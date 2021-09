CBNV T&T Group tặng 3.000 suất quà cho người dân Hà Nội gặp khó khăn do Covid-19

Trên 80.000 cán bộ - nhân viên (CBNV) ở gần 100 đơn vị thành viên của tập đoàn này sẽ đóng góp, ủng hộ mỗi người tối thiểu 1 ngày lương để mua các phần quà ý nghĩa, thiết thực là lương thực và nhu yếu phẩm để tặng cho người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19 ngay tại địa bàn mà mình hoạt động.

Tại Văn phòng Tập đoàn (HO), CBNV của T&T Group đã tổ chức chương trình “Lan tỏa yêu thương - Chung tay chống dịch”, quyên góp, ủng hộ được trên 1 tỉ đồng. Số kinh phí này được dùng để mua 3.000 suất quà, trao tặng cho người dân của 16 phường thuộc 6 quận, huyện, thị xã trên địa bàn TP Hà Nội đang gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 (trong thời gian từ 15-19/9). Theo đó, mỗi hộ dân khó khăn nhận được 1 suất quà trị giá 300.000 đồng, bao gồm các mặt hàng lương thực, thực phẩm thiết yếu như gạo, nước mắm, dầu ăn, đường, bột canh…

Tại điểm trao hỗ trợ phường Thổ Quan (quận Đống Đa, TP.Hà Nội), bà Nguyễn Thị Anh Thu, Bí thư Đảng ủy phường bày tỏ sự trân trọng và cảm ơn sự quan tâm, chia sẻ của CBNV Tập đoàn T&T Group. Những suất quà được trao tặng kịp thời này không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất, mà còn là nguồn cổ vũ, động viên tinh thần rất lớn để người dân nghèo nhanh chóng ổn định cuộc sống, vượt qua khó khăn do dịch bệnh. Đồng thời san sẻ gánh nặng với địa phương, tiếp sức cho các phường, các quận và thành phố trong công tác phòng, chống dịch bệnh và chăm lo đời sống người dân.

Ông Nguyễn Tất Thắng, Phó tổng giám đốc Tập đoàn T&T Group trao tặng các phần quà hỗ trợ cho người dân phường Phan Chu Trinh (quận Hoàn Kiếm)

Chia sẻ về chương trình hỗ trợ lần này, đại diện CBNV T&T Group, ông Đỗ Vinh Quang, Thành viên HĐQT Tập đoàn, Chủ tịch CLB Bóng đá Hà Nội cho biết, đây không phải lần đầu tiên CBNV Tập đoàn T&T Group tham gia hỗ trợ, đồng hành cùng các hoạt động an sinh xã hội, vì cộng đồng. Nhiều năm qua, hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban MTTQ Việt Nam, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Hà Nội và các địa phương, CBNV Tập đoàn T&T Group và CLB Bóng đá Hà Nội đã luôn tích cực tham gia và trực tiếp tổ chức nhiều hoạt động thiện nguyện, với những đóng góp thiết thực, cụ thể. Kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát tại nước ta và ảnh hướng tới đời sống người dân, với quan niệm “người có ít cho ít, người có nhiều cho nhiều”, Ban Lãnh đạo Tập đoàn T&T Group và CLB Hà Nội đã phát động và kêu gọi toàn bộ CBNV trong hệ thống tích cực tham gia đóng góp, ủng hộ về cả vật chất lẫn tinh thần, chia sẻ, giúp đỡ những người nghèo, người gặp khó khăn do dịch Covid-19. Thông qua chương trình “Lan tỏa yêu thương - Chung tay chống dịch”, CBNV T&T Group dành những phần quà thiết thực gửi tới những người dân đang gặp khó khăn bởi dịch bệnh, với mong muốn được đồng hành, chung tay góp sức cùng các phường, quận, huyện, thị xã và thành phố trong công tác hỗ trợ, cứu trợ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn - nhóm người dễ bị tổn thương nhất do dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Hà Nội, đảm bảo sẽ không để ai bị bỏ lại phía sau trong cuộc chiến chống dịch.

“Trong thời gian tới, cùng với các hoạt động thiện nguyện hỗ trợ cho đời sống người dân Hà Nội nói riêng và đồng bào cả nước nói chung, Tập đoàn T&T Group sẽ tiếp tục đồng hành, chung tay góp sức vào công tác phòng, chống dịch Covid-19 của cả nước. Chúng tôi tin tưởng dưới sự chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và Chính phủ cùng sự hỗ trợ tích cực từ các doanh nghiệp như Tập đoàn T&T Group và sự chung sức đồng lòng của nhân dân, chúng ta sẽ chiến thắng, vượt qua đại dịch một cách nhanh nhất”, ông Đỗ Vinh Quang chia sẻ.

Chương trình "Lan tỏa yêu thương, Chung tay chống dịch" do CBNV T&T Group tổ chức đã trao tặng 3.000 suất quà cho người dân TP.Hà Nội gặp khó khăn do Covid-19

Trước đó, để hỗ trợ người dân quận Hoàng Mai - “vùng đỏ” về dịch Covid-19 của Hà Nội vượt qua khó khăn do dịch bệnh, Tập đoàn T&T Group và Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) đã trao tặng quận Hoàng Mai 10 tấn gạo (mỗi đơn vị ủng hộ 5 tấn gạo). T&T Group cũng ủng hộ riêng phường Định Công (quận Hoàng Mai) 1 tấn gạo. Tại quận Hoàn Kiếm, Tập đoàn T&T Group và Ngân hàng SHB đã trao tặng 1.365 suất quà (mỗi suất quà tương ứng với 1.000.000 đồng tiền mặt và 10 kg gạo) cho các hộ nghèo trên địa bàn quận Hoàn Kiếm.

Kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát tại nước ta từ đầu năm 2020 đến nay, Tập đoàn T&T Group và các doanh nghiệp trong hệ thống luôn đi đầu, tích cực đồng hành, cùng Chính phủ và các địa phương trong cả nước trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Tính đến nay, tổng số tiền mà T&T Group và các doanh nghiệp của mình đã ủng hộ, đóng góp cho công tác phòng chống dịch Covid-19 cả nước lên tới gần 800 tỉ đồng.