệm rõ ràng, chân thực và gần gũi hơn với tự nhiên, đồng thời nâng cao tính ứng dụng cũng như tối ưu hóa chi phí thi công. Giải pháp phối màu mới nhất với bộ sưu tập Decor Selection 2020 bao gồm các màu xu hướng nhất của năm, được các designers của Ý sắp xếp theo thứ tự tông màu và bối cảnh ăn khớp nhau, tạo nên sự chủ động và dễ dàng cho quý khách trong thiết kế thi công. Laminate Trend Collection 2020 - 2022 với hàng loạt tông màu thời thượng được xem là bộ sưu tập hoàn hảo nhất mà An Cường đã giới thiệu ra thị trường.

Bộ sưu tập 2020

Trước sự đón nhận tích cực từ chủ đầu tư, đơn vị tư vấn thiết kế, tổng thầu, thi công nội thất và người tiêu dùng, vừa qua An Cường đã tiếp tục đưa bộ sưu tập 2020 vào ứng dụng thực tế tại hàng loạt hệ thống showroom An Cường One-Stop Shopping Center. Tại đây, vật liệu gỗ An Cường với những gam màu mới nhất được đưa vào thiết kế các căn hộ mẫu, kết hợp cùng thương hiệu thiết bị bếp Malloca và nội thất rời Aconcept mang phong cách Bắc Âu sẽ giúp quý khách hàng có cái nhìn toàn diện hơn về một không gian sống mang phong cách hiện đại và đầy thẩm mỹ.

Hình ảnh ứng dụng thực tế tại showroom An Cường One-Stop Shopping Center

Hiện tại với 23 showroom và showroom nhượng quyền One-Stop Shopping Center trên toàn quốc, An Cường là đơn vị tiên phong trong việc tạo sự tiện lợi cho khách hàng bằng cách nâng cao chất lượng dịch vụ như một trung tâm mua sắm hoàn thiện về vật liệu, phụ kiện và nội thất cao cấp. Tại đây, những xu hướng mới nhất về vật liệu sẽ được làm mới và ứng dụng liên tục vào những căn hộ mẫu An Cường đang phát triển. Quý khách hàng sẽ có cái nhìn thực tế hơn cũng như tham khảo về phong cách, cập nhật trào lưu từ đó tạo riêng cho mình một không gian sống mang đậm tính cá nhân với ngân sách tối ưu.

An Cường One-Stop Shopping Center - 10 Chương Dương Độ, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Luôn thay đổi và làm mới liên tục với sự phát triển của thị trường, gỗ An Cường một lần nữa khẳng định vị thế của một đơn vị cung cấp gỗ công nghiệp hàng đầu: vừa nâng cao chất lượng sản phẩm vừa hiện thực hóa vật liệu bằng những không gian mẫu đa dạng. Theo đánh giá của giới kiến trúc sư, chủ đầu tư, đơn vị tư vấn thiết kế, tổng thầu, đơn vị thi công cũng như khách hàng cá nhân, An Cường “One-Stop Shopping Center” đã kiến tạo một góc nhìn mới mẻ và tạo nên bước nhảy vượt trội cho ngành vật liệu Việt Nam.

Gỗ An Cường tiếp tục giới thiệu ra thị trường bộ sưu tập Decor Trends 2020-2021 với các dòng sản phẩm mang xu hướng độc đáo và nổi bật nhằm mang lại sự cảm nhận thú vị với những xúc cảm bề mặt cực kỳ ấn tượng và tinh tế.