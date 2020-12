Hodeco nhận huân chương lao động hạng nhất và kỷ niệm 30 năm thành lập

Buổi lễ diễn ra long trọng với sự có mặt của Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND Tỉnh cùng đại diện các cấp sở, ban, ngành của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Các đơn vị đối tác cùng toàn thể tập thể công ty Hodeco.

Đây là dịp để Hodeco nhìn lại chặng đường phát triển đã qua, tri ân các khách hàng, đối tác, vinh danh những nhân viên đã và đang gắn bó với công ty trong suốt 30 năm xây dựng và phát triển. Sự kiện cũng là thời điểm công bố chính thức cho việc đón nhận huân chương lao động hạng nhất của công ty.

Hodeco vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Tại buổi lễ, ông Đoàn Hữu Thuận - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Hodeco cho biết, "Với 30 năm hình thành và phát triển, Hodeco đã xây dựng được một mô hình văn hóa doanh nghiệp đặc thù cho riêng mình, gắn kết bền chặt các thành viên Công ty thành một khối đoàn kết. Tất cả đều đồng lòng hướng về mục tiêu chung, xây dựng Công ty thành mái nhà chung ấm áp Hodeco - Mái ấm trọn niềm tin. Tròn 30 năm thành lập, HODECO luôn trân quý những giá trị đạt được và sẽ không ngừng phát huy, sẵn sàng tiến bước trên hành trình hội nhập và phát triển để vị trí của Hodeco không chỉ được khẳng định tại địa bàn Bà Rịa - Vũng Tàu mà còn vươn tầm cả nước”.

Cũng theo Chủ tịch Hội đồng Quản trị Hodeco, trong chặng đường sắp tới, công ty vẫn giữ vững bộ giá trị cốt lõi, đặt uy tín công ty lên hàng đầu, giữ vững niềm tin của khách hàng bằng sự minh bạch, đảm bảo pháp lý cho các dự án được triển khai, bằng chất lượng công trình và tính mỹ thuật cho các sản phẩm BĐS. Bên cạnh đó, công ty luôn coi trọng và thực hiện tốt chính sách hậu mãi đối với khách hàng cũng như đảm bảo chế độ đãi ngộ tốt nhất cho người lao động.

Hodeco tri ân nguyên các lãnh đạo qua các thời kỳ

Hodeco tiền thân là doanh nghiệp nhà nước, thành lập theo QĐ số 262/QĐUB ngày 31.5.1990 của UBND Đặc khu Vũng Tàu - Côn Đảo, khi đất nước vừa bước qua bao cấp, mở cửa vào kinh tế thị trường. Đến 2001, doanh nghiệp cổ phần hóa theo QĐ số 1274/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 29.9.2001 với số vốn điều lệ 20 tỷ đồng. Năm 2007 Hodeco chính thức niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán TP.Hồ Chí Minh với mã cổ phiếu HDC.

Sau gần 20 năm cổ phần hóa, đến nay, số vốn điều lệ của Hodeco đã đạt 665 tỉ đồng, gấp 33 lần so với năm 2001. Tổng sản lượng năm 2019 đạt 1.326 tỉ đồng, tăng 20% so với năm trước. Năm 2020, Hodeco đánh dấu bước chuyển mình với số vốn hóa tăng gấp 2,5 lần so với đầu năm, đạt hơn 2.100 tỉ đồng. Hiện Hodeco có 2 công ty con, 2 chi nhánh trực thuộc, 1 công ty liên kết hoạt động rộng khắp trong các lĩnh vực: Đầu tư phát triển bất động sản; Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông; Sản xuất bê tông, sản phẩm từ xi măng, vữa; Quản lý nhà ở; Kinh doanh dịch vụ, khách sạn.

Hodeco đã cung cấp ra thị trường 30 dự án và hơn 6.000 sản phẩm nhà đất. Doanh nghiệp đặc biệt ghi dấu ấn trên thị trường BĐS Bà Rịa - Vũng Tàu với các dự án trọng điểm như: Khu trung tâm thương mại P.7, Khu đô thị mới Phú Mỹ, Khu biệt thự Ngọc Tước 2, Khu nhà ở đồi 2 P.10, Chung cư 199 Nam kỳ Khởi Nghĩa, Chung Cư Bình Giã Resident, Căn hộ khách sạn cao cấp Fusion Suites… Hiện nay, Hodeco đang tiếp tục triển khai các dự án có quy mô lớn như khu đô thị The Light City (49 ha), khu nghỉ dưỡng phức hợp Antares (19,5ha), khu đô thị Phước Thắng (75ha)... và không ngừng phát triển quỹ đất cho các giai đoạn sắp tới.