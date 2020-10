Gamuda Land Việt Nam được vinh danh tại giải thưởng Vietnam Property Awards 2020

Trong đó hạng mục Nhà phát triển Bất động sản tốt nhất Việt Nam (Best Developer) là hạng mục cao quý nhất trong 49 hạng mục tranh tài năm nay.

Bên cạnh đó, công ty cũng đã được nghiêm túc ghi nhận ở các hạng mục quan trọng như: Gamuda Land Việt Nam với 5 hạng mục Best Developer (Nhà phát triển bất động sản tốt nhất), Special Recognition for ESG, Special Recognition in Sustainable Construction, Special Recognition in Sustainable Design, Special Recognition for Building Communities; Dự án Celadon City, Gamuda Land HCMC với 3 hạng mục Best Masterplan Design, Best High End Condo Landscape Architectural Design và Best Sporting Facility.

Với những nỗ lực kiến tạo cộng đồng và xã hội, Gamuda Land Việt Nam được vinh danh tại hạng mục giải thưởng danh giá nhất năm nay: Nhà phát triển BĐS tốt nhất Việt Nam (Best Developer)

Không quá ngạc nhiên khi Khu đô thị Celadon City TP.HCM do Gamuda Land Việt Nam phát triển được vinh danh đến 3 hạng mục tại Giải thưởng danh giá năm nay. Đây là một trong những dự án được đánh giá cao về độ bao phủ không gian xanh và các tiện ích tích hợp. Xuyên suốt quá trình phát triển của mình, Gamuda Land HCMC luôn đề cao 4 triết lý kinh doanh, đồng thời cũng là kim chỉ nam cho sự phát triển của mình nói chung và Celadon City nói riêng: Hoàn hảo mọi thiết kế, đầy đủ tiện nghi, kiến tạo phong cách sống lành mạnh và an ninh nội khu.

Gamuda Land Việt Nam xuất sắc được vinh danh đến 8 hạng mục quan trọng tại Lễ trao Giải thưởng PropertyGuru Vietnam Property Awards 2020

Gamuda Land Việt Nam tiếp tục khẳng định uy tín và chất lượng thương hiệu khi được vinh danh nhiều hạng mục giải thưởng danh giá cho các dự án đang phát triển. Đây là nhà đầu tư Bất động sản đến từ Malaysia, thuộc Tập đoàn Gamuda Berhad, một trong những tập đoàn hàng đầu về xây dựng và hạ tầng. Hơn 2 thập kỷ hình thành và phát triển cùng hàng loạt khu đô Thị tại Malaysia, Việt Nam, Úc, Singapore với tổng diện tích khoảng 2.500 ha và tổng giá trị đầu tư lên đến 8,2 tỉ USD, Gamuda Land tiếp tục khẳng định vị thế là nhà phát triển bất động sản hàng đầu khu vực, kiến tạo nên những không gian sống xanh, tích hợp nhiều tiện ích cả về thể chất và đời sống văn hóa, tinh thần cho cư dân.

Là một trong những giải thưởng lớn và đáng mong đợi bởi sự công bằng, minh bạch và tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn đánh giá cao, PropertyGuru Vietnam Property Awards đã thu hút nhiều tên tuổi BĐS tại Việt Nam. Sự kiện nhằm tôn vinh những nhà phát triển nổi bật trong lĩnh vực bất động sản (BĐS) Việt Nam cũng như các dự án có đóng góp trong việc nâng cao chất lượng sống của cộng đồng, cải thiện cơ sở hạ tầng của đất nước. Vượt qua nhiều dự án bất động sản tầm cỡ khác Gamuda Land Việt Nam đã xuất sắc được vinh danh ở hạng mục quan trọng trong hệ thống giải thưởng PropertyGuru Vietnam Awards 2020.