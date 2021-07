Imou tặng camera giám sát F0, F1 trong khu cách ly tại TP.HCM

Ngày 9.7 vừa qua, trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Imou Việt Nam đã trao tặng 40 chiếc camera Imou Ranger 2 QHD cho Bệnh viện Đa khoa Quận Gò Vấp trong chiến dịch “Chung tay phòng chống Covid-19”.

Tình hình gần đây, số lượng ca nhiễm Covid-19 tăng nhanh, nhiều trường hợp người cách ly đã tự ý rời khỏi khu cách ly, khiến việc truy vết F0, F1 trở nên vô cùng khó khăn. Hưởng ứng lời kêu gọi cả nước chung tay chống dịch, các sản phẩm camera Imou Ranger 2 với phiên bản mới nhất sẽ góp phần giúp công tác giám sát an ninh hay theo dõi các trường hợp F0, F1 tại khu cách ly được thuận tiện hơn.

Chế độ an ninh tại bệnh viện hay khu cách ly có thể đảm bảo 24/7 kể cả khung giờ nghỉ hoặc ban đêm, cảm biến hồng ngoại trong camera sẽ tự động kích hoạt ngay cả trong điều kiện đêm tối hoàn toàn, đem lại khả năng ghi hình nét đến từng chi tiết, dễ dàng nhận dạng mọi người và cảnh vật khi lọt vào khung hình.

Đặc biệt với độ phân giải 4MP QHD 2560 x 1440 pixels trên camera Imou Ranger 2 4MP cho phép truy xuất hình ảnh mượt mà, không bị răng cưa, nhận diện được rõ nét từng khuôn mặt thậm chí chữ viết xuất hiện trong khung hình để truy quét thông tin.

Với nhu cầu giao tiếp giữa các bác sĩ và bệnh nhân hay giữa bệnh nhân và người nhà, camera Imou Ranger 2 4MP hỗ trợ dễ dàng với tính năng đàm thoại hai chiều thông qua micro và loa cao cấp.

Được tích hợp công nghệ Smart Tracking tiên tiến phân biệt chuyển động lạ giữa con người và đồ vật, camera sẽ nhanh chóng gửi cảnh báo tới điện thoại người quản lý nhằm phòng ngừa rủi ro tại khu cách ly và điều trị.

Đại diện Imou Việt Nam, bà Lâm Hồng Anh cho biết: “Với công nghệ và những sản phẩm tiên tiến, chúng tôi hi vọng được chung sức đóng góp, chia sẻ cùng đội ngũ y bác sĩ trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại Việt Nam”.

Thông tin chi tiết về sản phẩm: https://bit.ly/2UoYflM

Thương hiệu Imou thuộc Dahua Technology - Nhà cung cấp giải pháp an ninh AIoT đồng thời là nhà vận hành dịch vụ an ninh. Công ty có lịch sử hoạt động hơn 20 năm trong lĩnh vực an ninh, với 58 chi nhánh nước ngoài, phục vụ khách hàng tại hơn 180 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn cầu.