A.S. Watson Group công bố Mục tiêu xã hội và Tầm nhìn bền vững 2030

Tập đoàn A.S Watson và 13 thương hiệu sản xuất và bán lẻ toàn cầu hôm nay đã công bố phiên bản mới của Mục tiêu Xã hội cùng với Tầm nhìn Bền vững đến năm 2030 của Tập đoàn.

Bà Malina Ngai Giám đốc Điều hành của Tập Đoàn A.S. Watson và Tổng Giám đốc của A.S. Watson (khu vựa châu Á và châu Âu) cho biết: “Là một trong những chuỗi bán lẻ về làm đẹp và chăm sóc sức khỏe lớn nhất thế giới, chúng tôi luôn cảm nhận được trách nhiệm lớn lao của mình trong việc tạo nên một thế giới tốt đẹp hơn thông qua các hoạt động kinh doanh toàn cầu của mình. Mục tiêu xã hội “Mang lại nụ cười cho khách hàng” luôn là giá trị cốt lõi đối với các hoạt động kinh doanh và bắt nguồn sâu xa từ lịch sử và di sản truyền thống của chúng tôi, từ việc phát thuốc miễn phí cho người có hoàn cảnh khó khăn trong những ngày đầu kinh doanh cho đến chung tay bảo vệ sức khỏe của mọi người chống lại dịch COVID-19 bằng cách tăng cường sản xuất khẩu trang y tế và đóng góp cho các chương trình tiêm chủng vaccine phòng dịch ở hiện tại.

Bà còn cho biết thêm: “Chúng tôi phục vụ 5.9 tỉ khách hàng mỗi năm trên toàn thế giới và luôn cảm thấy rất biết ơn vì có một cộng đồng mạnh, luôn cùng nhau làm điều tốt, giúp xây dựng một thế giới tốt đẹp và bền vững hơn”.

Tập đoàn A.S. Watson được biết đến như một doanh nghiệp luôn hướng đến sự phát triển bền vững và mọi hành động cho các mục tiêu xã hội đều được ghi nhận trong suốt 180 năm qua. Tinh thần cho đi đã bắt nguồn tại những nhà thuốc đầu tiên của A.S. Watson, khi mà chúng tôi cung cấp thuốc miễn phí cho những người có hoàn cảnh khó khăn, và luôn tồn tại suốt cho đến hoạt động kinh doanh ngày nay. Năm ngoái Tập đoàn đã chung tay giúp đỡ và hỗ trợ 60 triệu HKD cho hơn 1 triệu người kém may mắn trên toàn thế giới, cũng như chuyển đổi các cơ sở sản xuất tại Hồng Kông để sản xuất khẩu trang và hỗ trợ chương trình tiêm chủng NHS COVID-19 tại Anh bằng cách cung cấp vaccine tại các hiệu thuốc Superdrug của Tập đoàn. Với một loạt các nhu cầu bền vững và nhu cầu của cộng đồng trên 27 thị trường, mỗi thương hiệu của Tập đoàn sẽ sử dụng kế hoạch xã hội của riêng họ để giải quyết nhu cầu địa phương và đảm bảo luôn mang lại nụ cười cho khách hàng.

Một thế giới tốt đẹp hơn với Tầm nhìn Bền vững năm 2030

Tập đoàn A.S Watson công bố Tầm nhìn Bền vững năm 2030, với tầm nhìn rõ ràng trong thập kỷ tới về tính bền vững xã hội và môi trường.

- Năng lượng: Đạt được mức cắt giảm 30% lượng điện tiêu thụ so với mức cơ bản năm 2015 vào năm 2030.

- Khí thải nhà kính: Cắt giảm 40% lượng khí thải so với mức cơ bản năm 2015 vào năm 2030.

- Nhựa: Loại bỏ các loại bao bì không cần thiết vào năm 2030, tránh sử dụng nhiều các loại bao bì từ nhựa PVC, sử dụng ít nhất 20% nhựa tái chế trong bao bì vào năm 2025

- Cộng đồng: Thông qua chiến dịch Give A Smile, chúng tôi mong muốn trao thêm 10.000 nụ cười cùng cơ hội phẫu thuật miễn phí cho các trẻ em sứt môi, hở hàm ếch vào năm 2030.