Bệnh viện An Việt trên những hành trình thiện nguyện

Tuy nhiên, suy nghĩ đó đã xưa rồi khi giờ đây, không chỉ viện công mà các bệnh viện tư, điển hình như bệnh viện đa khoa An Việt cũng rất chú trọng tới các hoạt động cộng đồng để hướng tới một Việt Nam khỏe mạnh hơn.

Cùng với xu hướng phát triển của xã hội và thế giới, bệnh viện tư giờ đây không chỉ gắn liền với lợi nhuận, tăng trưởng mà rất chú trọng tới các hoạt động nhân văn, chính vì vậy bệnh viện An Việt với các hoạt động thăm khám miễn phí dành cho các đối tượng đặc biệt được tổ chức thường xuyên và quanh năm.

Một chuyến thăm khám miễn phí của Bệnh viện An Việt tại địa phương

Với phương châm mang tới sức khỏe cho cộng đồng, những năm qua bên cạnh việc tập trung nâng cao chuyên môn của đội ngũ y bác sĩ, chú trọng vào cơ sở vật chất và dịch vụ, bệnh viện đa khoa An Việt rất tích cực tham gia các hoạt động khám chữa bệnh cộng đồng nhằm giúp đỡ nhiều cá nhân, tổ chức và địa bàn đo khám sức khỏe định kỳ, có thêm những kiến thức về sức khỏe để chăm sóc tốt cho cả gia đình.

Mới đây nhất, ngày 11.8.2019, Bệnh viện đa khoa An Việt đã phối hợp với UBND và Hội chữ thập đỏ phường Phương Liệt tổ chức thăm khám, cấp phát thuốc miễn phí cho các đối tượng chính sách, hội viên hội chữ thập đỏ trên địa bàn phường.

Cũng như các hoạt động khác được triển khai thường xuyên, các bác sĩ chuyên khoa của Bệnh viện Đa khoa An Việt đã khám nội, siêu âm, khám tai mũi họng, khám mắt, đo huyết áp… và tặng thuốc miễn phí cho những đối tượng chính sách được mời tới thăm khám.

Dù tổ chức các điểm thăm khám trên nhiều nơi nhưng Bệnh viện An Việt luôn đảm bảo được hệ thống máy móc chuẩn xác và hiện đại

Hoạt động cấp phát thuốc miễn phí cũng được An Việt triển khai trong các dịp thăm khám, chăm sóc sức khỏe trong các dịp đặc biệt như ngày Thương binh Liệt sĩ Việt Nam 27.7, các đối tượng thuộc diện chính sách hay có hoàn cảnh khó khăn luôn được Bệnh viện An Việt chú trọng quan tâm và cố gắng để mọi người dân đều được khám sức khỏe và hỗ trợ thuốc kịp thời nhất. Bệnh viện An Việt đã nhận chăm sóc sức khỏe trọn đời cho các bà mẹ Việt Nam Anh hùng của huyện Gia Lâm và phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Trong các hoạt động thiện nguyện của An Việt đều có sự tham gia của các bác sĩ chuyên khoa nhiều năm kinh nghiệm với nhiều bàn khám như: tai - mũi - họng, siêu âm, X-quang, nội khoa… được đặt ngay tại các điểm khám. Ngoài việc kê đơn và phát thuốc miễn phí, An Việt còn ưu đãi dịch vụ cho đối tượng nằm trong diện cần được chữa trị.

Không chỉ thường xuyên tổ chức các “tour” khám bệnh trên địa bàn, ngay tại Bệnh viện An Việt cũng tổ chức các dịp khám bệnh miễn phí cho người dân vào các dịp đầu xuân như tầm soát ung thư đầu, mặt, cổ, vú, cổ tử cung hay tư vấn dinh dưỡng miễn phí cho trẻ em dưới 15 tuổi. Bên cạnh đó, khám hỗ trợ viện phí cho người cao tuổi tại An Việt là một trong những hoạt động thường niên vì sức khỏe cộng đồng của bệnh viện nhằm theo dõi tình trạng sức khỏe và phát hiện sớm các bệnh của người cao tuổi như: cao huyết áp, tim mạch, đái tháo đường, cơ xương khớp…

Người cao tuổi luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của đội ngũ thầy thuốc Bệnh viện An Việt trên các hành trình thiện nguyện

PGS-TS Nguyễn Thị Hoài An - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa An Việt chia sẻ và mong muốn rằng Bệnh viện An Việt sẽ không chỉ đơn thuần là nơi khám chữa bệnh, mang lại niềm tin, sức khỏe cho mọi người mà còn là nơi chia sẻ giá trị cộng đồng với các hoạt động xã hội. Những hành trình khám bệnh thiện nguyên trên khắp dải đất hình chữ S của những thầy thuốc Bệnh viện An Việt trẻ tuy vất vả nhưng chứa đựng rất nhiều cảm xúc.