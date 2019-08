Medino đưa nhà máy sản xuất thực phẩm đạt chuẩn GMP vào hoạt động

Mới đây, sản phẩm bảo hiểm nhân thọ 'An Phát Cát Tường' của Bảo Việt Nhân thọ đã được vinh danh là 'Sản phẩm bảo hiểm nhân thọ mới ưu việt nhất Việt Nam năm 2019 - Most innovative new life insurance Vietnam 2019'.