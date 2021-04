Dot Property Vietnam Awards 2021 trở lại: Mở đường cho xu hướng phát triển bền vững

Dot Property Vietnam Awards 2020: “Lửa thử vàng” cho tinh thần đổi mới sáng tạo

Với Chủ đề “INNOVATION: Đổi mới sáng tạo chính là tương lai của ngành BĐS”, Dot Property Vietnam Awards 2020 đã hội tụ những tấm gương đổi mới sáng tạo của hệ sinh thái BĐS Việt Nam. Giải thưởng đã tìm thấy và tôn vinh những hình mẫu doanh nghiệp xuất sắc vượt qua được phép thử mang tên “Covid-19” bằng năng lực vượt trội và khả năng linh hoạt với thời cuộc, nhạy bén với xu hướng.

Trong năm 2020 này, những danh hiệu danh giá bậc nhất đã gọi tên Novaland Group (Nhà Phát triển Bất động sản của năm) và Sun World Ba Na Hills - Sun Group (Dự án của năm do Nhà Đầu tư bình chọn).

Bước ra sân chơi khu vực, tại Dot Property Southeast Awards 2020, Việt Nam tiếp tục thể hiện vị thế khi giành số lượng giải thưởng áp đảo với 14 giải thưởng được trao. Đại diện tiêu biểu bậc nhất là Sun World Ba Na Hills của Sun Group, khi ẵm trọn giải thưởng Southeast Asia People’s Choice Award for Project of the Year 2020 (Dự án của năm tại Đông Nam Á do độc giả bình chọn) - giải thưởng danh giá bậc nhất dành cho Dự án.

Dot Property Southeast Awards 2020 còn gây ấn tượng bởi Talk Show “Innovation In Real Estate Industry 2020” với sự góp mặt của các diễn giả đến từ các Tập đoàn BĐS lớn và uy tín, tiên phong cho xu hướng đổi mới sáng tạo tại Việt Nam. Tại sự kiện, cái bắt tay chính thức giữa Dot Property và Habitat cũng đã khởi đầu cho những hoạt động hướng đến sứ mệnh phụng sự cộng đồng một cách quy mô và bền vững của Dot Property Awards.

Dot Property Vietnam Awards 2021: Nơi những người tiên phong cho xu hướng phát triển bền vững cất tiếng nói

Sự ảnh hưởng của dịch Covid-19 đã như một hồi chuông cảnh tỉnh về mối quan tâm đến sức khỏe con người ở mọi ngành, mọi lĩnh vực. Chính vì thế, việc hướng đến phát triển bền vững, chú trọng vào chữa lành, chăm sóc và phát triển những khía cạnh sức khỏe thể chất và tinh thần của con người đã trở thành nhiệm vụ sống còn của các doanh nghiệp. Đối với ngành BĐS, điều này cũng không ngoại lệ.

Đồng hành cùng ngành BĐS giữa làn sóng mới nhiều cơ hội nhưng cũng đầy thách thức, Dot Property Vietnam Awards trở lại với mục tiêu mới: tìm kiếm và tôn vinh những người dẫn đầu trong xu hướng phát triển bền vững, qua đó truyền cảm hứng và tạo động lực, cũng như có những hành động thiết thực hướng tới cộng đồng.

Tại hạng mục giải thưởng dành cho Chủ đầu tư và Đơn vị phát triển, những danh hiệu danh giá bậc nhất năm 2021 sẽ gọi tên những người tiên phong trong 3 khía cạnh chủ đạo của xu hướng phát triển bền vững: (1) Kiến tạo môi trường sống xanh; (2) Đóng góp cho sự phát triển kinh tế vùng, kinh tế địa phương và (3) Góp phần phát triển văn hóa - xã hội.

Đồng thời, Dot Property Awards năm nay cũng sẽ tạo nên một diễn đàn hội tụ những góc nhìn đa chiều của mọi chủ thể trong hệ sinh thái BĐS: từ chủ đầu tư, đơn vị phát triển đến các đơn vị môi giới, các đơn vị cung cấp dịch vụ BĐS... về chủ đề phát triển bền vững thông qua talkshow diễn ra trước thềm đêm Gala.

Dot Property Awards: Đặt lên vai những sứ mệnh lớn để không ngừng trao đi giá trị

Suốt hành trình 6 năm vun đắp giá trị cho ngành BĐS Việt Nam nói riêng và BĐS khu vực nói chung, Dot Property Awards đã luôn theo đuổi và thực hiện trọn vẹn 3 sứ mệnh: (1) Tôn vinh các doanh nghiệp, dự án có đóng góp to lớn trong hệ sinh thái BĐS; (2) Thúc đẩy các xu hướng chủ đạo có ảnh hưởng to lớn đến ngành BĐS; (3) Phụng sự xã hội, cộng đồng qua những dự án phi lợi nhuận bền vững và có quy mô lớn. Đó là những mục tiêu lớn, đồng thời cũng là những giá trị cốt lõi tạo nên sự khác biệt giữa Dot Property Awards với các giải thưởng khác.

Đêm Gala Dot Property Vietnam Awards 2021 - đích đến đầy tự hào của hành trình Dot Property Vietnam Awards 2021, đồng thời là sự kiện thường niên lớn bậc nhất của ngành BĐS Việt Nam - sẽ diễn ra vào lúc 17g00, thứ năm, ngày 22 tháng 7 năm 2021 tại The Reverie Saigon Hotel, TP.Hồ Chí Minh.