BIDV khen thưởng lực lượng đã tham gia bắt đối tượng cướp ngân hàng

Ngay khi sự việc xảy ra, cán bộ Phòng giao dịch Phúc Thọ (thị trấn Phúc Thọ, huyện Phúc Thọ, TP.Hà Nội) đã kịp thời phối hợp với nhân viên Công ty TNHH Dịch vụ Bảo vệ Thịnh Phát (đơn vị cung cấp dịch vụ bảo vệ cho Chi nhánh) khống chế đối tượng. Phía Công an huyện và Công an thị trấn Phúc Thọ cũng nhanh chóng có mặt, thực hiện các biện pháp nghiệp vụ để bắt giữ đối tượng cướp ngân hàng. Ban Chỉ huy Quân sự huyện Phúc Thọ cũng đã cử Đội rà phá bom mìn tổ chức phong tỏa các loại vũ khí của đối tượng. Người và tài sản của Phòng Giao dịch Phúc Thọ được đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Để biểu dương và ghi nhận chiến công của cán bộ chiến sĩ công an, bộ đội và lực lượng bảo vệ, ngay trong chiều ngày 15.3.2021, Huyện ủy, UBND huyện Phúc Thọ và BIDV Chi nhánh Sơn Tây đã khen thưởng lực lượng Công an thị trấn Phúc Thọ, Công an huyện Phúc Thọ, Đội rà phá bom mìn thuộc Ban Chỉ huy Quân sự huyện Phúc Thọ và nhân viên bảo vệ Công ty TNHH Dịch vụ Bảo vệ Thịnh Phát.

Ban Lãnh đạo BIDV Sơn Tây cũng rà soát và quán triệt tới cán bộ Chi nhánh các biện pháp phối hợp với công an để bảo đảm an toàn trong giao dịch. BIDV khẳng định các hoạt động tại Chi nhánh Sơn Tây tiếp tục diễn ra bình thường.