BIM Group trao tặng 30 tỉ đồng và nhiều nhu yếu phẩm đẩy lùi Covid-19

Trước đó, Tập đoàn BIM Group cũng đã trao tặng tiền mặt và các thiết bị y tế, lương thực cho công tác phòng chống dịch tại một số địa phương và nước bạn Lào và Campuchia.

Đại diện Tập đoàn BIM Group, ông Đoàn Quốc Huy cho biết: “Ngay từ thời điểm dịch bệnh bùng phát, Tập đoàn BIM Group đã coi việc chung tay đẩy lùi đại dịch là trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp. Chính vì thế ngay khi Thủ tướng Chính phủ có những chỉ đạo quyết liệt về chiến lược vaccine, Ban lãnh đạo tập đoàn đã quyết định ủng hộ số tiền 30 tỉ đồng cho Quỹ mua vaccine. Chúng tôi hy vọng được đóng góp phần nào để Việt Nam một lần nữa dập dịch thành công và tiến tới khống chế đại dịch để xã hội sớm trở lại bình thường”.

Ông Đoàn Quốc Huy, đại diện Tập đoàn BIM Group, trao 30 tỉ đồng cho Bộ Y tế ủng hộ Quỹ vaccine phòng chống Covid-19

Ngoài ủng hộ số tiền 30 tỉ đồng cho Bộ Y tế, ngày 14.5, đại diện Tập đoàn BIM Group tại thủ đô Vientiane đã trao tặng hiện vật cho Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống Dịch bệnh của Lào hàng nghìn thiết bị y tế như khẩu trang, găng tay y tế, quần áo bảo hộ… cùng 250 lọ nước rửa tay và 6.000 chai nước trị giá hơn 600 triệu đồng.

Đại diện BIM Land (thành viên Tập đoàn BIM Group) trao 1 triệu chiếc khẩu trang cho Hội Chữ thập đỏ tỉnh Vĩnh Phúc

Ngày 17.5, BIM Group cũng đã trao 1 triệu chiếc khẩu trang y tế cho Hội Chữ thập đỏ tỉnh Vĩnh Phúc. Đặc biệt, 3 chiếc máy thở oxy xâm lấn trị giá 4,5 tỉ đồng cũng được tập đoàn trao tặng tỉnh Vĩnh Phúc trong thời gian tới.

Trong tuần đầu tháng 6.2021, Tập đoàn BIM Group sẽ phối hợp cùng Công an tỉnh Kiên Giang hỗ trợ trao tặng nhu yếu phẩm gồm mì hộp, cá hộp, nước rửa tay khô và khẩu trang y tế với tổng trị giá 400 triệu đồng cho lực lượng công an Campuchia tại 4 tỉnh giáp biên giới Việt Nam phòng chống dịch Covid-19. Tiếp theo, Tập đoàn BIM Group sẽ trao tặng tỉnh Long An 3.000 bộ kit xét nghiệm Covid-19 và 250.000 khẩu trang y tế.

Đại diện BIM Group trao quà ủng hộ nước bạn Lào chống dịch Covid-19 năm 2020

Là doanh nghiệp kinh doanh đa ngành nghề ở nhiều địa phương và nước bạn Lào, ngay khi đại dịch bùng phát, BIM Group đã có những đóng góp tích cực chung tay chống dịch cùng Chính phủ, các địa phương và nước bạn. Tính từ đợt dịch năm 2020 đến nay, Tập đoàn BIM Group đã trao tặng tổng trị giá tiền mặt và nhu yếu phẩm, trang thiết bị y tế… trị giá 50 tỉ đồng.

Những nỗ lực của Tập đoàn BIM Group nhằm góp phần vì mục tiêu Việt Nam kiểm soát và tiến tới khống chế đại dịch Covid-19. Với chủ trương phát triển kinh tế gắn liền lợi ích doanh nghiệp với lợi ích cộng đồng, những con người BIM Group đề cao ý thức và biến ý thức thành hành động cụ thể, thiết thực trong cuộc chiến chống đại dịch.