Daikin Việt Nam vào Top 100 Doanh nghiệp có môi trường làm việc tốt nhất Việt Nam

Đây là năm thứ 5 liên tiếp công ty lọt vào danh sách đề cử này. Vị trí xếp hạng của Daikin Việt Nam liên tục tăng qua các năm. Đặc biệt hơn, năm nay công ty được bầu chọn ở vị trí 35, cao hơn 4 bậc so với năm ngoái.

Không chỉ được ghi nhận bởi các tổ chức khảo sát trong nước, Daikin còn nhận được giải thưởng quốc tế “HR Asia Best Companies to work for in Asia Awards 2020” tháng 7 vừa qua. Những giải thưởng này là thành quả ghi nhận cho nỗ lực của Daikin Việt Nam trong việc xây dựng môi trường làm việc lý tưởng cho nhân viên trong bất kỳ giai đoạn nào của thị trường.

Tính đến tháng 5.2020, tại Daikin Việt Nam có gần 2.000 nhân sự đang làm việc, trong đó hầu hết là các nhân viên đã gắn bó lâu năm với công ty. Điều này phản ánh chỉ số hạnh phúc cao tại công ty, yếu tố quan trọng giúp Daikin Việt Nam được bầu chọn trong “Top 10 Doanh Nghiệp Tiêu Biểu Có Nguồn Nhân Lực Hạnh Phúc 2020”.