Bảo Việt đứng đầu thị trường phi nhân thọ 6 tháng đầu năm 2021

Theo số liệu cho thấy, doanh thu phí bảo hiểm gốc thị trường bảo hiểm phi nhân thọ 6 tháng đầu năm 2021 đạt 29.592 tỉ đồng, tăng trưởng 9,3% so với cùng kỳ. Dù đối mặt với nhiều khó khăn do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, thị trường tổng quan vẫn giữ được nhịp tăng trưởng do các doanh nghiệp đã kịp thời thay đổi chiến lược kinh doanh tập trung đầu tư công nghệ số và nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Covid-19 là cơ hội để chuyển đổi số, nâng cao trải nghiệm khách hàng

Có thể nói, Covid-19 vừa mang lại những khó khăn, thách thức đối với doanh nghiệp bảo hiểm nhưng đồng thời cũng là cơ hội để tìm ra các hướng đi mới để tiếp tục tăng trưởng và phát triển. Là công ty bảo hiểm phi nhân thọ hàng đầu ngành, Bảo hiểm Bảo Việt đã đẩy mạnh đầu tư phát triển, ứng dụng công nghệ đáp ứng kịp thời nhu cầu khách hàng khi số hóa xuyên suốt các quy trình bảo hiểm từ tư vấn, thẩm định, cấp giấy chứng nhận BH điện tử, chữ ký số, cho đến thực hiện giám định, bồi thường trực tuyến rút ngắn thời gian chi trả quyền lợi bảo hiểm cho khách hàng, hướng đến hệ sinh thái số đa dạng, toàn diện đối với khách hàng; song song đó tạo sự thuận tiện với các đối tác hợp tác, đội ngũ bán hàng.

Bảo hiểm Bảo Việt đồng thời cũng cho ra mắt các chương trình bảo hiểm bảo vệ trước rủi ro an ninh mạng, rủi ro mua sắm chuyển tiền dành cho phân khúc khách hàng SME; cũng như bảo hiểm rủi ro cho các hoạt động mua bán trực tuyến của khách hàng cá nhân.

“Khách hàng là trọng tâm’’ luôn là chiến lược kinh doanh cốt lõi

Covid-19 đã làm thay đổi tư duy, nhận thức của người tiêu dùng về tầm quan trọng và ý nghĩa của bảo hiểm, tăng cường chủ động tiếp cận và tham gia các dịch vụ bảo hiểm, đặc biệt là mảng bảo hiểm sức khỏe. Theo thống kê sơ bộ của IAV, 6 tháng đầu năm 2021, doanh thu nghiệp vụ bảo hiểm sức khỏe đạt 8.622 tỉ đồng, chiếm tỷ trọng 29,1% và tăng 6,19% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, cũng theo một phân tích của Vietnam Report qua khảo sát người tiêu dùng thì vấn đề giảm sút trong thu nhập của khách hàng là một thách thức rất lớn do những tác động của đại dịch đã làm giảm thu nhập bình quân.

Bảo hiểm Bảo Việt đã giới thiệu các chương trình bảo hiểm mới, phù hợp với nhu cầu của khách hàng và thị trường; như Bảo hiểm 37 Bệnh hiểm nghèo có phạm vi bảo hiểm bệnh lớn nhất, An tâm viện phí chi trả quyền lợi không cần hóa đơn tài chính,... Bên cạnh đó, doanh nghiệp còn liên tục triển khai các chương trình tri ân khách hàng như tặng phí bảo hiểm, tăng thời gian bảo hiểm từ đây tới cuối năm 2021 với mong muốn chia sẻ bớt nỗi lo và gánh nặng tài chính trong bối cảnh kinh tế khó khăn hiện nay

Thị trường bảo hiểm Việt Nam 2021: Nỗ lực, vượt khó để duy trì tốc độ tăng trưởng khá

Nhìn chung, trong năm 2021, đa phần các doanh nghiệp đã chủ động thích ứng, đưa ra các phương án triển khai khi dịch bệnh tiếp tục tác động đến hoạt động kinh doanh như mở rộng mạng lưới đơn vị thành viên; đầu tư công nghệ thông tin, tăng cường công tác quản lý; tăng cường hợp tác các đối tác mở rộng kênh bán hàng, nâng cao chất lượng công tác giám định bồi thường và phục vụ sau bán hàng, hướng tới mang lại cho khách hàng các sản phẩm bảo hiểm chất lượng tốt nhất. Kết quả của những nỗ lực có thể nhìn thấy qua báo cáo số liệu của IVA về thị trường 6 tháng đầu năm 2021, đặc biệt là đối với vị trí Top 5 doanh nghiệp đóng góp lớn vào bức tranh toàn cảnh.

Mặc dù vậy với những nỗ lực, tích cực từ phía Chính phủ, doanh nghiệp bảo hiểm và người dân, dự kiến thị trường bảo hiểm năm 2021 này vẫn duy trì được tốc độ tăng trưởng khá.