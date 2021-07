Lãnh đạo Việt Nam vươn tầm và chinh phục ‘biển lớn’

Hãy cùng gặp gỡ và trao đổi một trong những gương mặt tiêu biểu, đang làm việc tại một tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới, bà Becky Võ - Giám đốc Kinh doanh Khu vực của Bosch.

Phóng viên (PV): Xin chào bà Becky Võ, bà có thể giới thiệu sơ nét về bản thân được không?

Bà Becky Võ: Gia nhập Bộ phận Công nghệ Tòa nhà Bosch từ năm 2018, hiện tôi đang giữ cương vị là Giám đốc Kinh doanh Khu vực cho Singapore, Malaysia, Việt Nam, Campuchia và Myanmar. Trước đó, tôi đã có hơn 20 năm kinh nghiệm tích lũy trong các lĩnh vực Viễn thông, Truyền thông và Công nghệ tiêu dùng.

Là một trong những nhân sự cấp cao và chủ chốt, tham gia trực tiếp quá trình điều hành của một tập đoàn lớn, bà đã gặp phải những khó khăn nào trong việc quản trị kinh doanh đa quốc gia? Khi dịch Covid-19 bùng phát, hoạt động của Bosch bị ảnh hưởng như thế nào?

Có thể nói thách thức lớn nhất chính là cách tiếp cận từ góc độ văn hóa địa phương. Mỗi quốc gia có một phong tục tập quán khác nhau và để có thể dẫn dắt một đội ngũ quốc tế và hoạch định chiến lược kinh doanh hiệu quả, nhà quản trị cần phải học, hiểu và trải nghiệm văn hóa tại nước sở tại mà mình quản lý. Bản thân tôi sẽ không bao giờ áp dụng chính sách bán hàng tại Việt Nam cho Myanmar, hay phương án truyền thông cộng đồng tại Singapore cho Campuchia, do cốt lõi khác biệt văn hóa. Cách giao tiếp với từng nhân viên cũng phải phù hợp với văn hóa vùng, miền và địa phương.

Trong suốt thời gian qua, chúng tôi liên tục gặp thách thức khi các quốc gia lần lượt bùng phát dịch Covid-19, và liên tục rơi vào tình trạng giãn cách. Mọi thứ cứ xảy đến một cách bất chợt và không thể dự đoán trước. Do đó, việc đảm bảo an toàn của nhân viên cũng là điều chúng tôi phải lưu tâm ở mức cao nhất, như giải pháp cho các cộng sự Myanmar đang trong tình trạng dịch bệnh và bất ổn chính trị. Hoạt động vận tải trên toàn cầu bị đình trệ, và nguyên liệu ngày càng thiếu hụt trầm trọng do sản xuất bị trì hoãn đã gây ảnh hưởng nặng tới đầu ra sản phẩm. Các đối tác của chúng tôi thì phải đối mặt với tình trạng lượng hàng tồn kho cao.

Được biết Bosch vẫn ghi nhận tăng trưởng doanh số ngay cả trong thời điểm khó khăn. Bà có thể chia sẻ hướng giải quyết để “lèo lái” Bosch đến thành công không?

Nói một cách cụ thể, bộ phận Công nghệ Tòa nhà Bosch trong khu vực đã xuất sắc vượt các mục tiêu đề ra trong năm 2020, với cốt lõi là “linh hoạt để thích nghi”. Khi dịch bệnh bùng phát, chúng tôi phải ngay lập tức điều chỉnh chiến lược kinh doanh, tập trung vào việc đưa giải pháp của mình vào những ngành nghề căn bản của xã hội. Song song đó, chúng tôi chủ động “số hóa” tất cả các hoạt động, đặc biệt là truyền thông tiếp thị và hành chính, làm thế nào để tinh giản quy trình mà hiệu suất vận hành vẫn ở mức tốt nhất. Chỉ tính riêng tại Việt Nam, trong năm qua các hội thảo trực tuyến của chúng tôi đã thu hút hàng nghìn người tham dự. Chúng tôi cũng đẩy rất mạnh việc hỗ trợ khách hàng trên nhiều phương diện, giúp họ vượt qua những khó khăn trong các cơn sóng dịch. Có đối tác của Bosch đạt chỉ tiêu doanh số chỉ sau 3 quý đầu năm 2020, một kết quả rất đáng khích lệ và tự hào.

Bà vừa đề cập đến cốt lõi thành công là “tính linh hoạt”, bà có thể giải thích thêm không?

Trong một bối cảnh mà mọi thứ có thể thay đổi chỉ sau một đêm như trong dịch Covid-19, tính linh hoạt đóng vai trò then chốt. Tôi cùng những nhân sự chủ chốt tại từng nước đã phải hoạch định nhiều kịch bản ứng phó, cho nhiều trường hợp có thể xảy đến. Chúng tôi hiểu rằng, khi mình bị ràng buộc ở một khía cạnh nào đó, mình càng phải khéo léo tận dụng các công cụ mới để giữ nhịp độ công việc và liên lạc, tránh rơi vào tình trạng bị động và trì trệ. Nhờ đó, chúng tôi đã hoàn thành được nhiều dự án lớn, mang tính biểu tượng quốc tế, như một công trình nổi tiếng tại Lào. Đây là một dự án phức tạp, đòi hỏi sự đóng góp của đội ngũ kỹ thuật và sản phẩm của Bosch tại Đức, Hà Lan, Singapore, Thái Lan và Việt Nam. Bản thân tôi cũng xông pha phối hợp với các anh chị em rất nhiều, và nhờ đó lại học được thêm nhiều “bí kíp” mới mẻ (cười).

Cảm ơn những chia sẻ chân thành và bổ ích của bà. Chúc bà sẽ thành công hơn nữa trên “biển lớn” khu vực, và chúc Bosch tiếp tục phát triển mạnh mẽ với những giải pháp sáng tạo và đột phá!

Cảm ơn Báo Thanh Niên!