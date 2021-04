Isuzu ra mắt dòng D-MAX mới, giá cao nhất 850 triệu đồng

Isuzu All New D-MAX trải qua 6 năm nghiên cứu với hơn 4 triệu km thử nghiệm để có những đổi mới toàn diện cho dòng xe bán tải nổi tiếng này. Cụ thể, Isuzu All New D-MAX "lột xác" với thiết kế ngoại hình mạnh mẽ với mặt ga-lăng mới, lưới tản nhiệt cỡ lớn hầm hố cùng hai thanh ngang to bản hình răng nanh dọc theo cạnh trên tạo nên nét dũng mãnh và sắc gọn. Cụm đèn Bi-LED kết hợp dải đèn chạy ban ngày, độc lập với đèn sương mù, tăng khả năng nhận diện từ xa kết hợp dải LED trên gương chiếu hậu sắc sảo tăng độ an toàn khi vận hành. Thích cá tính, hãng có lựa chọn mâm hợp kim nhôm 18-inch màu đen nhám (phiên bản Type Z) và 17-inch màu bạc (phiên bản Prestige).

Không chỉ đột phá về ngoại thất, Isuzu All New D-MAX cải thiện không gian nội thất sang trọng và tiện nghi hướng đến các dòng xe du lịch cao cấp. Khoang cabin kích thước được mở rộng, khoảng để chân rộng rãi giúp người lái thoải mái trong suốt hành trình dài. Ghế da được thiết kế ôm trọn lưng và bảo vệ cột sống. Ngoài ra, ghế lái chỉnh điện 8 hướng thêm tính năng nâng đùi và lưng giúp giảm mệt mỏi...

Isuzu All New D-MAX cải thiện không gian nội thất so với người tiền nhiệm Ảnh: Bảo Trân

Vô-lăng bọc da viền Chrome sang trọng, tích hợp các phím chức năng tiện lợi. Màn hình giải trí trung tâm 9-inch thiết kế mới hoàn toàn, độ phân giải cao, tích hợp Apple Car play và Android Auto. Xe được trang bị hệ thống âm thanh vòm 8 loa. Điều hòa hai vùng độc lập cùng các nút điều khiển dạng phím piano, kết hợp cửa gió điều hòa ở hàng ghế sau.

Các công nghệ mới có ở dòng bán tải này bao gồm chìa khóa thông minh Smart key tích hợp khởi động từ xa giúp làm ấm động cơ và làm mát khoang hành khách trước khi vận hành; tính năng Follow Me Home duy trì đèn chiếu sáng 30 giây khi đỗ xe, hỗ trợ chiếu sáng dẫn đường; kính chắn gió công nghệ “IR CUT” chống tia UV giúp giảm nhiệt độ khoang lái, tăng tuổi thọ nội thất và tiết kiệm nhiên liệu. Xe cũng trang bị 7 túi khí bảo vệ toàn diện hành khách từ nhiều hướng; hệ thống Radar giúp cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi xe và cảnh báo điểm mù khi có phương tiện vượt lên từ phía sau giúp người lái chuyển làn an toàn hơn; 08 cảm biến trước và sau cùng camera lùi giúp đỗ xe dễ dàng. Isuzu All New D-MAX thông minh hơn nhờ trang bị cảm biến RLS tự động bật/tắt đèn theo ngày đêm và tự động gạt mưa.

Trên tất cả các phiên bản Isuzu All New D-MAX đều được trang bị đầy đủ các hệ thống an toàn chủ động như ABS/EBD/BA giúp chống bó cứng, phân bổ và hỗ trợ tăng lực phanh, ESC/TCS giúp kiểm soát và ổn định xe, HSA/HDC hỗ trợ lên xuống dốc. Đặc biệt hệ thống BOS hỗ trợ phanh khẩn cấp khi phát hiện người lái đạp chân ga và chân phanh cùng lúc.

Dòng D-MAX mới trang bị động cơ Diesel 1.9L Ddi, phù hợp cho vận hành hằng ngày và tiết kiệm nhiên liệu Ảnh: Bảo Trân

Isuzu All New D-MAX trang bị động cơ Diesel 1.9L Ddi; dung tích buồng đốt nhỏ nhưng đạt được công suất và mô-men xoắn cực đại (150PS/350Nm), phù hợp cho vận hành hằng ngày và tiết kiệm nhiên liệu.

Hộp số 6 cấp; hệ dẫn động cầu sau hoặc dẫn động 2 cầu 4×4 với hệ thống gài cầu điện tử, tăng lực kéo giúp khả năng vận hành của Isuzu All New D-MAX vượt trội và linh hoạt trên mặt đường có độ bám thấp. Khóa vi sai cầu sau hỗ trợ người lái chủ động phân bổ đều lực kéo ở hai bánh sau giúp vượt lầy hiệu quả.

Isuzu All New D-MAX có kích thước 5.265x1.870x1.790 mm (DxRxC), chiều dài cơ sở 3.125mm. So với D-MAX cũ, phiên bản mới rộng hơn 10mm nhưng ngắn hơn 30mm. Tuy nhiên, chiều dài cơ sở dài hơn 30mm làm cho xe vững vàng hơn và tạo không gian rộng lớn cho cabin. Tại Việt Nam, giá bán lẻ (bao gồm VAT) Isuzu All New D-MAX: TYPE Z 1.9 AT 4x4 là 850 triệu đồng, PRESTIGE 1.9 AT 4x2 là 650 triệu đồng và PRESTIGE 1.9 MT 4x2 là 630 triệu đồng.