Chuỗi cửa hàng thịt sạch Meat Master khai trương cửa hàng Porkshop đầu tiên

Khách hàng có thể tìm mua các sản phẩm thịt tươi sạch thông qua hệ thống cửa hàng và chuỗi phân phối của Meat Master tại các địa chỉ: • Meat Master - 178 Hai Bà Trưng, quận 1, TP.HCM • Porkshop An Thịnh Phát - 219 Phạm Hữu Lầu, Phú Mỹ, quận 7, TP.HCM • Porkshop Phi Long - 54/118 Phạm Hùng, Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM • Porkshop tại San Hà Foodstore Thủ Thừa - Ấp 7, xã Nhị Thành, H.Thủ Thừa, tỉnh Long An • Porkshop tại San Hà Foodstore Gò Đen - Ấp 4, xã Phước Lợi, H.Bến Lức, tỉnh Long An