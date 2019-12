EVNNPC: Sẵn sàng kế hoạch đảm bảo điện trong dịp lễ, Noel, tết

Để đảm bảo cung ứng điện ổn định, an toàn, tin cậy phục vụ các yêu cầu hoạt động chính trị, xã hội, sản xuất, kinh doanh của các địa phương và nhu cầu sinh hoạt, vui chơi của nhân dân các tỉnh, thành phía Bắc trong dịp lễ Noel, Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, các đơn vị trong Tổng công ty đảm bảo lập và thực hiện kế hoạch, đảm bảo điện cho sản xuất và tiêu dùng, trong đó có phương án đảm bảo cung cấp điện, đảm bảo an ninh, an toàn phòng chống cháy nổ trong dịp lễ Noel, Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán 2020.

Theo đó, trong các ngày lễ Noel (từ 0h ngày 24.12 đến hết 24h ngày 25.12.2019), Tết Dương lịch (từ 0h ngày 31.12.2019 đến hết 24h ngày 1.1.2020), Tết Nguyên đán 2020 (từ 0h ngày 24.1.2020 tức ngày 30 tết đến hết 24h ngày 27.1.2020 tức ngày mùng 3 tết), các đơn vị không thực hiện các công việc phải cắt điện trên lưới làm mất điện khách hàng, trừ trường hợp cắt điện để xử lý sự cố.

Tổng công ty yêu cầu các đơn vị lập và thực hiện kế hoạch, đảm bảo điện cho sản xuất và tiêu dùng, trong đó có phương án đảm bảo cung cấp điện, đảm bảo an ninh, an toàn phòng chống cháy nổ trong dịp lễ Noel, Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán 2020.