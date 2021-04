MIKGroup chuẩn bị ra mắt những căn hộ Balcony Garden ‘cực hot’

Balcony Garden - Vườn ban công đặc sắc

Nếu như Imperia Sky Garden từng gây ấn tượng với thiết kế “vườn chân mây” đa sắc màu, Imperia Garden là một “vườn trong phố” yên bình giữa thủ đô thì Imperia Smart City sẽ “sở hữu” những căn hộ “Balcony Garden - vườn ban công” ngập sắc xanh trong tòa Nguyệt Quế. Tại các ban công căn hộ, chủ đầu tư sẽ phủ xanh các loại hoa, cây cảnh trong đó nổi bật là Nguyệt Quế - loài cây mang nhiều giá trị về phong thủy và sức khỏe.

Thiết kế ban công phủ xanh “Balcony Garden”

Nguyệt Quế vốn là loài cây mang ý nghĩa tượng trưng cho sự chiến thắng và vinh quang, mang lại may mắn, thành công, tài lộc cho gia chủ. Loài cây này cũng có nhiều giá trị sức khỏe như hương thơm mang tới cảm giác thoải mái, lá của cây được bào chế làm nhiều loại thuốc.

Chia sẻ về ý tưởng “vườn ban công” tại Nguyệt Quế, đại diện MIKGroup cho biết: “Chúng tôi muốn mang đến những giá trị sống mới, tiện nghi, kiến tạo chốn “đi về” lý tưởng cho những người trẻ bận rộn với công việc. Sau một ngày làm việc với những áp lực, những lo toan, trở về nhà tại Nguyệt Quế sẽ là trở về với không gian xanh thư giãn để cân bằng, tái tạo năng lượng và tạo lập phong cách sống năng động, khỏe khoắn và hiện đại”.

Chẳng thế mà đơn vị phát triển này đã tối ưu không gian xanh dường như tuyệt đối khi Tòa Nguyệt Quế được “đặt để” kế cận công viên trung tâm 10,2 ha, nơi sẽ mang đến cho cư dân một cuộc sống an yên giữa lòng phố thị náo nhiệt.

Tiện ích “all in one”

Giữa nhịp sống hiện đại, sẽ là chưa đủ khi thiếu đi sự “tiện nghi”. Những căn hộ Nguyệt Quế với sự thừa hưởng hệ tiện ích “all in one” của đại đô thị thông minh sẽ mang đến định nghĩa tổ ấm là nơi kết nối các thành viên trong gia đình nhưng vẫn thỏa mãn những sở thích riêng biệt cùng từng cá nhân.

Phối cảnh tổng quan dự án

Sở hữu vị trí trung tâm, trái tim của đại đô thị, cư dân tòa Nguyệt Quế sẽ hưởng trọn cuộc sống “một bước chân ngàn tiện ích”, đáp ứng toàn diện mọi nhu cầu: từ giáo dục, chăm sóc sức khỏe tới giải trí. Tại nơi đây, con trẻ sẽ có một tuổi thơ đúng nghĩa, người cao tuổi - thế hệ ông bà sẽ có một cuộc sống an nhiên bên cộng đồng gắn kết, nơi bố mẹ được thư giãn bên bể bơi phong cách resort hay tập thể thao bên công viên thể thao 15 chủ đề…

Đáng chú ý, tòa Nguyệt Quế cao 38 tầng được thiết kế rất linh hoạt, hiện đại với các căn hộ có diện tích từ 28 m² đến 76 m², theo phong cách nội thất Scandinavian sang trọng và tiện nghi, trở thành sự lựa chọn hoàn hảo cho phong cách sống năng động của tầng lớp trẻ.

Thiết kế căn hộ phong cách nội thất Scandinavian hiện đại

Tòa Nguyệt Quế nằm trong phân khu The Flora Garden thuộc dự án Imperia Smart City. Phân khu The Flora Garden gồm 3 tòa tháp: The Primrose (Anh Thảo), The Laurel (Nguyệt Quế) và The Flora (Thảo Mộc), được hình thành với mong muốn đưa đến cho chủ nhân những xúc cảm thiên nhiên tươi mới, xây dựng đặc tính riêng biệt, độc đáo cho phân khu, mang đến những giá trị thẩm mỹ xuyên suốt, nâng cao chất lượng lưu trú.

Lấy cảm hứng từ khu vườn vạn hoa đa sắc, The Flora Garden mang hình ảnh những loài hoa trang nhã, thể hiện cho lối sống cân bằng, thanh lịch để không bỏ lỡ những niềm vui giản dị của cuộc sống.

Trong lần ra mắt tòa Nguyệt Quế, chủ đầu tư cũng tung ra nhiều chính sách bán hàng vô cùng hấp dẫn, cùng giá bán hợp lý chỉ từ 33 triệu/m², hỗ trợ lãi suất 0% trong 22 tháng. Các chính sách hỗ trợ tối ưu này sẽ mang lại cơ hội sở hữu nhà một cách dễ dàng cho các gia đình trẻ.