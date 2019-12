Công ty Du lịch BestPrice được vinh danh trong chương trình Travelers' Best Choice Awards

Travelers’ Best Choice Awards 2019 là chương trình khảo sát và vinh danh Điểm đến hấp dẫn, các Công ty Chất lượng và Uy tín được yêu thích nhất do khách du lịch bình chọn. Chương trình được Tổng cục Du lịch đánh giá sẽ truyền cảm hứng mạnh mẽ, tạo phong trào thi đua thiết thực cho các điểm đến, các công ty du lịch hướng tới nâng cao chất lượng dịch vụ, năng lực cạnh tranh và tính chuyên nghiệp.

Vượt qua các điều kiện khắt khe của ban tổ chức cũng như sự cạnh tranh của hàng trăm ứng cử viên sáng giá khác, BestPrice Travel tự hào đạt giải thưởng Top 10 Dịch vụ du lịch trực tuyến được yêu thích nhất (Vietnam’s Top 10 Best Travel Online Service 2019) do khách du lịch bình chọn trong chương trình vinh danh Travelers’ Best Choice Awards 2019.

Ông Bùi Thanh Tú - CMO của Công ty Du lịch BestPrice chia sẻ trong buổi lễ trao giải: “Giải thưởng này như một sự công nhận của khách hàng cũng như đơn vị tổ chức là Báo Du Lịch - cơ quan ngôn luận của Tổng cục Du lịch, thuộc Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, đối với những nỗ lực không ngừng của toàn thể lãnh đạo, cán bộ nhân viên BestPrice Travel trong thời gian qua".

Với hơn 10 năm kinh nghiệm trong ngành du lịch, BestPrice Travel ngày càng khẳng định vị thế là một trong những công ty du lịch uy tín nhất Việt Nam, phục vụ hàng trăm ngàn lượt khách hàng mỗi năm, và tự hào là một trong số ít đơn vị lữ hành có tới hơn 90% khách hàng hài lòng tuyệt đối- dựa trên hàng nghìn lượt đánh giá của khách hàng trên fanpage Facebook BestPrice và trên Tripadvisor - cộng đồng du lịch lớn nhất thế giới.

Khách hàng của BestPrice phản hồi trên Tripadvisor - cộng đồng du lịch lớn bậc nhất thế giới

Hệ sinh thái du lịch và mô hình “One-stop shop” là “đặc sản” của BestPrice, đảm bảo sự thuận tiện, dễ dàng tối đa cho khách hàng. BestPrice liên kết chọn lọc với các các hãng hàng không và các đối tác uy tín địa phương và trở thành đại lý chiến lược của các hệ thống resort, khách sạn lớn như Vinpearl, FLC, Flamingo… trong nhiều năm liên tiếp nhằm cung cấp đa dạng các dịch vụ, được kết nối tối ưu giúp khách hàng đặt những chuyến đi hoàn hảo với giá tốt nhất. Chỉ cần truy cập website www.bestprice.vn , khách hàng sẽ được đáp ứng bất cứ nhu cầu về dịch vụ du lịch nào từ vé máy bay, phòng khách sạn, tour trọn gói, du thuyền, cho tới voucher và combo du lịch linh hoạt.

“Chúng tôi luôn coi trọng trải nghiệm, sự hài lòng của khách hàng lên trên hết”- ông Bùi Thanh Tú nhấn mạnh. Công ty không ngừng cải tiến quy trình mua hàng của khách hàng từ khâu tìm kiếm, đặt hàng, tư vấn, sử dụng dịch vụ cho tới cả khi khách hàng đã dùng xong dịch vụ của BestPrice cung cấp. Mọi giai đoạn trong quy trình đều được tối ưu hóa nhờ yếu tố công nghệ. Ông cho biết thêm: “Dù có nền tảng công nghệ mạnh mẽ, hệ thống website hiện đại, công ty vẫn luôn coi trọng yếu tố con người. Công ty Du lịch BestPrice đào tạo đội ngũ nhân viên chặt chẽ, giúp khách luôn cảm thấy được quan tâm, giúp đỡ nhiệt tình. Dù thời đại 4.0 nhưng cũng không mấy ai muốn mua sản phẩm du lịch với một cái máy cả. Mỗi khách hàng họ có nhu cầu riêng, cần được nhân viên tư vấn chu đáo, điều chỉnh dịch vụ theo ý thích”.

Nhân viên của Bestprice Travel đang tư vấn khách hàng

Các chương trình khuyến mãi hấp dẫn như săn chuyến du lịch 0 đồng, giảm giá khi khách hàng đặt dịch vụ sớm, miễn phí giao vé tại nhà và taxi ra sân bay khi đặt vé máy bay , chương trình hoàn tiền kết hợp với các đối tác ngân hàng như Vietcombank, Nam Á Bank, liên kết với Vietnam Airlines và Vinpearl tung combo du lịch VNV… được công ty tổ chức liên tục cũng là điểm mạnh giúp đem lại nhiều lợi ích cho khách hàng.

Lễ ký kết hợp tác phân phối sản phẩm VNV "Bốn mùa thư giãn, trọn vẹn 5 sao"

Giải thưởng Vietnam’s Top 10 Best Travel Online Service 2019 là động lực do lớn giúp BestPrice Travel ngày càng phát huy những thế mạnh vốn có, đầu tư phát triển con người và công nghệ mạnh mẽ hơn, để vươn xa hơn tới tầm nhìn là trở thành Công ty Du lịch hàng đầu Đông Nam Á.